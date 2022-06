Pasado Verde enciende el teatro Mendoza con un show renovado

Después de doce años de trabajo, Pasado Verde conquistó a paso firme sus metas. En un proceso paulatino, la banda mendocina creó un estilo dentro del indie rock y de a poco logró captar al público de todo el país.

Es usual escuchar alguno de sus temas en bares, eventos o salas de espera. Pero todo eso llevó su tiempo y su cuarto disco de estudio “Declaración de Principios” (2020) fue la punta de lanza para que se diera el quiebre.

Luego de varias presentaciones en distintos escenarios del país, el grupo debutará en el teatro Mendoza, con un show renovado, donde presentará en vivo su reciente single “Volcán”.

“Pasado Verde quizá es un formato más de recital movido, pero el teatro te permite ir para otro lado y esta vez lo vamos a aprovechar y vamos a intentar llevar al teatro lo que fue la Sesión Volumen 0 que grabamos para Youtube, donde hay un cierto equilibrio, hay una elección de luces, de puesta. Y aprovechando lo lindo del teatro, además de presentar el tema nuevo, algunas versiones de canciones, para ofrecerle un show distinto al público de la provincia que nos ve seguido. Y también es un desafío para la banda de hacer algo diferente”, comenta Exequiel Stocco vocalista y guitarrista de la banda sobre el concierto que ofrecerán esta noche en la sala de Ciudad, como inicio del ciclo de shows con grandes bandas y artistas nacionales.

Un sonido renovado sin perder la esencia

Recientemente, la banda integrada por Ezequiel Stocco, Fabricio Potenzone (guitarra), Franco Santillán (bajo), Joaquín Ferreira Nazar (guitarra) y Leonardo lemoli (batería) lanzó “Volcán”, el primer single de su próximo álbum, que fue Lucca Beguerie Petrich y Joaquín Guevara.

El tema explora un sonido refinado, con la búsqueda musical de la banda y cuenta con un video realizado en la ciudad de Entrechaux, Francia, dirigido por Tomás Seivane y Emilia Herbst y protagonizado por los actores Emilia Herbst, Domingo Politi e India Pearson.

“Todos dicen que es Pasado Verde, pero suena distinto. Y eso nos pone contento porque hay una identidad de la banda, pero estas nuevas canciones tienen un sonido más refinado, otros instrumentos, hay arreglos de voces. Es una combinación del trabajo de los productores y además una decisión de la banda de entregarse y probar otras cosas. Que no es fácil, porque es un tema de egos que hay que soltar, de confianza. Por eso el disco nuevo va a ser una sorpresa y lo disfrutamos como músicos, porque cuando cambias la perspectiva de trabajo en lo musical, eso se ve reflejado tanto en la interpretación como en el vivo. Es un pequeño cambio en el proceso creativo, desde los ensayos hasta los conciertos. Por eso está bueno innovar, para no aburrirse, pero a su vez la gente sigue detectando la esencia de la banda”.

-Hoy son una de las bandas mendocinas más escuchadas con una clara proyección en otros escenarios, ¿Cómo ves el presente de la escena local?

-Lo que siento es que la escena de Mendoza siempre fue muy rica, pero hubo un momento de explosión con Usted Señalemelo, Perras on the Beach. Y se miró de Buenos Aires para acá y eso generó una alerta a nivel país. Pero ahora el foco está en otros estilos, aunque siguen pasando cosas, hay un nuevo circuito, con un público que no te va a ver a vos, y lo bueno es que todas las bandas tienen su público. Sucede que hay circuitos paralelos más allá de lo chica que es la provincia. Algo que sucede es el intercambio entre las bandas, tanto en el público, como con los músicos, los técnicos. Creo que la escala de la provincia sostiene ese movimiento. Por ejemplo, Los Gauchito Club hoy tienen público en todo el país, pero ellos deciden seguir viviendo acá y eso para la escena es muy rico.

La Ficha

PASADO VERDE En el Ciclo MCTM

Día y hora: hoy, a las 21.30.

Lugar: Teatro Mendoza (San Juan 1427, Ciudad).

Entradas: en Tuentrada.com