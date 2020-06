Paula de Luque: “Esta película se va a construir con retazos de miradas”

Su idea es que en un mismo espacio estén reflejadas las formas de ver la vida de todas las mujeres argentinas. La manera de hacerlo, como es cineasta, es a través de una película colectiva. Paula de Luque es la directora del proyecto llamado “Mirada de Mujeres” y está convocando a todas las realizadoras del país, mayores de 16 años, a participar de su iniciativa.

La directora dialogó con Los Andes y contó en profundidad de qué se trata esta propuesta cuya invitación a participar ya está abierta. Puntualmente, la convocatoria consta en enviar un video (filmado con lo que cada una tenga) de no más de tres minutos de duración, en el que o bien se relate una pequeña historia o bien simplemente se reflejen momentos de la vida cotidiana.

- ¿De qué se trata “Miradas de Mujeres” y quiénes pueden participar?

- Es una película colectiva, que se va construir con retazos de miradas de todas las mujeres. Son justamente todas las mujeres de la Argentina las que pueden participar, sean cineastas o no, cualquiera sea su oficio, profesión, ocupación, desocupación, etc. Lo que me interesa es tener una mirada femenina a lo largo y a lo ancho del país.

La película "Mirada de mujeres", dirigida por Paula de Luque, convoca a las realizadoras del país a aportar sus materiales.

- ¿Cómo surgió la idea de hacerla?

- El patriarcado siempre nos confinó a las mujeres a mirar desde afuera. Ahora estamos peleando por igualdad de miradas y de oportunidades. Me interesa mucho la inversión de los roles; que aquellas espectadoras que siempre miran las historias de otros y de otras, esta vez cuenten sus propias historias. Creo que es el acercamiento al cine y a las posibilidades que tiene una cámara. La cámara puede ser casera, de un celular o cualquier dispositivo móvil, con eso y mirar el mundo, basta.

- De alguna manera, vas a reflejar perspectivas de todas las latitudes del país…

- Sí, tengo la ilusión de conectar miradas, la de una mujer del norte con una del sur y en esta situación de aislamiento en la que estamos poder unirnos a través de la tecnología, usarla a favor y no como modo de banalización de la realidad, ni de vidriera edulcorada y llena de filtros, si no como herramienta para salvar nuestras vidas de estar aislados. Estar comunicadas me parece que es muy enriquecedor para nosotras, ver lo que mira la otra. A veces esa otra carece de palabras pero tiene una potencia que es la imagen. Yo hago cine por eso.

- ¿Es la primera vez que se hace una película colectiva de esta manera?

- Creo que eso lo podremos responder dentro de un tiempo cuando afortunadamente la pandemia se haya diluido o se haya creado una vacuna y podamos volver no digo a la normalidad que teníamos porque era bastante brava y eso está bien de manifiesto: la pelea de los débiles contra los más fuertes, es decir el racismo, el neoliberalismo, el patriarcado.

Históricamente fue de fuertes contra débiles; mujeres, negros, jóvenes, otros sexos, otras etnias, otras ideologías que no sean ellos, los varones blancos.

Yo no he escuchado de otra película colectiva así, entiendo que es la primera. Estamos en confinamiento pero eso no quiere decir que estemos mudos, ciegos y sordos.

Esto es un punto de vista más sobre el mundo, también para brindar la posibilidad de ejercitar la mirada y la creatividad que todos tenemos, nos dediquemos a lo que nos dediquemos, y que además eso tenga un objetivo concreto, que es que después se pueda visibilizar.

- Las historias que cuenten las mujeres que quieran participar, ¿deben ser exclusivamente de la etapa de aislamiento?

- No necesariamente tienen que ser historias de confinamiento, el tema es completamente libre y no hay ningún condicionamiento; cada mujer puede contar lo que tenga ganas de contar.

- Cuando esté lista “Mirada de Mujeres”, ¿dónde podrá verse?

- En Octubre TV, que es una plataforma de contenidos audiovisuales, cine, series, programas, otras miradas, retrospectivas, muestras exclusivas, festivales internacionales, ciclos especiales, focos. Tiene mucho contenido, se ve en todo el territorio nacional y es completamente gratuita.

Simplemente hay que ingresar a Octubretv.com, hacerse un usuario como si fuera una red social, con mail y contraseña, y sin absolutamente ningún costo y desde cualquier dispositivo conectado a internet se ve todo online.

Para quienes deseen sumarse a “Miradas de Mujeres”

Paula de Luque y OctubreTV invitan a todas las habitantes del país mayores de 16 años a sumarse a “Miradas de Mujeres”. Para ello deben enviar un video filmado con lo que cada una tenga, en formato horizontal, de no más de tres minutos.

Allí se puede “contar una historia o mostrar solamente un plano que describa la vida cotidiana. Puede ser en formato ficción, documental, animación, musical, o lo que cada integrante prefiera. No se aceptarán materiales que contengan imágenes de violencia”, detalla la plataforma.

La fecha límite para quienes gusten participar es el 30 de junio de este año. Hasta ese día estará habilitado el correo info.octubretv@gmail.com que recepcionará los videos.

Más información en https://octubretv.com/videos/miradas-de-mujeres/convocatoria-miradas-de-mujeres/