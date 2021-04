Pablo Molinari llega con su humor esencial

Entre el cierre de salas y la vuelta al streaming, Pablo Molinari es uno de los pocos comediantes que se anima a viajar y volver a los escenarios del país. Finalmente desde el verano comenzó la gira de “Pequeñas cosas fundamentales”, el tercer show de su autoría donde desgrana con su particular humor, distintas situaciones empapadas de teatralidad.

El stand up es el género en el que Molinari pudo englobar todos sus gustos y creatividad. Locutor y humorista, lleva quince años en los escenarios, además de combinar su trabajo de comunicador en distintos proyectos y hoy es la voz tras el micrófono de “Bendita”, el programa conducido por Beto Casella.

El espectáculo que presentará mañana, en el teatro Selectro es según él su show más teatral. En un colorido viaje introspectivo, el humorista cuenta detalles de su vida, experiencias de su infancia, juegos, dudas y algunas curiosidades sobre la vida antes de la llegada de internet. Pablo se pregunta lo que nosotros no nos animamos a decir en voz alta, de una forma ingenua, reflexiva y sagaz.

Molinari hace un recorrido vintage de las situaciones desopilantes que suceden en la vida cotidiana.

“En un momento pensé en hacerlo por streaming, pero me pareció que perdía la esencia. Porque tiene bastante feedback con el público, los gestos y el diálogo en el teatro queda resuelto y en la pantalla es más difícil de llevar. Además hay un momento intimista, con climas diferentes y eso en el streaming se pierde. Por eso armé dos shows específicos de la pandemia y salieron muy bien y aprovechamos a hacerlo con un formato que no se puede hacer en el escenario, que es mitad monólogo y mitad grabado. Recursos que en el teatro son más difíciles”, cuenta el comediante sobre sus primeras experiencias en el streaming.

Humor en tiempo de redes

En un camino inverso al de los influencers que comenzaron en las redes a hacer humor, los comediantes que llevan años en la escena, allanaron el camino para sumar público y gente que se divierta con su propuesta.

Diariamente en su cuenta de Instagram y canal de Youtube, Pablo Molinari vuelca su experiencia y creatividad en contenidos específicos para esas plataformas.

“En los últimos años, muchos de los que hacemos stand up comenzamos a hacer humor en redes. Y viceversa, gente que hacía redes comenzó a hacer teatro. Para mí es mucho más democrático las redes, si tenés acceso a un celular y te podes grabar, no necesitas demasiados recursos. Y no esperas que un productor de televisión te llame para hacer humor, y que la gente te conozca por ahí. Es mucho más directo y aunque tiene alguna dificultad hacer humor en las redes, filmar y proponer otro tipo de contenidos cortos y efímeros. Pero aprender ese lenguaje me pareció mucho más fácil que lo teatral, por eso los que veníamos del teatro con las redes logramos que la gente vaya a vernos por descubrirnos ahí. Creo que para el que hace redes y después va al teatro es más difícil el desafío, y ahí corremos con una ventaja los que estamos en la comedia hace tiempo”.

-¿Hoy considerás las redes otro espacio de trabajo?

-Sí. Y lo pienso como un fin en sí mismo, generar contenidos para redes principalmente para Youtube.

-Para crear contenidos ¿Miras a otros humoristas?

-Miro bastante comedia, miro algunos colegas que somos de la misma generación y sé el humor que tienen. Y después hay muchos más jóvenes que también son divertidos y lo consumo, porque tienen ideas originales y se crea otro lenguaje. Lo que no hago es querer imitar a los jóvenes, porque uno tiene que ser auténtico, sino pareces un señor viejo horrible tratando de hacerte el pibe.

-¿Qué pensás cuando dicen que el stand up es un género menor?

-No es un género menor. Es raro, porque cuando explotó el stand up todos pensaron que era una moda pasajera. Y es un género que se instaló, pero uno al escenario sube con hipótesis de risas. Supones que eso es gracioso y el público lo va a recibir bien. Pero siempre es una hipótesis y el público lo determina. Es un género muy cruel, porque no te subís al escenario con un personaje, sos vos con tus chistes. Y si la gente no se ríe, es un cachetazo porque no le da gracia lo que vos escribiste y expresas. Después es todo o nada y el público no te lo caretea. Y es medio engañoso, porque está bien hecho te da la sensación de que es un género fácil de hacer, hay un ensayo muy aceitado y todo cronometrado, no hay lugar para la improvisación.

Creo que la gente elige a los comediantes y si el que iba a ver stand up y el show no era bueno, decía que no era bueno el género. Pero eso ya lo superamos y la gente elige comediantes.

La Ficha

PABLO MOLINARI EN “PEQUEÑAS COSAS FUNDAMENTALES”

Día y hora: sábado 1 de mayo, a las 21.

Lugar: Teatro Selectro (Capitán de Fragata Moyano 102, Ciudad).

Entrada: $800. En www.teatroselectro.com y boletería de 17 a 21 horas.