Peter Lanzani y Candela Vetrano se unen en “Número oculto”, primera audioserie de ficción argentina de Spotify

Candela Vetrano, quien protagoniza “Numero Oculto”, resaltó el potencial de apostar al género en un formato que “no te da respiro y te propone dejar un rato el teléfono para conectar con la imaginación. Esa es una de las cosas interesantes de esta propuesta: tiene algo de soltar el celular un rato, que es algo que necesitamos todos, y hacer algo parecido a leer un libro; meterte en una historia que vas recreando a medida que la escuchás y cada uno se imagina una película distinta”, se entusiasmó Vetrano, quien inició su camino a principios de siglo en tiras juveniles como “Rincón de luz”, “Floricienta” o “Casi ángeles”.

De hecho, la propuesta llegó de la mano de Peter Lanzani (“El reino”, “El Ángel”, “4x4″), su compañero en “Casi ángeles” quien aceptó el desafío por lo “complejo y novedoso del formato”: “Hacer cosas así de esta calidad suben la vara para los que vienen después”.

En “Número Oculto”, la primera apuesta sonora de K&S (“El reino”, “El Ángel”, “La odisea de los Giles”), Vetrano le pone la voz a Sofía, una talentosa joven escritora que tiene que llegar a tiempo a una importante cita. Hasta que, mientras maneja en el auto, comienza a recibir llamadas telefónicas de un número oculto de una persona que sabe demasiado sobre ella y es capaz de predecir cosas que sucederán a continuación.

A lo largo de 10 capítulos, esta serie escrita por Carlos Wassermann y Agustina San Martín, que cuentan con las actuaciones de Malena Sánchez, Santiago Korovsky, Maruja Bustamante, Vera Spinetta, Ariel Pérez de María, Maite Lanata, Eugenia Alonso y Jorge Suárez, mostrarán el frenesí de Sofía entre sus deseos y las premoniciones, mientras esta voz telefónica intenta evitar que asista a ese encuentro por alguna tétrica razón.

Poco antes del estreno, Vetrano y Lanzani conversaron con Télam sobre los desafíos de pensar una ficción sonora:

¿Cómo surge el proyecto de “Número oculto”?

Peter Lanzani: A mí me llega por K&S, la productora con la que hicimos este proyecto para Spotify; estuve en el armado de lo que queríamos contar con esta historia pero no en los guiones porque estaba trabajando en una película. Pero en la búsqueda apareció el nombre de Candela, que es una actriz maravillosa y nos conocemos hace mucho, y en base a eso fuimos avanzando de a poco casilleros para tener esta pieza.

Candela Vetrano: Hubo que acomodar la agenda, a mí me llegó por Peter la propuesta, que en un asado me dijo: “Hay algo que quiero hacer con vos” y me pareció atractiva la idea desde el primer momento porque no había escuchado nada parecido a esto.

¿Cuál es su relación con el podcast como formato?

PL: Un montón. Escucho podcasts de entrevistas, que me gustan mucho, algunos también de Estados Unidos, pero audio series como esta empecé a escuchar a partir de este proyecto y es una propuesta alucinante, una de las cosas que más me atrajo.

¿Cómo definirían esta historia?

CV: Es que es un thriller psicológico, una historia de suspenso espeluznante y de misterio que te lleva por muchas emociones.

PL: Teníamos un desafío difícil, porque si el paso del tiempo es difícil de contar en lo audiovisual así que imaginate en un podcast. Hubo que encontrar los ritmos de las escenas, de los capítulos. Fue muy difícil pero está todo minuciosamente pensado y calculado.

CV: Es que está esta cosa del no respiro. Siento que es una generación que no da mucho lugar al respiro y al silencio; por eso tiene que ser algo que te mantenga desde el primer momento, lo entiendas y quieras seguir escuchando.

Peter, ¿cómo fue el desafío de dirigir algo que no se va a ver?

Se perdió un poco la cabeza, je. Primero fue ensayar con Cande y después grabar los audios, las escenas, tuvimos la suerte de trabajar con buenos actores y actrices y después pasar al armado de los capítulos, encontrar los ritmos, los efectos de sonido, la música; eso hace que el formato sea difícil, novedoso, y que suba la vara para los que vengan después.

Y para vos, Candela, ¿cómo fue la experiencia de tener que actuar valiéndote solo de la voz?

Está todo más concentrado en la voz, es un solo sentido y fue un gran desafío. Pero descubrí que las posibilidades son inmensas a nivel vocal y que poniendo el cuerpo de distintas maneras se pueden decir cosas de maneras diferentes. Como actriz me llevé una herramienta muy copada, fue muy interesante.

¿El género de suspenso significó una dificultad extra para trabajar solo desde lo sonoro?

PL: Sí, pensando en sonido, en el ritmo, que funcione el guion, porque lo leés y pensás que funciona pero después lo agarra Cande y aparecen nuevas dificultades porque quizás a ella le queda más cómoda una cosa que otra, una palabra que otra, o en la edición conviene dar vuelta algo. Lleva tiempo pero ahí está el desafío.

¿Qué perspectivas creen que tiene este formato en un mercado saturado por lo visual?

CV: Esa es una de las cosas interesantes de esta propuesta, que tiene algo de dejar el teléfono, que es lo que necesitamos un poco, y conectar con la imaginación. No sé si estas generaciones leen mucho, creo que sí, pero es como leer un libro: te metés en una historia que estás recreando y quizás Peter mira una película y yo miro otra y eso me parece interesante.

¿Imaginan que “Número oculto” será un primer paso en un camino que les gustaría continuar?

PL: Creo que sí, el formato me pareció super interesante. Escuchamos un par de podcast de audio series que nos parecieron buenos y tratamos de ir a algo diferente y así empiezan a crecer las bolas: porque hay gente interesada que lo hace crecer.