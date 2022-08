“Pretty Little Liars: Un nuevo pecado”: El oscuro y áspero spin off de la clásica serie de misterio adolescente

La exitosa serie original Pretty Little Liars (Pequeñas Mentirosas) que se mantuvo en pantalla entre 2010 y 2017, tiene un spin off dirigido nada menos que por Robetto Aguirre-Sacasa, quien tiene como profesión de base la dramaturgia pero que se hizo conocido como historietista de Marvel, y sobre todo como guionista de inolvidables series adolescentes tales como Glee, Riverdale o El mundo oculto de Sabrina, además de la controversial -en su momento- y adelantada Big Love, una serie que relataba la historia de una familia fundamentalista mormona que practicaba la poligamia.

En esta oportunidad, Aguirre-Sacasa toma las riendas de la nueva serie “Pretty Little Liars: un nuevo pecado”, junto a la que él llama su co-creadora, la guionista Lindsay Calhoon Bring, en este spin off que se estrenó el jueves 28 de julio en HBO Max y que contiene 10 episodios.

La serie original (2010) narraba la vida de cuatro amigas, oriundas de un pueblo llamado Rosewood, cuya amistad se desmorona luego de que una de ellas -justamente quien era la líder del grupo- desaparece. Un año después, las amigas separadas se reúnen cuando comienzan a recibir mensajes de una misteriosa persona llamada “A” que amenaza con exponer sus secretos más íntimos.

El oscuro drama con tintes de terror, Pretty Little Liars: nuevo pecado, ocurre a kilómetros de distancia de Rosewood, pero dentro del universo existente de la serie, en una ciudad completamente nueva y con una nueva generación de “mentirosas”.

Esta vez la historia se desarrola en Millwood, un poblado de trabajadores rurales en el que un nuevo grupo de amigas se encuentran atormentadas por un agresor desconocido, que quiere hacerles pagar el pecado cometido por sus padres, hace más de 20 años que casi destrozó la vida de los habitantes de ese pueblo.

La serie está protagonizada por Bailee Madison, Chandler Kinney, Zaria, Malia Pyles y Maia Reficco y producida por Muckle Man Productions, de Aguirre-Sacasa y Alloy Entertainment (“Gossip Girl”, “Pretty Little Liars”, “The Vampire Diaries”, “You”) en asociación con Warner Bros.

Roberto Aguirre-Sacasa es hijo de un funcionario del Banco Mundial, que luego fue canciller de Nicaragua y Embajador en los EE. UU. Su vocación lo llevó a estudiar artes y obtener el título de Licenciado en la Universidad de Georgetown, para luego perfeccionarse con una maestría en literatura inglesa de la Universidad McGill y posteriormente graduarse en la Escuela de drama de Yale.

En una charla exclusiva con Los Andes, habla de cómo abordó la nueva historia de Pretty Little Liars, su enfoque y por qué la convirtió en una historia más dramática y oscura.

¿Cómo estás con el estreno de esta nueva serie?

Estoy muy bien, emocionado de que el espectáculo esté saliendo. Tenemos, creo, un poco menos de dos semanas. Hemos estado trabajando en el programa. Pasamos como nueve meses en un pueblecito en el estado de New York, en la montaña de Cascale. Estábamos en una escuela que no tenía electricidad, internet, agua, aire acondicionado o calefacción, pero era bien copado, así que pasamos nueve o diez meses. Así que estamos felices de que por fin vamos a tener el debut en HBO Max a nivel mundial. Entonces estamos nerviosos y ansiosos.

Me imagino, ¿Por qué decidiste hacer la historia en una nueva ciudad?

Esa fue una de las cosas de las que hablamos desde el principio, mi cocreadora y yo cuando estábamos hablando de esto. La serie original es tan icónica, era un fenómeno de la cultura pop, todo el mundo conocía a Pretty Little Liars y ese elenco era icónico también, -Shane Mitchell, Lucy Hale-, eran estrellas. Entonces para nosotros no era buena idea intentar refundar y tener una nueva Aria y una nueva Alison. Eso normalmente no funciona. Así que pensamos, “oh, bueno, no hagamos eso”. Pero supongamos que todas esas historias existieron en nuestro canon y que somos parte del mismo universo y todas esas cosas sucedieron pero a otros personajes. Entonces pensamo que también conocemos a Rosewood, donde pasamos mucho tiempo Bueno, imaginemos que esta ciudad está un poco alejada y que a diferencia de Rosewood, que era una ciudad próspera con aspiraciones, Millwood tiene un poco menos de suerte. Está un poco más deprimido. Es una ciudad industrial, una ciudad obrera. Así que fue tratar de contar una nueva historia con nuevas chicas y mantener el original puro y existente como una historia de fondo, en lugar de tratar de reinventar o arreglar el original, que fue perfecto. Así que fue un poco para proteger eso y para protegernos a nosotros mismos. Y sabemos cuán apasionados son los fanáticos y cuánto aman el original, así que también queríamos honrar eso.

Misterio y horror en el nuevo spin off

¿Esta historia es más oscura y sangrienta que la primera?

Sí, la versión original de The Pretty Little Liars era más como un drama o misterio adolescente que definitivamente coqueteaba con el suspenso. Pero cuando hablamos de una nueva versión, en un esfuerzo por contar nuevas historias, mi co-creadora y yo pensamos amamos las películas de terror slasher. Amamos películas como Halloween, Viernes 13 o Pesadilla, que eran las películas que yo iba a ver cuando era adolescente. Entonces cuando empezamos a pensar “Digamos un género nuevo, digamos un slasher, hagamos una versión que descanse sobre esos pilares, y eso también nos ayudará a diferenciarnos de la original”.

¿Cuáles fueron los riesgos que asumiste al dirigir un nuevo spin-off de esa serie?

Siempre es arriesgado cuando intentas volver a visitar una franquicia muy querida y popular como Pretty Little Liars. Pero para nosotros, sentimos que debíamos ser respetuosos con el original y esas historias y esos personajes, para que pudiéramos encontrar nuestro propio camino y las historias que eran importantes para nosotros. Sentí que mientras honráramos el original, que como he dicho, nos encanta, mi co-creadora y yo leímos todos los libros, vimos todos los episodios, somos fanáticos, así que se sintió que mientras mantuviéramos eso en primer plano en nuestras mentes, que es, “oye, ese original existía y fue increíble. Esta es tu propia cosa nueva”, estaria bien. Sí, se sentía arriesgado, pero se sentía como la forma correcta de hacerlo. Pero, sí, definitivamente hablamos mucho sobre honrar al original y encontrar nuestro propio camino personal.

Esta nueva historia ocurre en el pueblo de Millwood

¿Finalmente, sabremos quién es el asesino?

Mi co-creadora y yo amamos las historias con principio, medio y final. Y es tan diferente del original. El original era de 22 episodios cada temporada. Era un programa semanal. Fue un programa de la compañia. En cambio en el streaming es muy diferente, btienes diez episodios a la vez durante tres semanas y sentimos que queríamos contar una historia completa en estos primeros diez episodios. Entonces, todos los misterios y secretos que comienzan en el primer episodio, al final de la primera temporada, se revelan, incluido el mayor misterio de quién es “A”. Y eso no significa que las historias hayan terminado, pero significa que hemos llegado a una conclusión que esperamos sea satisfactoria.