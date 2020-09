Pedro Aznar se prepara para el show del 19 y confiesa: “La pandemia me enseñó a notar cuánto nos necesitamos”

“¡Yo no estoy aislado!”, remarca Pedro Aznar (61) en un intercambio de e-mails con Los Andes. “Estoy más conectado que nunca”, asegura. Y enumera: “Con todos mis afectos, aprendiendo idiomas, meditando, haciendo yoga y entrenando, componiendo, escribiendo, grabando, tocando para miles de personas, soñando dormido y soñando despierto”. Así son sus días de cuarentena.

Quienes lo han visto en alguno de los conciertos por streaming que hasta ahora ha dado desde su casa, habrán detectado la tranquilidad y la reflexión con la que vive la pandemia de coronavirus. Aunque las recomendaciones sanitarias nos llamen al aislamiento físico, él no se siente así, sino acompañado: por miles de fans y por sus afectos, entre los que están Chardonnay, Angelina y Filippo, sus tres gatos, que los fans ya conocen porque los ven en sus redes sociales y en las transmisiones, paseándose entre sus consolas de audio, micrófonos y monitores.

Cuando todo esto recién comenzaba, el 25 de marzo pasado, Aznar fue uno de los primeros artistas en prender la camarita y abrir un canal de diálogo con las almas llenas de incertidumbre de los argentinos. El 23 de julio, sorprendía festejando su cumpleaños con un concierto a su comunidad virtual; y en un momento, le dieron un regalo fraternal que juntó a casi 30 artistas: Charly García, David Lebón, León Gieco, Pablo Milanés, Abel Pintos, Soledad, Carlos Vives y Joan Manuel Serrat, entre muchos otros, que interpretaron su canción “A cada hombre a cada mujer”. Piel de gallina.

Ahora, el sábado que viene, la cita es distinta, porque se sumará por primera vez a su banda para dar un streaming. Será un show que se transmitirá con óptima calidad desde el escenario de Sur en Vivo (centro cultural porteño). Lo veremos junto a Alejandro Oliva en percusión, Julián Semprini en bateria, Coqui Rodríguez en guitarras y Federico Arreysegor en teclados. Acompañará una puesta en escena y cinco cámaras, que le darán dinamismo a la experiencia. Además, se podrá acceder a una interacción con los artistas en el show y en un Meet & Greet.

¿Y el repertorio? Clásicos, joyas de toda su discografía, tres canciones inéditas del próximo álbum y una selección de los mejores momentos de su concierto A la carta 2020.

-Cuando empezó la cuarentena, fuiste uno de los primeros artistas en lanzarse al streaming, pero ahora la experiencia es diferente porque se suma la banda. ¿Cómo será el reencuentro? ¿Y cómo te imaginás que va a ser ese show distanciado, higienizado y, al menos físicamente, ante una platea vacía?

-¡¡Lo hacés ver como si fuéramos a tocar en un hospital! (risas) Nada más distante de la realidad. Va a ser un gran placer volver a tocar con la banda sobre un escenario. En el concierto que di el día de mi cumpleaños, el 23 de julio, ya tuvimos oportunidad de hacer una canción cada uno desde su casa, y la gente lo agradeció muchísimo. Fue muy emocionante para nosotros volver a tocar “juntos” después de meses y en un contexto tan especial. Esta vez, la juntada va a ser presencial, y el hecho de que el concierto sea transmitido por streaming y que no haya público en la sala, no le va a quitar calidez de ninguna manera. Es más, yo soy muy consciente, cuando hago estas transmisiones, que del otro lado hay miles de personas vibrando, no se me olvida ese cariño que hay del otro lado, y además vamos a incorporar interacción con el público, así que el ritual va a ser completo.

-Pasado el primer momento, en el que el streaming era más que nada una oportunidad para reencontrarse, compartir y acompañarse colectivamente, ahora vemos que ya es una posibilidad real de trabajo. Algo quizás inimaginable a principio de año. ¿Cómo ves este tema y el futuro inmediato de los shows? ¿Cuando esto pase crees que seguirá siendo una opción más, un formato más de concierto, como sugieren algunos artistas y productores?

-También lo creo así. Se incorpora un nuevo lenguaje, que tiene sus propias características. Por mi parte, lo considero muy válido e interesante, permite cosas distintas, como el intercambio directo en tiempo real con el público, y un tiempo más relajado que el que ofrece la televisión, que es el medio que más se le parece.

-¿Qué reflexión general te despierta este tiempo sombrío que estamos viviendo?

-Que no tiene porqué ser sombrío. En mis transmisiones siempre digo que este tiempo no tiene que ser tomado como un encierro o una falta de posibilidades, sino una oportunidad para la reflexión, para valorar las cosas que verdaderamente importan, para pensar en el otro y cuidarlo, para tener tiempo de mirar hacia adentro. Tal como lo enfoquemos nosotros, así se sentirá. Yo me lo estoy tomando como una suerte de sabático de viajes. Sigo tan activo o más que antes, pero no me muevo de mi casa. Es algo distinto, único, y es la primera vez que nos toca experimentarlo, así que es mucho mejor tomarlo como un aprendizaje y, en cierta medida, incluso un disfrute.

La creatividad y los proyectos

Aznar es un artista de varias disciplinas y muchos intereses. Si los artistas aurifican los objetos, como decía el Flaco Spinetta, el ex-Serú Girán vuelve oro canciones, poesías, vinos (tiene su marca: Abremundos) y hasta guitarras (junto a Eduardo Fanta Beaudoux), entre otras cosas.

Esa diversidad de intereses se ve en sus “conciertos a la carta”, donde comparte canciones y poemas, que a veces musicaliza. De hecho, reconoce que el verso se ha convertido en el punto de partida de su trabajo como compositor: “La canción suele beneficiarse de ciertas repeticiones, de cierto uso de la rima y de ciertas periodicidades de la rima, un verso libre es más difícil de llevar a la canción. (...) Al operar partiendo de la letra, musicalizo de una manera distinta y me empezó a gustar mucho hacerlo de esa forma que había venido usando muy poco y hoy mayormente trabajo así”, ha dicho.

-En retrospectiva, ¿cuál ha sido tu mayor aprendizaje de cuarentena y cuál tu mayor temor?

-Mi mayor temor es que cuando esto pase volvamos a la “normalidad” anterior, en que estábamos destruyendo el planeta a una velocidad apabullante y atropellándonos los unos a los otros para conseguir no sé qué mísera ventaja. Mi mayor aprendizaje es notar cuánto nos necesitamos, lo importante de un abrazo, el intercambio de ideas y trabajar por un futuro más justo.

-¿Se puede conectar con la creatividad en el medio del caos?

-Si sintonizás caos, eso es lo único que vas a percibir. El cosmos (orden) lo tenés que crear vos mismo, está (o no) adentro tuyo.

-Relacionado con la creatividad, varios artistas han dicho que, desde ahora, inevitablemente todo esto influirá en su música. ¿Tus nuevas canciones absorbieron algo de esta nueva realidad? ¿Qué podés adelantar de tu próximo álbum?

-En el show vamos a hacer tres temas nuevos, ahí tendrán oportunidad de escucharlos. Me gustan mucho y son a la vez una continuidad de mi línea compositiva de los últimos años y una nueva vuelta de tuerca.

-Justo por estos días se cumplen 40 años de la grabación de “Bicicleta”. ¿Han hablado con Charly García y David Lebón sobre la posibilidad de hacer alguna suerte de festejo, reedición o un reencuentro (en streaming), como hicieron con “La grasa de las capitales”?

-No, no lo hemos hablado. Pero sería una linda idea. Somos muy amigos y disfrutamos mucho de juntarnos.

Su vino y su guitarra

Pedro Aznar está presentando en plena pandemia la PA1, una nueva de sus guitarras fabricadas en nuestro país, al lado de Eduardo Fanta Beaudoux . Se trata de una pieza electroacústica construida con maderas argentinas: lenga fueguina e itín formoseño. Es la que viene tocando en sus conciertos por streaming.

Por otra parte, continúa con su proyecto vitivinícola, Abremundos, afincado en Valle de Uco. Elaborados junto al enólogo mendocino Marcelo Pelleriti, se distinguen por “la sutileza, el trabajo disciplinado, la visión de futuro, la elegancia, la amistad, la armonía y la esperanza en la trascendencia”. Ese horizonte se ve en cada botella de Abremundos, como Página 1, el malbec que fue también la primera cosecha (2014). Siguieron el malbec Octava Bassa y los blends Octava Alta y Octava Superior.

La invitación

Pedro Aznar y su banda

Fecha y hora: el sábado 19 de septiembre, a las 21.

A través de www.suenaenvivo.com.ar.

Entradas en TicketFlash.