Phil Collins anunció su retiro definitivo de los escenarios

La tristeza inundó a los fanáticos de Phil Collins cuando el músico y baterista anunció que, definitivamente, se despide de los escenarios. Después de varios años, donde su salud se ha ido deteriorando inevitablemente, el músico decidió dar un paso al costado y concluir con una etapa primordial de su vida.

A sus 71 años, Collins admitió que sus problemas de salud lo llevarán lejos de los conciertos en vivo. Fue al final de su gira con Genesis, el exitoso trío que lo vio nacer, en donde el músico reveló que su show del 26 de marzo en el 02 Arena de Londres fue el último de su carrera.

Genesis concretó su última gira y se despide de los escenarios para siempre.

“Ahora tendré que encontrar un trabajo de verdad”, bromeó mientras saludaba a los fans, según contó The Mirror. Ya es conocido que el artista se encuentra atravesando dificultades físicas como la pérdida de la audición y problemas graves de espalda, los cuales le impiden mantenerse en pie durante sus conciertos y, mucho menos, poder tocar la batería.

Su gira de despedida

Genesis, trío que completan el teclista Tony Banks y el guitarrista-bajista Mike Rutherford, había anunciado su gira The Last Domino? Tour, tras 14 años de ausencia de los shows en vivo. Sin embargo, el año pasado tuvieron que cancelar varias fechas a causa del Covid.

Tras retomar el ritmo y durante la gira, Phil Collins apareció débil y cansado, actuó sentado y ni siquiera podía usar el bastón para caminar. “Yo no hago nada. No entreno para cantar en casa, para nada. Los ensayos son práctica. Mi salud cambia las cosas, hacer los shows sentado cambia las cosas”, explicaba a The Guardian.

El artista permanecía sentado en sus shows por problemas de espalda y de sus piernas.

En otra entrevista con la BBC, el músico se había sincerado sobre sus frustraciones y el sueño de poder actuar junto a su hijo Nicholas, quien durante esta última gira se unió a ellos en la batería. “Me gustaría tocar con él en el escenario, pero apenas puedo sostener un palillo de batería en la mano”, admitió.

La salud de Collins viene trastabillando desde hace años. Al menos desde 2009, cuando el músico sufrió un aplastamiento de vértebras debido a la posición en la que tocaba la batería: de ahí una primera cirugía, seguida de otra en 2015 que le provocó lesiones nerviosas.

A ello se sumaron sus problemas de diabetes, pancreatitis aguda, una mala caída en 2017 y, sin más, sus problemas con el alcohol.