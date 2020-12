Polémica por la prohibición de shows en Córdoba: ¿El Cosquín Rock se muda a Mendoza?

El viernes pasado, el Gobierno de Córdoba anunció que llegó a un acuerdo con los intentendes, luego de que varios municipios decidieran salirse de las recomendaciones sanitarias. Finalmente, entre los puntos del acuerdo, uno establece que se prohíbe la “apertura de discotecas, recitales y espectáculos” hasta el 31 de marzo de 2021.

Ante la confusión que despertó en las últimas horas la amplitud del término “espectáculos”, fuentes del Gobierno de la Provincia aclararon que no afectaba a los teatros. Por otro lado, fuentes de la Municipalidad de Córdoba ratificaron que los espectáculos unipersonales que se empezaron a realizar en bares de la ciudad con protocolo tampoco se verán afectados por el anuncio.

Inmediatamente, hubo una fuerte reacción por parte de la sociedad y los artistas, puesto que festivales como Jesús María, Cosquín (que ya estaba confirmado) y Cosquín Rock se iban a realizar antes de esa fecha. En el área de productores, las reacciones no tardaron en llegar.

José Palazzo, desde la Cámara de Productores de Espectáculos de Córdoba, le dijo a La Voz: “Repudiamos esta medida discriminatoria, que ignora el protocolo nacional de espectáculos, que ya abrieron en casi todas las provincias de Argentina”.

“El espectáculo, para la cámara de la industria y para Aadet, y sobre todo para el protocolo del gobierno nacional, no distingue entre música y teatro. Por eso, es lo mismo un espectáculo teatral y musical”, agregó.

Así manifestó su enojo con la medida, y hasta hizo responsable al gobernador Juan Schiaretti por los padecimientos económicos que la medida traerá al sector.

En esa nota dejó entrever que, tras el virtual cierre del Orfeo, el emblemático estadio multieventos de esa ciudad, su empresa seguía en la lista para dejar Córdoba. “Lo próximo que se va a ir es nuestra empresa, que va a empezar a invertir en otras provincias. Eventualmente trasladaremos el Cosquín a otras provincias y nos iremos con la inversión a otro lado, ¿qué le vamos a hacer? Si nosotros tenemos la sensación de que acá nos consideran enemigos”, le dijo a este medio.

Horas más tarde, el empresario estuvo como invitado en la televisión local y lejos de calmar los ánimos le puso un potencial destino a su mudanza: ahí saltó el nombre de nuestra provincia.

“Hemos hablado seriamente con mi socio de pensar en otros rumbos. Estamos trabajando en un proyecto en Mendoza hace ya dos meses, pensando seriamente en mudar nuestros proyectos, porque no hay ningún tipo de apoyo, con el Cosquín Rock incluido. Sentimos realmente que no les interesa, que desde el área de Cultura no hay interés por determinada cultura”, dijo Palazzo, con una desazón inocultable.

Adhesiones a nivel nacional

Por otra parte, Palazzo siguió cosechando apoyos de peso dentro de la industria del espectáculo para que el gobierno cordobés revise esta decisión. Desde lo institucional, se manifestaron desde la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales (AADET) y desde la Asociación Civil de Managers Argentinos (ACMA), pero lo más llamativo fueron los mensajes a través de videos de múltiples artistas de primera línea: Juanchi Baleirón de Los Pericos, Iván Noble, Juanse, Andrés Calamaro, Andrés Ciro Martínez, Los Caligaris, el Dj Hernán Cattáneo, Coti, Piti Fernández de Las Pastillas del Abuelo, entre otras figuras, se manifestaron en solidaridad con el sector, solicitándole al gobernador que revea la decisión anunciada.

“Quiero pedir al gobierno de Córdoba que por favor revea la medida de prohibir los espectáculos artísticos, los shows al aire libre. Muchísima gente vive de esto. Queremos respetar los protocolos que a nivel nacional están aprobados, no se entiende por qué la medida del gobierno cordobés”, expresó Andrés Ciro Martínez.

*Este texto fue publicado originalmente por La Voz. Se reproduce aquí con la autorización correspondiente.