Polémica en Marvel: acusan a una actriz de Doctor Strange de haber abusado de una menor

A días del esperado estreno de la segunda parte de Doctor Strange, una polémica ronda alrededor de Marvel: Zara Phythian, una de sus actrices, fue acusada de abuso sexual en reiteradas ocasiones.

Tanto la actriz como su esposo, Victor Marke, fueron denunciados por una mujer que asegura que abusaron de ella en reiteradas oportunidades cuando era menor de edad.

Así lo informó la cadena BBC, donde afirmaron que tanto la actriz, conocida por interpretar a Brunette Zealot en la primera película de Doctor Strange, como su esposo, negaron los 14 cargos a los que fueron acusados por actividad sexual con una menor.

Los cargos fueron presentados por la presunta víctima, que alega que éstos ocurrieron en 2005 cuando ella tenía apenas 13 años, y que se repitieron hasta 2008.

La actriz interpreta a Brunette Zealot en la primera película de Doctor Strange.

El testimonio fue recogido por el Tribunal de la Corona de Notthingham en Reino Unido este jueves. “Era consciente de que lo que ocurría estaba mal, pero no sabía cómo salir de la situación ni podía decir nada”, explicó la mujer.

La mujer, que hoy tiene 30 años, aseguró que era fanática de Phythian y que conoció a ambos cuando ellos trabajaban como instructores de artes marciales en Nottinghamshire, Reino Unido.

El relato de la víctima

Además de hablar sobre cómo se conocieron, la víctima expuso en su testimonio que, en uno de los encuentros, la pareja le ofreció beber alcohol.

Phythian, que en ese entonces tenía 19 años, comenzó a realizarle sexo oral a Marke y luego, la desafió a que la imitara. “Recuerdo haber intentado copiar la reacción de Zara en ese momento porque la admiraba y trataba de ser como ella”, relató y señaló que, en este primer encuentro, Victor terminó teniendo relaciones tanto con ella como con Zara.

La denuncia llega a pocos días del estreno de "Doctor Strange en el Multiverso de la Locura".

“Siempre tuvieron poder sobre mí”, afirmó la víctima cuando dijo que Victor la había amenazado con romperle las rótulas si ella se decidía a hablar de lo ocurrido entre ellos. Y afirmó que en el momento en que comenzaron los abusos, Merke estaba casado con otra mujer pero que engañaba a su esposa con Phythian, quien ni siquiera había llegado a sus 20 años.

En cuanto a la denuncia, la mujer reveló que Zara la entrenaba para mantener relaciones sexuales, algo que la puso muy incómoda y le impedía hablar de ello con cualquiera.

“En ese momento, no hubiese podido hacer un informe. Me hubiera muerto de vergüenza. Creo que vieron una vulnerabilidad en mí y se aprovecharon de eso”, explicó la joven. Y agregó: “Ese era solo mi secreto más profundo y oscuro. Imaginé que, si le decía a alguien, mi familia me odiaría”.

Según la víctima, fue obligada a mantener relaciones sexuales con ella y su esposo cuando tenía 13 años.

“Cuando finalmente pude hacerlo, acababa de convertirme en madre y no tenía otra opción que decir mi verdad para no permitir que le pase a nadie más”, explicó.

Ésta no es la primera denuncia que Victor Merke recibe por abusos sexuales. Según informó The Notthinggam Post, el entrenador de artes marciales enfrenta otros cuatro cargos similares, formulados por otra mujer que asegura que abusó de ella entre 2002 y 2003. En este caso, los abusos habrían comenzado cuando la víctima tenía 15 años.