Poderes espirituales: La intención

Teniendo en cuenta que nos encontramos ante el inicio de un nuevo año, es decir, un nuevo ciclo, y venimos con esta energía colectiva de querer mejorar cada vez más nuestro personaje, de querer evolucionar y transformar nuestro ser. Hoy quiero compartir con ustedes una información ha impactado positivamente en mi vida. Deseándoles previamente de todo corazón un feliz, luminoso y bendecido año 2023.

poder de la intencion

Cada día aprendemos algo nuevo, y de eso no tengo dudas, lo que conocemos es tan solo una gota ante un océano entero que nos falta por descubrir. Soy de las que piensa que a medida que vamos avanzando en este planeta escuela, Dios y nuestros ángeles nos van otorgando información que permite a nuestro espíritu despertar, desbloquear y ascender niveles. Todos tenemos la oportunidad de trascender, de hacer un “trampolín” teniendo en cuenta que mientras estemos en esta carne seremos eternos aprendices y estudiantes, por eso todo es sutil, progresivo y en su medida y momento indicado. Lo importante es tener la intención de crecer y evolucionar constantemente. Compartir este tema con ustedes me emociona, como les mencioné anteriormente, esta herramienta ha sido de gran ayuda en mi vida.

poder de la intencion

¿Qué es la intención?

La intención puede verse desde distintos puntos de vista, en lo personal me gusta verlo como una especie de poder espiritual que Dios dispone para todos los seres sublimes de este plano, y si nos vamos un poco más a lo científico nos encontraríamos con que es la base del poder creativo, ya que todo lo que sucede en el universo nace de una intención. Levantar el pie, tomar un vaso de agua, llamar a un amigo, todo se deriva de la misma.

espiritualidad

¿Como utilizar el poder de la intención positivamente?

Es muy importante que todo poder espiritual esté destinado a la luz, a lo bueno, a lo que construye y no destruye, a la ayuda al prójimo y no que sean intenciones que alimenten egos y materialismo. Cuando esto no es utilizado hacia lo positivo, se crea un daño energético grave, principalmente para la persona que lo realiza. La energía karmica de este plano es muy real, por eso todo lo que se siembre tarde o temprano se cosechará.

La intención va de la mano con la visualización y manifestación, se necesita de la misma para que estas dos últimas tengan un verdadero efecto. Por ejemplo, si visualizas y manifiestas un viaje a la playa, y no tienes una intención, o dicha intención no es positiva, o es egocéntrica y con un beneficio únicamente propio, lo más seguro es que no sé de, o si se da no será la experiencia más positiva posible. Pero, si llegas a visualizar y manifestar un viaje con la intención de compartir con tu familia, sanar heridas del pasado, cerrar ciclos, renovarte y obtener enseñanzas, desconectar para conectar con lo verdadero, etc. Seguramente las cosas van a fluir mucho mejor, el resultado y el recuerdo será mucho más positivo.

Uno de los momentos en los que más utilizo este poder es a la hora de tomar agua o de comer, realmente se mezclan dos poderes muy mágicos: La gratitud y la intención, es una dupla realmente poderosa amigos. Cierro mis ojos y con mis manos sobre el agua o la comida, conecto con Dios, agradezco e intenciono que la energía de Dios sea traspasada al agua o la comida y se recargue de energía positiva, de buenos pensamientos, de motivación, de luz, de amor, de presencia. Y así mismo cualquier persona que beba o coma saciará no solo la carne, sino el espíritu.

Otro momento que me gusta intencionar son las duchas, cuando tengo mis días de agotamiento, de vibración baja y de pruebas, el agua me ayuda a limpiarme, renovarme y recargarme. Antes de tomar la ducha, ya tengo que tener claro cuál será la intención, busco un sahumerio o un palo santo, luego cierro mis ojos y le pido a Dios que recargue el agua de energía positiva, de fuerza, de dominio propio, de gratitud de presencia o de renovación. Luego agradezco, y al meterme a la ducha cierro los ojos y visualizo como el agua que cae en mí va limpiando y llenando mi cuerpo de luz.

Puedes intencionar tus bailes, intencionar que en cada movimiento estás soltando lo que no te pertenece y lo estás trasformando en amor y en luz. Puedes intencionar cada limpieza que le des a tu cuarto o a tu casa, intencionar energía de descanso profundo y continuo en tu cama, de paz y recreatividad la cocina, de productividad tu escritorio.

Este tema lo estaré tocando con más profundidad en uno de los capítulos de mi pódcast que se estrenará el 2/2/23. Mi intención de hoy es que hayas podido conectar con esta información y que haya generado un impacto muy positivo en tu vida. Recuerda intencionar para ti, para los tuyos y para todos los que te rodean, destínalo siempre a la luz, a lo bueno, a Dios. ¡Y prepárate para incursionar en la magia!