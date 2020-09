Pablo Echarri habla del premio que recibió en España y de su militancia como actor

Fue recientemente premiado en el Festival de Cine de Málaga como Mejor Actor, por su trabajo en la película “El silencio del cazador”. Y aunque los premios sean bienvenidos, el norte profesional de Pablo Echarri va hacia otros lugares: además de actor, es productor e integrante de la conducción de Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (Sagai), una militancia de la que se siente muy orgulloso. Por logros como este: “Muy pronto el sector audiovisual tendrá una ley que le dé impulso”, adelantó a Télam sobre el proyecto, que tiene en vilo a toda la industria del espectáculo.

El premio malagueño lo compartió con Alberto Ammann, su compañero de elenco en el filme argentino “El silencio del cazador”, de Martín Desalvo. En esta película, disponible en Cine.ar Play, conocemos a Ismael Guzmán, un aguerrido guardaparque, quien se enfrenta a Orlando Venneck, un cazador. Detrás de la postal turística de una reserva natural misionera se esconde un mundo asediado por tensiones y conflictos entre culturas que pelean por su control.

-¿En qué momento te encontrás de tu faceta como productor?

-Tras la disolución como sociedad de la productora El árbol (en 2016 tras el suceso de “La leona”) armé un sello nuevo que se llama Alternativa, que lo empecé a tramitar después de 2015 pero debido a la situación decidí desensillar hasta que aclare. Tengo proyectos concretos y ganas de hacer cosas en el cine.

-Respecto al cine, venís de ganar un premio muy importante en España...

-Ese mimo de reconocimiento artístico es muy bienvenido. A nadie le amarga un dulce y más tratándose de una gran película que plasmó un guion de gran calidad que creció en el acto creativo del rodaje en Misiones y nos pegó un “subidón” en la cuarentena.

-A pesar de tanta y tan diversas labores, estás muy activo políticamente en Twitter...

-Desde hace unos años a esta parte decidí cristalizar mi idea política y Twitter es una ciénaga bastante espesa pero también es una herramienta fantástica desde lo comunicacional. Voy aprendiendo cada vez más a exponer mi idea para que esa idea vaya construyendo. Aunque siempre he sido más intempestivo que racional voy tratando de que la racionalidad vaya ganando espacio para tener posibilidades de transformarme en un ser humano mejor.

-En esa red social te expresaste acerca del asesinato de Facundo Castro Astudillo.

-En este caso no hay banderas políticas y sí la necesidad de búsqueda de justicia y el esclarecimiento de un hecho criminal más allá de a quién pueda llegar a impactar esa búsqueda de justicia, En lo personal estoy involucrado en un sector político que no oculta la participación eventual de un partícipe de ningún delito y el gobernador Axel Kicillof, a quien conozco en profundidad, es uno de los que más deseos tiene de que esto se esclarezca lo más pronto posible. Argentina tiene un historial de violencia institucional que debe abandonar definitivamente, que en los últimos cuatro años recrudeció de una forma espantosa y confío que tanto desde la Nación como desde la Provincia se vayan dictando cada vez medidas más claras y concretas para delimitar el accionar de las fuerzas policiales, hacerlas más profesionales y estar siempre del lado de la población.

Una ley necesaria

Sobre esta Ley Audiovisual explicó: “En años anteriores impulsábamos la creación de una ley de este tipo pensando exclusivamente en los aspectos culturales, pero ahora se ha sumado de forma muy contundente e importante la proyección desde la economía”. “Una ley para el sector audiovisual -abundó- puede hacer un aporte muy grande al Producto Bruto Interno y el Poder Ejecutivo actual ve la posibilidad de generar trabajo de calidad, marcar un derrame muy grande y producir tanto activos culturales como activos de divisas”.

El fomento al sector audiovisual ligada a la producción seriada y televisiva forma parte de la Ley de Economía de Conocimiento (con una serie de beneficios impositivos y promocionales) aprobada en Diputados en junio pasado y tendría su tratamiento en el Senado durante este mes.

-Se te nota muy confiado en que la ley saldrá en septiembre...

-Tengo mucha confianza en que el Gobierno quiere aplicarla al empezar 2021 para tener una salida laboral inmediata a la salida de la pandemia y vamos a arribar a una ley robusta que se va a poder sostener a lo largo de los años, más allá de los posibles cambios ideológicos o de gobiernos.

-La pandemia agravó dramáticamente el panorama...

-La pandemia vino a recrudecer la crisis pero por otro lado ayudó a poner sobre la mesa la realidad del sector. Hay mucho por hacer y mucho por consensuar y dentro de las empresas que forman parte del sector ven la necesidad de poner esta ley en marcha y poder sentarnos con las plataformas para ser parte del desarrollo audiovisual de un país.

-¿Es la magnitud de la crisis la que obliga a, de alguna manera, acercar posiciones?

-El trabajo propositivo hacia adelante es la manera de caminar. Hay sectores radicalizados que están en oposición constante y absoluta pero existen otros sectores no tan reaccionarios que saben que Argentina tiene en sus manos la posibilidad de generar consensos mínimos, acuerdos que nos hagan ver que estamos en una situación tan desfavorable que llegó el momento de sacar la nariz del agua.

-¿Cómo llegaste a tener este lugar dentro del medio?

-Mi realidad personal y mi curiosidad desde que empecé a transitar este medio hace 25 años me llevaron a querer ser parte desde ámbitos no específicamente artísticos sino también desde el lado de la producción y también desde el costado institucional por la defensa de los derechos de propiedad intelectual. Evidentemente eso me da una visión más acabada desde la que intento aportar mi granito de arena para lograr consensos.