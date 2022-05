Palito Ortega se retira y su último show en Mendoza será en septiembre

Cuando supimos que Palito Ortega iba a retirarse nos llenamos de tristeza y hasta un poco de incredulidad. Pero lo cierto es que, desde diciembre del año pasado, cuando agotó un Luna Park en Buenos Aires, esperábamos un itinerario completo de este último “Gracias” a su público.

Finalmente se confirmó que Gracias - Tour Despedida pasará por Mendoza el 3 de septiembre, a las 21.30, en el Stadium Arena Maipú. Las entradas ya están disponibles para comprarlas a través de tuentrada.com.ar.

El Rey de la canción también actuará en Rosario, Jujuy, Tucumán, Córdoba, Salta, hará nuevos Luna Park en CABA y, en un lujo consagratorio, actuará en salas como la del Teatro Municipal de Santiago de Chile y la del Teatro Colón. Un reluciente broche de oro.

Palito tiene repertorio y hits para llenar varios recitales, por lo que será difícil conformarse con el que dará ese día en Arena Maipú. Seguramente elegirá los que todos sabemos: “La felicidad”, “Yo tengo fe”, “Despeinada”, etcétera, pero también querrá seleccionar algunas de esas primeras canciones que lo remiten a su historia con Mendoza, cuando con apenas 18 años vivía en una pensión, tocaba la batería en un cabaret y cantaba en la radio LV10 para ganarse la vida.

Con el apodo de Nery Nelson, dio sus primeros pasos musicales aquí: “Yo ya había mandado una cinta para hacer una prueba en Buenos Aires e hice el cambio de domicilio. Justo me llamaron para hacer el servicio militar y me presenté, pero puse una excusa: que tenía un problema de salud y no caminaba bien”, recordó el tucumano en una entrevista con Los Andes en 2019.

Y completó: “Entonces me dejaron en reserva. Cuando llegué a la pensión, encontré la respuesta de la cinta que mandé a Buenos Aires y me aceptaron la prueba. Y pensé: ‘A todos los chicos que estaban conmigo les decían que iban a sacar nieve y yo me salvé. Y llego y encuentro un telegrama de prueba aceptada’. Todo de una manera muy particular”, expresó sobre ese golpe de suerte que lo transformaría en uno de los músicos más importantes de nuestra historia. Una leyenda viva.