Premios Grammy 2022: estos fueron los grandes ganadores de la noche

La edición 64 de los Grammy se está celebrando este domingo en en el MGM Garden Arena de la ciudad estadounidense de Las Vegas y marca el regreso de la presencialidad total.

En este marco el álbum del año fue a parar a las manos de Jon Batiste, quien había partido como favorito con 11 nominaciones. Mientras que el dúo Silk Sonic se hizo con algunos de los premios importantes, como Grabación del año y Canción del año.

Jon Baptiste, en el momento en que ganó por el disco del año (AP).

Una de las que arrasó este año fue Olivia Rodrigo, quien se proclamó mejor nuevo artista. Además obtuvo el galardón de Mejor interpretación vocal pop solista por el sencillo “Drivers License” (que también cantó en vivo). Minutos después, el público volvió a emocionarse al conocer que la cantante de 20 años se iba a llevar su tercer Premio Grammy por Mejor álbum vocal de pop por su primer disco publicado “SOUR”.

Olivia Rodrigo obtuvo 3 galardones

Los Foo Fighters, que habían planeado actuar pero cancelaron su aparición luego de la reciente muerte de su baterista de toda la vida, Taylor Hawkins, se llevaron los tres primeros premios Grammy por Mejor Álbum de Rock, Mejor Canción de Rock y Mejor Interpretación de Rock. La ceremonia televisada incluyó un homenaje para “honrar” al músico de 50 años, quien falleció mientras realizaba una gira por Colombia.

“Nuestros pensamientos están con la familia de Taylor, sus amigos, la familia de Foo Fighters y todos sus fanáticos en todo el mundo”, dijo el presentador de la ceremonia y humorista, Trevor Noah.

Los Grammy 2022 también incluyeron un saludo In Memoriam a canciones del difunto compositor de Broadway Stephen Sondheim, interpretadas por Cynthia Erivo, Leslie Odom Jr., Ben Platt y Rachel Zegler.

La transmisión anual presentó actuaciones de Brandi Carlile, los hermanos Osborne, Lil Nas X fan-ghosting con Jack Harlow, Lady Gaga , J Balvin, Maria Becerra, John Legend, Silk Sonic, Carrie Underwood, Jon Batiste, ELLA, Nas, Chris Stapleton, Billie Eilish, BTS y Olivia Rodrigo.

Billie Eilish actuó con una remera con la imagen de Taylor Hawkins. (AP Photo/Chris Pizzello)

A continuación la lista de ganadores de la edición 2022 de los Grammy:

Álbum del año: “We Are”, Jon Batiste.

- Grabación del año: “Leave the Door Open”, Silk Sonic.

- Canción del año (premio a los compositores): “Leave The Door Open”, Brandon Anderson, Christopher Brody Brown, Dernst Emile II y Bruno Mars (Silk Sonic).

- Mejor nuevo artista: Olivia Rodrigo.

- Mejor interpretación pop solista: “Drivers License”, Olivia Rodrigo.

- Mejor interpretación pop dúo/grupo: “Kiss Me More”, Doja Cat con SZA.

- Mejor álbum pop vocal: “Sour”, Olivia Rodrigo.

- Mejor álbum pop vocal tradicional: “Love for Sale”, Tony Bennett y Lady Gaga.

- Mejor álbum dance/electrónico: “Subconsciously”, Black Coffee.

- Mejor álbum de rock: “Medicine at Midnight”, Foo Fighters.

- Mejor álbum de música alternativa: “Daddy’s Home”, St. Vincent.

- Mejor álbum de R&B progresivo: “Table for Two”, Lucky Daye.

- Mejor álbum de R&B: “Heaux Tales”, Jazmine Sullivan.

- Mejor álbum de rap: “Call Me If You Get Lost”, Tyler, the Creator.

- Mejor álbum country: “Starting Over”, Chris Stapleton.

- Mejor álbum de jazz vocal: “Songwrights Apothecary Lab”, Esperanza Spalding.

- Mejor álbum de jazz instrumental: “Skyline”, Ron Carter, Jack DeJohnette y Gonzalo Rubalcaba.

- Mejor álbum de latin jazz: “Mirror Mirror”, Eliane Elias con Chick Corea y Chucho Valdés.

- Mejor álbum góspel: “Believe for It”, CeCe Winans.

- Mejor álbum de música cristiana contemporánea: “Old Church Basement”, Elevation Worship and Maverick City Music.

- Mejor álbum pop latino: “Mendó”, Alex Cuba.

- Mejor álbum latino urbano: “El último tour del mundo”, Bad Bunny.

- Mejor álbum latino de rock o alternativo: “Origen”, Juanes.

- Mejor álbum de música regional mexicana (incluyendo tejana): “A mis 80s”, Vicente Fernández.

- Mejor álbum latino tropical: “SALSWING!”, Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta.

- Mejor álbum de reggae: “Beauty in the Silence”, Soja.

- Mejor álbum hablado: “Carry On: Reflections for a New Generation from John Lewis”, Don Cheadle.

- Mejor álbum de comedia: “Sincerely Louis C.K.”, Louis C.K.

- Mejor banda sonora compilada para un medio audiovisual: “The United States vs. Billie Holliday”.

- Mejor banda sonora para un medio audiovisual (EMPATE): “The Queen’s Gambit”, Carlos Rafael Rivera; “Soul,” Jon Batiste, Trent Reznor y Atticus Ross.

- Productor del año, no clásico: Jack Antonoff.

- Mejor video musical: “Freedom”, Jon Batiste.

- Mejor película musical: “Summer of Soul”.