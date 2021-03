Outside in, una historia con matices fuertes y una profunda mirada al desarraigo de la vida

Un hombre vuelve a su hogar, luego de estar 20 años en la cárcel por un crimen que no cometió, con la ilusión de encontrarse con la mujer que lo sostuvo emocionalmente durante todos esos años y colaboró en la gestión de su salida: su profesora de secundario.

Outside in es una película interesante, sutil y emotiva que plantea los desencuentros a los que debe enfrentarse el protagonista luego de haber permanecido encerrado la mitad de su vida. No solo el hecho de que su profesora es una mujer casada, con una hija adolescente, y sin intenciones de divorciarse, sino también los continuos rechazos de los que es objeto, al intentar encontrar trabajo en el pequeño pueblo en el que vive.

Outside in se estrenó a nivel mundial en 2017, el Festival Internacional de Cine de Toronto y el 30 de marzo de 2018 se presentó en The Orchard, con una respuesta positiva de la crítica. En el Filmfest DC 2018 , el jurado internacional de SIGNIS honró a la película con el Premio SIGNIS.

Su directora es Lynn Shelton, responsable de una decena de largometrajes, -Humpday, Your Sister’s Sister y Laggies, entre otros- y varios episodios de series mundialmente aclamadas como Mad Men, New Girl, Master of None, Santa Clarita Diet y Love. Junto a Jay Duplass, que encarna a Chris Connelly, protagonista, escribió esta intensa historia que genera todo tipo de sentimientos sin giros rebuscados ni golpes bajos. Lo simple y bello de lo cotidiano, que siendo tranquilo a la vista resulta un maremoto subterráneo del que apenas vemos indicios.

Sensible y pudorosa a la vez, Outside In consigue un grado de intimidad poco frecuente. Un film sobre las contradicciones, sobre la fragilidad humana, sobre personajes heridos en busca de una segunda oportunidad.

Una perlita para rescatar de las profundidades del multiverso Netflix y disfrutar con tranquilidad.

Outside in.. 2017. Estados Unidos. Dirigida por: Lynn Shelton. Protagonizada por: Edie Falco, Jay Duplass, Kaitlyn Dever, Ben Schwartz, Matt Malloy, Aaron Blakely, Eryn Rea . Género: Drama. Disponible en Netflix. Nuestra opinión: Muy Buena.