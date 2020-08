“Proyecto Power” en Netflix: cómo ser un superhéroe en cinco minutos

Cuando parece que se acaban las películas para ver durante la cuarentena, Netflix renueva su cartelera. Uno de sus estrenos estrella del mes de agosto es “Proyecto Power”, un filme de acción y superhéroes que comienza con el descubrimiento de una pastilla que promete dar poderes sobrenaturales por cinco minutos.

En la nueva apuesta de la plataforma de streaming que se estrena este 14 de agosto, el personaje de Rodrigo Santoro es el responsable de introducir esta droga al mercado ilegal de Nueva Orleans y entre sus revendedores aparece “Robin”.

Interpretada por Dominique Fishback, esta joven se verá envuelta en una aventura extrema junto a Jamie Foxx, un padre que busca venganza por su hija, y a Joseph Gordon-Levitt, un policía que quiere salvar su ciudad.

Ansiosos por el lanzamiento de película que se filmó en 2018, la actriz estadounidense Fishback y el brasileño Santoro hablaron en exclusiva.

-”Proyecto Power” tiene ciencia ficción pero transcurre en nuestra realidad actual. Detrás del guión, ¿hay un mensaje sobre drogas y poder?

- Rodrigo: El pilar central de la película empieza en el título: “Proyecto Power”. Hay una metáfora clara sobre hasta dónde llegamos para conseguir el poder. Esta película tiene acción, es entretenida, pero hay un montón de ideas que te dejarán pensando.

- Dominique: Comenzamos a filmar en 2018, así que no había forma de que pudiéramos prever lo que iba a pasar y que este tema sería más actual que nunca. Creo que los escritores hicieron un muy buen trabajo al buscar la humanidad en los personajes: ella es una chica que está vendiendo la píldora, lo está haciendo para salvar a su madre. También el personaje de Jamie Foxx está secuestrando a una niña, pero a su vez está tratando de salvar a su hija.

Rodrigo Santoro está pasando unos meses de reflexión junto a su familia cerca de Río de Janeiro, desempeñando el “papel más importante de su vida”: ser padre. El actor que dio vida a Jerjes I en “300”, que participó en “Lost”, “Love actually” y numerosas novelas brasileñas sigue conectado con las artes desde su casa, donde también estudia, medita y hace yoga.

-Rodrigo, esta no es la primera vez que interpretás al “malo” en una película. ¿Cómo te sentiste siendo el villano de esta historia?

- No veo a los personajes como buenos o malos, todos somos más complejos que gente buena o mala. Los villanos suelen ser divertidos de interpretar porque tenés mucho que hacer. Es muy difícil humanizar al villano porque lo odiás, desde el principio no querés saber de él, no te importa por qué hace cosas malas. Así que mi trabajo para interpretar a un villano es tratar de humanizarlo para que al menos se pueda entender quién es. Podés odiarlo, pero podés tener una dimensión de que allí es una persona, no es solo un personaje.

-En medio de la película tenés una escena sobrenatural. ¿Fue un desafío verte así?

- R: No quiero dar spoilers pero… esa es también una de las razones por las que me sentí realmente emocionado por interpretar este papel. Esta transformación física que atraviesa el personaje es un buen ejercicio y fue muy, muy divertido.

Por su parte, Fishback espera el estreno desde Brooklyn, Nueva York, donde aprovecha el aislamiento para pasar tiempo junto a su madre y su hermana menor, mientras escribe, aprende piano e incursiona en la astrología para descubrir “quién es realmente”. Reconocida por sus papeles en “Show Me a Hero” y “The Deuce”, la actriz de 29 años impactó con su interpretación de “Robin”.

-Dominique, sos una de las protagonistas y para vos es un salto en tu carrera. ¿Cómo se sintió trabajar con actores de larga trayectoria como Jamie Foxx o Rodrigo?

- D: Me sentí increíble. Cuando vi la cita para la audición y estaban Jamie Foxx y Joseph Gordon-Levitt juntos me pregunté qué sería esta gran película. Pensé que la chica de mi personaje probablemente tendría solo dos escenas o moriría al comienzo… ¡pero no! Me emocionó mucho hacer este personaje. Cuando era pequeña y veía películas de superhéroes, soñaba con tener esta oportunidad. Y no solo conseguí ser la chica que es salvada por alguien que lo sacrifica todo por ella, sino que son Jamie Foxx y Joseph Gordon-Levitt los que lo hacen. Y también yo tengo la chance de salvarlos: nada puede ser mejor que eso.

-¿Cómo te sentiste al mostrarle al mundo cómo cantás?

- D: Estaba emocionada. Yo hago poesía pero nunca le puse música… excepto cuando me enamoré de un chico en la escuela secundaria y escribí una canción completa sobre él. Pero él no me amaba así que no funcionó… ¡El poder no estaba allí! Pero luego pude usar esa habilidad en esta película y ver la emoción de todos me encantó.

-Si tomaran la pastilla y tuvieran cinco minutos de poder absoluto… ¿Cuál creen que sería su poder?

- D: Usaría un poder para hacer que todas mis palabras sean poderosas, lanzar hechizos para tener cualquier poder que necesite en cualquier momento. ¡Así que esencialmente puedo tener el poder de Jamie, el poder de Joseph y el poder de Rodrigo!

- R: Señalaría a alguien y cualquier prejuicio se convertiría en amor, instantáneamente, aunque sea por cinco minutos. Sería muy útil ahora mismo… Esto es porque he estado pensando ¿qué podemos hacer para no volver a la nueva normalidad? Porque lo normal es parte del problema. Así que espero que volvamos a algo nuevo y evolucionemos mucho más.

Fuente: Rumbo Digital