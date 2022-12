Piel grasa: los hidratantes ideales para el verano

Un error que se comete comúnmente con la piel grasa es pensar que no necesita hidratación, que ya es suficiente con la grasa que genera por sí sola o que al hidratarla podemos crear más grasa, acné o brillos en nuestra cara. Sin embargo, igual que cualquier tipo de piel, la tez grasa necesita hidratación. De hecho, si no se hidrata, la piel grasa creará más sebo y empeorará la situación.

La piel grasa produce más sebo del normal, ya sea por genética, cambios hormonales, estrés o una dieta inadecuada.

Su aspecto brillante y grasiento hace que muchas veces pensemos que no necesita hidratación. Pero según la doctora Paloma Borregón, de la Academia Española de Dermatología y Venereología, “tener la piel grasa no implica tenerla más o menos hidratada. Es más, si uno tiene la piel grasa y no se aplica crema hidratante, la piel interpreta que está seca y pone a funcionar más las glándulas sebáceas para producir más grasa. Para evitar esto es aconsejable una correcta hidratación”.

Una rutina esencial de las pieles grasas consiste en una limpieza facial por la mañana y por noche, para después aplicar la correspondiente hidratación y tratamiento si se la desea tratar. Eso sí, se debe adecuar la crema a cada tipo de piel. Es conveniente comprobar que no incluya aceites, agentes comedogénicos u otros componentes que puedan dañarla

En el caso de las personas con pieles grasas, los dermatólogos suelen recomendar productos que regulen el exceso de sebo y que ayuden a reducir tanto la cantidad de grasa como el tamaño del poro. A este tipo de pieles les suelen ir bien las cremas ligeras, en formato gel, y que sean oil free. También se puede optar por cremas con ácido glicólico que ayudan a prevenir la aparición de granos.

Acá te dejamos algunas buenas opciones que podés conseguir a través de farmacias y/o perfumerías del país para que elijas la que mas se adecúe a tus necesidades, y siempre consultado por tu dermatólogo de confianza.

Effaclar Mat, de la Roche Posay

Esta crema es oil free y no comedogénica. La podemos encontrar en color base o sin color.

Es un tratamiento hidratante y matificante, que ayuda reducir los poros abiertos y los brillos en la piel del rostro. En su fórmula incluye Sebulyse, un nuevo ingrediente sebo-regulador más potente que el zinc, y no lleva perfume. Está recomendada especialmente para el cuidado diario del rostro de personas con pieles grasas y deja un efecto mate al instante.

Cleanance Mat, de Avene

Clenance Mat con efecto matificante.

La emulsión Clenance Mat es una opción perfecta ya que regula el exceso de sebo, matifica, hidrata y es una perfecta prebase antes del maquillaje.

Cleanance Hydra, de Avene

Para pieles jóvenes y con acné ocasional.

La crema hidratante Avéne Cleanance Hydra está especialmente formulada para rostros jóvenes con sequedad causada por el uso constante de tratamientos antiacné. Si es tu caso, tras el uso continuado de dicho producto notarás tu cutis mucho más nutrido y agradable al tacto. Contiene coco, manteca de karité y aceite de jojoba por lo que, en este caso, está más indicada para pieles normales o mixtas con brotes de acné ocasionales.

Hydreane Legere, de La Roche Posay

La podemos encontrar en esta presentación y con color.

Se trata de una crema hidratante e iluminadora, formulada para pieles que van desde normales a grasas, pero sobre todo para cuidar las más sensibles. Perfecta para proteger la piel en invierno sin incrementar la grasa de nuestra piel

Sébium Mat Control, de Bioderma

Los ingredientes astringentes que se encuentran en sus componentes son esenciales para ayudar a nuestra piel grasa.

Esta crema hidratante ofrece ocho horas sin brillos y ayuda a luchar contra las imperfecciones. En sus ingredientes encontramos zinc y vitamina B6, que ayudan a regular el brillo, alisar la textura de la piel y reducir el tamaño de los poros. También tiene ingredientes astringentes y activos keratolíticos. Contiene una patente única llamada Fluidactiv™ que regula biológicamente la calidad del sebo y previene la obstrucción de los poros.

Dermopure Oil Control, de Eucerin

El ácido salicílico que ayuda a nuestra piel.

El fluido matificante Eucerin DermoPure Oil Control, de Eucerin, una crema ligera de tinte nude que se diluye y se absorbe en contacto con las pieles grasas. De todos los productos que he probado, este destaca por su poder seborregulador gracias a su composición de ácido salicílico, con acción antibacteriana y comedolítica, y Licochalcona A (extracto de la planta de regaliz), que calma las rojeces e irritaciones.

Aciben, de Isdin

Isdin, posible de encontrar en farmacias y perfumerías.

Los productos de la línea Acniben de ISDIN, en la que se incluye esta crema, están pensados para regular el exceso de sebo y el brillo. Probados dermatológicamente, incluyen Zincamida y ayudan a minimizar las imperfecciones y rojeces cutáneas con suavidad y sin dañar la piel. Es un producto adecuado para controlar los brillos y contribuir a reducir la aparición de granos. Además, cuenta con agentes calmantes e hidratantes para aliviar las pieles más frágiles.