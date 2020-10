Para hacer en casa: opciones de uñas y pestañas a medida para evitar ir al salón

¿Qué pensarías si te digo que podés tener en casa uñas y pestañas hechas a tú medida, listas para ser usadas? Así es, ir al salón ya no es la única opción para estar siempre arreglada, ya sea para el día a día, un evento, el trabajo o lo que quieras.

La solución está al alcance de tu mano. Hoy te contamos todo lo que necesitas saber sobre dos tendencias que cada vez pisan más fuerte en nuestra provincia y todo lo que se viene junto a ellas este verano.

Manos cuidadas, presentación perfecta

Para muchas mujeres es muy difícil mantener sus manos arregladas. Ya sea por el trabajo, las tareas del hogar, la falta de tiempo o ganas, muchas veces no podemos tener las uñas siempre presentables.

Hace tiempo, los servicios de manicuría vinieron para solucionar esto y quitarnos un peso de encima. Son varias las técnicas que hoy se utilizan para hacernos lucir unas manos bellas por mucho más tiempo.

“El esmaltado semipermanente que consiste en darle color a la uña natural; el kapping gel que se completa con esmaltado semipermanente basado en reforzar la uña para así evitar posibles quebraduras o uñas escamadas y que es recomendable para quienes quieren mantener su uña natural larga. Una opción para lucir uñas largas son las esculpidas en gel o en acrílico, que es una extensión de la uña natural dándole la forma deseada por la clienta”, explica Gimena Luca, manicurista en GinArt Beuty.

Obviamente y como todos los tratamientos que nos realizamos en salón, también nuestras uñas requieren de cuidados mínimos pero que pueden marcar una profunda diferencial.

Las profesionales cuentan todo lo que necesitas saber para lucir tus uñas, ya sea tu largo natural o esculpidas.

“No usar las uñas como herramienta, no exponer al agua muy caliente y productos químicos como el detergente (se recomienda usar guantes para los trabajos de limpieza), no arrancarse ninguno de estos productos ya que puede ser muy nocivo para la uña natural.”

Siempre que este proceso sea realizado en manos de una profesional, no hay que tener miedo de que puedan tener efectos secundarios. Pero es importante remarcar que un tratamiento erróneo, puede generar problemas en nuestras uñas más adelante.

Respecto a este punto, la manicurista Alejandra González de Ale Nails Artist asegura que “el daño va a depender de tres factores: el uso de un producto de excelente calidad y que esté debidamente controlado. En segundo lugar, que la profesional esté bien capacitada, sepa responder, asesorar y que tengan conocimientos en la salud de la uña y los productos químicos. Y por último, los cuidados que tiene que tener la clienta, porque por más que los productos y la profesional sean buenos y no cuido mis uñas, éstas se van a dañar.”

Con algunos simples pasos podemos proteger nuestras uñas: hidratando y nutriendo con unas gotas de aceite para cutículas enriquecido con vitaminas, como aceite de argán y vitamina E o la BB.

Las tendencias en época veraniega

Llega el verano y en todos los ámbitos los colores y estilos comienzan a cambiar. Las uñas no son la excepción. Desde sus formas hasta la paleta de colores que se utilizan varían en esta temporada y acá te contamos cuáles son las tendencias más elegidas en Mendoza.

“Este verano la mayoría han optado por la forma Coffin, es una forma cuadrada pero más refinada en la punta, lo que le da a la mano un efecto más natural y estilizado. La forma Almendra clásica nunca pasa de moda y también se está usando muchísimo sobre todo en uñas cortas”, asegura Gimena.

En cuanto a los colores, Alejandra asegura que siempre se comienzan a usar más los colores vivos. “Los tonos energéticos como verde manzana, salmón, celeste, mucho naranja, amarillo y hasta un coral. En el verano se comienzan a olvidar los tonos oscuros. También los colores pasteles están en tendencia, y no me refiero a un solo color, sino que se comienzan a combinar en un mismo set hasta 4 o 5 tonos.”

Pero, ¿qué pasa con la pileta y los productos químicos que éstas utilizan? “El cloro como agente irritante que es, puede producir hiperreactividad en personas susceptibles, afectando a la adherencia de esmaltes y demás productos para embellecer las uñas sobre todo si es una larga exposición, de lo contrario no afectaría a nuestras uñas.”

Es por esto que la recomendación de las profesionales hace énfasis en tratar de evitar largas prolongaciones de exposición a estos productos, teniendo en cuenta que es una época donde los problemas de desprendimiento pueden ser más frecuentes que durante el invierno.

Press on Nails: la opción perfecta para hacerlas en casa

Venimos hablando de los tratamientos que pueden hacerse en salón, pero acá traemos una opción para quienes no tienen tiempo para acudir a una sesión de tres horas o quienes no pueden exponerse a esta situación en los tiempos que vivimos.

Las Press on Nails es una técnica que hace algún tiempo llegó a Mendoza y es cada vez más elegida. “Es un sistema innovador de Los Ángeles donde se comenzaron a fabricar uñas a medida con los productos que utilizamos en el salón, dándole forma, largo y aplicando las mismas técnicas de esmaltado y esculpidas sobre las Press on Nails”, cuenta Alejandra, una de las impulsoras de esta técnica en la provincia.

Esta técnica es muy utilizada ya que son fáciles de colocar y los modelos son exactamente igual a las realizadas en un salón. “Se aplican a presión sobre la uña natural. Se aplica con un kit de productos, envío videos instructivos. Estos productos son seguros para tus uñas y no las dañan, siempre y cuando las cuides bien”, explica Alejandra. “No son uñas postizas ya hechas, sino uñas siliconadas donde nosotras les damos forma, tamaño y aplicamos nuestro diseño.”

Hechas a medida y sumado el kit necesario para colocarse, estas uñas son la mejor opción para evitar el salón / Alejandra González. Alejandra González

Con una duración desde su colocación de entre 10 a 15 días, son una opción reutilizable y coleccionable. “Pueden retirarse en casa de una manera fácil con videos instructivos, siempre esperando al menos 4 días desde su colocación. Al poderlas retirar fácilmente, estas uñas se pueden guardar y reutilizarlas.”

¿Cómo sé que me van a quedar bien? “Básicamente hay una tabla de medidas que es la que la clienta envía, yo envío videos instructivos hechos por mí, se toman medidas muy fáciles y yo las utilizo para hacer las uñas. El único defecto que puede haber es la curvatura natural de la uña, pero al tener cierto grado de flexibilidad, la Pres son Nails se adecua a tu uña”

En relación, son lo mismo que asistir a una profesional a hacerse un servicio. Las únicas diferencias que pueden encontrarse entre las sesiones de manicuría y las Press on Nails son:

· Principalmente, las esculpidas son una uña artificial pero construida sobre la uña natural donde se corrige largo, forma y curvatura, con la Press on Nails no se puede corregir la curvatura de la uña.

· Las uñas muy comidas (onicofagia) va a tener una superficie muy pequeña para una Press on Nails, por lo que la durabilidad puede variar.

¿Cómo lucir unos ojos perfectos?

Las extensiones de pestañas cada vez tienen más y más clientas. Muchas ansiamos lucir una mirada perfecta y en este aspecto, ayudan mucho. Existen varios tipos de pestañas, distintas curvaturas, largos y grosores que se amoldan al formato y tipo de ojo de cada una.

“Están las clásicas pelo a pelo que dan un acabado natural y también la técnica de volumen que puede ser 2D, 4D, volumen ruso o mega volumen dando un acabado más cargado a las pestañas”, explica Gimena.

Este servicio tiene una duración de entre 15 a 30 días, siempre dependiendo del cuidado que se les dé. Es importante aclarar que todos los días perdemos pestañas naturalmente, por lo que el desprendimiento es un signo natural de estos tratamientos.

“Una buena aplicación no afecta en el crecimiento y caída de la pestaña natural, es normal que se desprenda la extensión con un pelo natural ya que es el pelo diario que perdemos (de 5 a 8 pelos perdemos por día) nada más que ahora junto con la extensión”, explica Zoe Torres de Beuty Lash Zoe.

Para lograr un mejor resultado, hay que cumplir con una serie de cuidados que son muy simples y fáciles.

“Antes de la colocación se recomienda no maquillarse con ningún tipo de producto ni arquearse las pestañas ya que esto dificulta y alarga el proceso de colocación”, explica la profesional.

Sumado a esto, después de su colocación hay que tener algunas cosas en cuenta: “es muy importante no exponerlas al agua directamente por 48hs, evitar el uso de desmaquillantes oleosos en la zona y no frotarse los ojos ya que esto puede generar un desprendimiento.”

Pestañas personalizadas para poner en casa

Una de las opciones perfectas al momento de acceder a estos productos viene de la mano de las pestañas personalizadas. Éstas son similares a las pestañas postizas, sólo que se hacen a medida del ojo de la clienta y pueden ser reutilizables.

Son muy fáciles de colocar y tienen una vida útil de hasta 40 posturas. “Se las pueden aplicar en casa. Antes de la colocación necesitamos el ojo limpio, cortamos ambas puntas y ponemos pegamento, esperamos 3 minutos y aplicamos arriba de la línea de las pestañas naturales y listo”, explica Zoe.

Son prácticas y no requieren de mucho cuidado más que los normales: mantenerlas higienizadas. “Con un poco de agua y shampoo se limpian, y debemos sacar excesos de maquilles. Si no se maquillan no hace falta limpiarlas.”

Del tamaño y volumen que sea, las pestañas personalizadas son la mejor opción para evitar asistir al salón. Además de que siempre estarán presentes en el momento que se necesiten.

La única diferencia que existe respecto a la extensión de pestañas es que deben retirarse antes de dormir o bañarse, ya que no pueden estar en contacto directo con el agua ni exponerse a fuertes tirones.