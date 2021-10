Pepe Cibrián Campoy llega a Mendoza con ¡Habla Marica!

Tiene una larga trayectoria en la actuación, hasta podría decirse que es uno de los grandes maestros del teatro argentino. Pepe Cibrián Campoy vuelve a Mendoza después de una pandemia de por medio y lo hace trayendo su exitoso unipersonal ¡Habla Marica!

El actor de teatro llega a la provincia con tres funciones únicas en grandes salas donde reproducirá una historia de libertad.

“Esta obra me representa en tanto y cuanto hablemos de libertad”, explica el actor en conversación con Los Andes. “Más allá de la vida de Federico García Lorca que es una fantasía mía que he congeniado e inventado a partir de lo que se conoce de su vida, de su obra, de su destino final y de lo que mis abuelos me contaban, y sobre su alegría de sentirse mensajero de armonía y paz.”

Y continúa: “Después claro que vienen los personajes nefastos de la humanidad que arrasan con aquel que se siente diferente desde las ideologías y las elecciones.”

En este unipersonal, Cibrián le da vida al poeta Federico García Lorca en los momentos previos a su muerte. Además, se encuentran personajes que dialogan con él como lo es su asesino, su madre, su padre y Salvador Dalí, su amor prohibido y negado.

Esta obra, “no es una apología a la sexualidad de Federico ni mucho menos, es una apología a la libertad. Tratar el hombre de entender que se piensa distinto y se sigue pensando distinto a pesar de las atrocidades de la historia.”

La obra se presenta el jueves 7 de octubre, en el Cine Teatro Imperial, el sábado 9 de octubre en el Teatro Mendoza a las 21, y el domingo 10 en Tunuyán. Las entradas están a la venta en entradaweb.com.ar

¡Habla Marica!

Con grandes repercusiones en los escenarios de Buenos Aires, la obra de Pepe Cibrián representa un sentido mucho más profundo que el superficial. Aquí, el actor resalta la idea de que ser “distinto” conduce a la muerte, pero también a la capacidad de ser creador, y como tal, a trascender la desaparición física.

En una época donde la diversidad sexual, la liberad de elección y decisión, y los valores de la sociedad se encuentran en constante cambio y construcción, su obra viene a traer un mensaje mucho más allá.

“Cuando fue la ley igualitaria me invitaron a disertar en el senado, decidí usar el monologo final de Marica para exponerlo en la Cámara de Senadores y fue un momento muy importante para mí como ciudadano. Y ayudo mucho tras décadas de gente que ha luchado mucho por eso, así como otras leyes que han surgido desde ese momento y hasta hoy, relacionadas con libertades y elecciones. Son elecciones donde nadie nos obliga hacer ni dejar de hacer”, reflexiona.

En esta obra, al tratarse de un unipersonal, el actor les da vida a todos y cada uno de los personajes que forman parte de la historia.

Hablando sobre este tema, Cibrián Campoy profundiza en el desafío que implica para él darle vida a personajes diversos, con características particulares y todos puestos en escena en simultáneo.

“El cambio se produce en milésimas de segundos y es un vértigo que me propone mi autodirección y la realidad del texto. Que tenga un tiempo y ritmo que no es correr, sino un ritmo que proponga pausa y acción”, explica.

“Cuando cada noche salgo a sentarme y mirarnos cara a cara con esos personajes es un gran desafío y cada noche busco que me vaya llevando el río, que me haga sentir lo que creo que sienten esos personajes.”

El reconocido actor retoma las giras y recorrerá varias provincias del país con su unipersonal. En Mendoza dará tres shows.

Es un ritual para él. Después de tantos años en la escena teatral, su preparación antes de un show implica ciertos pasos antes de llegar al escenario.

“Llego muy temprano al teatro, me quedo en el camarín si es que se puede, veo como ponen las luces, la prueba de sonido, me encuentro con el espacio y el hecho de estar en espacios diferentes todos los días lo hace muy adrenalínico. Es difícil porque acá todos los días cambian y a mí me gusta la vida de camarín, decorarlo como a mí me gusta.”

Es así que el actor contó en la nota que parte de su ritual e inspiración implican ambientar su espacio a su comodidad.

“Llevo algunas cosas personales que me identifican a mí conmigo mismo. Son tonterías de pronto, objetos que me hacen sentir en casa y más allá de eso.”

Algo que jamás falta: Una fotografía de su gente.

Pepe Cibrián regresa al ruedo

Tras un año de reclusión en las presentaciones en vivo, donde los artistas tuvieron que limitarse a presentaciones por streaming y compartir con su público a través de una pantalla, las actividades vuelven a una “nueva normalidad” que permite el reencuentro.

Así, luego de mucho tiempo sin poder emprender viaje, Pepe Cibrián Campoy comienza su gira teatral con la que visitará un sinfín de espacios del país.

“Para mí la gira tiene un encanto y una magia particular, lo que pasa es que en este caso y con todo lo que hemos vivido, es una decisión de salir a tomar aire y viajar a los lugares que amo de mi país”, explica.

Sobre su obra: "Es un canto a la vida, no es una postura a favor de… Sino de la libertad, la posibilidad de elección y la posibilidad de sentirse más libre."

Particularmente, Pepe tiene una estrecha relación con la provincia. Su hijo adoptivo Luis es oriundo de nuestra provincia por lo que emocionalmente comparte una afinidad inmensa.

Si bien Luis permanecerá en Buenos Aires y se hará cargo de todo allá, el actor admite que se encuentra súper emocionado de regresar al oeste argentino.

- ¿Cuáles son tus expectativas de traer “Habla Marica” a Mendoza?

Mis expectativas son llevar a un hijo muy querido para que lo vea la gente que uno quiere. Espero que la gente lo pueda disfrutar como yo disfruto verlos porque es un canto a la vida, no es una postura a favor de… Sino de la libertad, la posibilidad de elección y la posibilidad de sentirse más libre. Mi expectativa es que puedan disfrutarla y comprenderla como yo lo hago.

- Además continuas la gira…

Después voy a estar en San Juan, Misiones, Chaco, Tucumán, Salta, La Rioja, Catamarca, Madrid, va a ser una gira larga y exigida.

- ¿Disfrutas más el formato unipersonal o un elenco de muchos actores?

Son dos cosas totalmente diferentes, uno en el unipersonal se siente poseído por uno o muchos personajes. En este momento prefiero lo que estoy haciendo, pero el otro formato es hermoso y que me encanta hacerlos. Me gusta ser actor, todo lo que hago me parece bien.

- ¿Pudiste escribir nuevo material durante el aislamiento?

No pude escribir nada, me sentí muy anestesiado, no podía leer. Me costó mucho como a todos nos ha costado, he tenido el privilegio de que a nadie cercano a mi le ha pasado nada. Pero el dolor que hemos sentido ha sido espantoso, traumático y lo sigue siendo.

- Probaste hacer clases por zoom, ¿continuarás con ello? ¿seguirá en formato virtual?

Di clases por zoom y sigo haciéndolo, lo disfruto mucho. Quiero seguirlo haciendo en ese formato porque me da la posibilidad de tener alumnos de Buenos Aires, Mendoza, Rosario, Canadá, tengo de Japón también. Con gente que no podemos vernos en la presencialidad porque estamos lejos, y aunque la virtualidad es un poco fría, me permite esta conexión.