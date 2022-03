Pagani tiene un curioso objeto para hacerle frente a los piquetes

Los piquetes son una constante en la Ciudad de Buenos Aires lo que genera un enorme caos de tránsito y que suelen fastidiar a muchos automovilistas.

Luego del cruce que tuvo Cinthia Fernández con el representante del Polo Obrero Eduardo Belliboni, el tema se puso más picante y hubo varias opiniones al respecto.

En tanto, en Bendita se pusieron a analizar esta discusión que tuvo la ex angelita con Belliboni.

En un momento, Edith Hermida intervino para dar su opinión mientras Horacio Pagani le comentaba en secreto algo a Beto. “Creo que Cinthia se pone en un lugar muy antipático y habla desde un lugar en el que cree que tiene razón”, señaló. Y Casella intervino: “Acá, en Suiza, en Italia o Estados Unidos, el Estado le da una mano a la gente que está afuera del sistema y que no sabe qué va a comer esta noche. También es verdad que en algunos países organizan de manera que el fletero o al tachero no se le arruine medio día de laburo”.

Horacio Pagani le comentó a Casella cuál es su secreto para los momentos de piquetes.

De repente, de forma inesperada, Beto contó lo que estaba conversando con el panelista mientras el resto de sus colegas debatían: “Horacio preguntó, ¿quién visibiliza el que hace pis en el auto esperando con el auto detenido? Horacio anda con una botella”. “No, no, un papagayo”, lo corrigió Pagani. “Ah, un papagayo, una vez fue con una botella de agua mineral que era lo que había porque él tiene vejiga suelta. Vos lo tenés tres horas parado en el auto....”, siguió Casella, y Horacio completó: “Y no sabés para dónde correr”. “La botellita tiene que estar siempre, ahora se compró un papagayo y me lo mostró”.

“¿Tiene un papagayo en el auto? Me estás jod...”, expresó todavía sorprendida Lola Cordero.

“Sí, en el asiento de atrás. Me dijo que lo tiene para los piquetes”, confirmó el anfitrión. “Y ya lo usé no menos de 10 veces”, cerró Pagani. “Depende de la resistencia que tengas, hay gente que por siete horas no va, depende de la vejiga de cada uno. Horacito cada hora y media...Él va a Mar del Plata y tiene que parar cuatro veces”, finalizó a modo de broma.