Orquesta Sinfónica en un homenaje al rock de los ‘70

Al igual que en los ‘70, el rock y la música sinfónica se fusionaron para traer al presente grandes melodías del género que marcaron un capítulo importante en la música internacional.

Tres noches memorables se vivirán en la Nave UNCuyo, con un Homenaje al Rock Sinfónica, a cargo de la Orquesta Sinfónica de Mendoza, la Revolution Band, un ensamble creado para la ocasión y el Coro de Niños y Jóvenes de la UNCuyo.

Un viaje de Yes a Pink Floys

Por iniciativa de Alejandro Pizzaro, productor, nació este concierto que reúne tres agrupaciones y revive grandes composiciones que marcaron una época.

Bajo la batuta del maestro Pablo Herrero Pondal, como director invitado, la Orquesta interpretará junto a la Revolution Banda clásicos de Yes, Génesis, Queen, Zeppelin y Pink Floyd, entre otros grupos emblemáticos.

“La idea original fue de Alejandro Pizzarro, y lo hicimos con mucho tiempo de planificación. La selección de temas la hizo Alejandro y logramos una coproducción con la Sinfónica y la Nave Universitaria. Es difícil seleccionar una hora y media de temas de rock progresivo, con tantos compositores. Para mí como director es un trabajo diferente y desafiante, transpiramos bastante porque a diferencia de un concierto normal que va de forma acústica, al haber una banda de rock necesitamos amplificar todo, coro, orquesta y es un despliegue complicado. Porque es tan importante como la orquesta y los solistas”, comenta Pablo Herrero Pondal sobre la serie de conciertos que se desarrollarán este fin de semana en la Nave UNCuyo.

La Revolution Band fue creada para el concierto y cuenta con la participación de Edgardo Povez (guitarra), Federico Zuin (bajo), Pablo Sánchez (batería), Leonardo Pittella (piano y teclado) y las cantantes solistas invitadas Adriana Rodríguez y David De Mata.

En tanto, el Coro de Niños y Jóvenes de la UNCuyo tendrá una participación especial en algunos pasajes del repertorio.

Los tres conciertos contarán con dos partes. La primera, el repertorio estará marcado por “Fanfare for the Common Man” (Aaron Copland) “Under Pressure” (Queen y David Bowie), “Roundabout” (Anderson, Howe), “Every little thing she does is magic” (Gordon Sumner) y “The Great Escape”, (Marillion, Hogarth, Helmer), entre otros.

Mientras que la segunda parte del concierto interpretarán “Journey to the Center of the earth Overture” (Rick Wakeman), “The Raven that Refused to Sing” (Steven Wilson), “Bohemian Rhapsody” (Mercury) y “Comfortably Numb” (Gilmour, Waters), entre otros clásicos del rock progresivo.

Con muy pocas localidades disponibles, El Homenaje al Rock Sinfónico es un capítulo importante no sólo para la orquesta, sino para la música local, que busca con excelencia captar la atención de los amantes del rock progresivo y la música.

La Ficha

HOMENAJE SINFÓNICO AL ROCK DE LOS 70

Días y horarios: hoy, sábado 25 y domingo 26 de junio, a las 20.30.

Lugar: sala Roja de la Nave UNCuyo (España 250, Ciudad).

Entradas: $800 (general) y $650 (estudiantes, docentes, personal no docente y jubilados/as). En entradaweb.com.ar y en boletería de la Nave UNCUYO, de 18 a 21 hs.