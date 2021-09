Olivia Viggiano lanza “Cien por Ciento”, su tercer álbum de estudio donde se encuentra a sí misma

Pandemia, separación, desamor y un reencuentro consigo misma que la llevó a la total inspiración. ¿Quién imaginaría que de una mala racha saldría una obra de arte?

Olivia Viggiano lanzó su tercer disco y lo hace luego de tres años en los que el proceso de creación fue un largo camino de autoconocimiento y cambios.

La multifacética artista presentó “Cien por Ciento”, tras lanzar su sencillo “Este”. El lanzamiento de este último tema fue fundamental para coronar todo un concepto en el cual Olivia venía trabajando en este disco.

“Para mi fue clave sacarlo antes que el disco porque siento que es el broche de oro para todo este proceso”, admite cuando hablamos de esta canción. “Al principio empecé con canciones que hablaban de lo que ya conocía y esta canción celebra lo nuevo, esta nueva forma de ver las cosas, esa sensación de plenitud.”

Se trata de un álbum de 11 canciones más un acústico, en donde la artista recorre todo un proceso de conocimiento, autodescubrimiento y el comienzo de cuestionar ciertos conceptos que daba por hecho.

Para poner en contexto, la actriz y cantante argentina explica: “Mucho cambio en mi entorno, mis padres se separaron, es algo re personal pero no puedo dejar de contarlo para que se entienda. Yo tuve una relación de siete años, súper larga, y también me separé, y empecé a hacerme un montón de preguntas.”

Y continúa: “Empecé a ver un montón de creencias y estructuras que yo tenía, que uno no se da cuenta que va tomando a medida que crece, y que no me estaban dejando disfrutar al máximo de mi vida.”

Asegurando que el tiempo de duelo fue necesario, también admite que hubo algo en todo ese desequilibrio que la llevó a buscar una nueva tierra firme. “Fue crear una estructura nueva, tipo ¿cómo quiero crear mi vida de aquí en adelante? Y para eso es fundamental habitar ese vacío que hay entre lo viejo y lo nuevo. De ahí surgió el concepto del disco.”

Con una estética cuidosamente trabajada, Olivia expone que este álbum intenta seguir un hilo conductor, aunque a la vez busca esa particularidad en cada uno de sus ingredientes.

“Es hacerme 100% cargo de mí, doy al máximo y no pongo más responsabilidades afuera."

“Se fue dando orgánicamente fue que cada canción tuviese su propia identidad a nivel sonido y no solo a nivel concepto – explica – Quería que el sonido creara un clima distinto en cada canción y creo que se logro, trabaje con diferentes productores y eso tuvo que ver para que se llevara a cabo.”

100% Olivia Viggiano

Con una separación de por medio (o más bien dos), una pandemia que atravesó al mundo y una búsqueda de estabilidad y nueva forma de vida, nació el disco que hoy Olivia presenta al mundo.

“La pandemia te expone todo”, asegura. “Es como ‘mira para adentro y basta de mirar para afuera’”.

En este proceso de autoconocerse, la compositora admite que encontró respuestas a preguntas que por mucho tiempo había rondado por su cabeza.

“Me pasó que descubrí que habían muchas cosas que yo responsabilizaba al de afuera y en realidad eran cosas mías, eran cosas que me tenía que responsabilizar y hacer yo.”

Y explica que, básicamente, este proceso fue el que le dio el nombre a su tercer disco. “Es hacerme 100% cargo de mí, doy al máximo y no pongo más responsabilidades afuera. Es un camino de todos los días, pero surgió en un momento de mucha conciencia.”

-¿Qué aprendiste de este tercer disco que no habías adquirido antes?

Aprendí la importancia de trabajar en equipo, si tengo que decir una. En mis discos anteriores trabajaba con grupos reducidos o se me dificultaba delegar. En este caso, me paso que las cosas se disfrutan mucho más en equipo y siento que el grupo es indispensable. Al ser solista, tomo decisiones sola y a veces eso se vuelve solitario, pero en este disco me sentí súper acompañada y por personas muy talentosas.

-¿Y en qué te falta trabajar más?

Creo que la paciencia es algo que tengo que trabajar (ríe). En general cuando algo sale más o menos es porque no tuve suficiente paciencia.

-¿Alguna canción quedo fuera del disco?

Hay una canción que me gusta que quedó afuera, en algún momento pensé que la podían producir unos chicos mexicanos que tiene una banda llamada ‘Club Z’ y antes de la pandemia hablé con ellos para hacerlo online o viajar. En algún momento me gustaría sacarla y la producción que yo tenía pensada tampoco entraba en cómo se dio el disco, quizás pensé que ya estaba todo dicho.

-¿Tenés un repertorio sin publicar?

Me pasa que me cuesta dejar temas afuera porque siento que hay cosas que son de búsqueda y prueba, pero cuando sale la canción completa con todo siento que por algo es. Sé que hay artistas que escriben 50 canciones y meten 10 en un disco, en mi caso es así como te cuento.

Música y actuación, dos caras de la misma moneda

Aunque se encuentre en medio del lanzamiento de su álbum, Olivia no ha dejado de lado su otra pasión: la actuación.

Y aunque uno piense que una de sus facetas predomina sobre la otra, Olivia explica que ambas “están paralelas.”

“Últimamente le puse más pilas a la música pero porque requiere de un rol de productora de mi parte y como actriz participo de algo más grande, que produce otro. Me encantan las dos coas, siento que se retroalimentan.”

Olivia ha participado de algunos proyectos en teatro y también en el formato televisivo. “Cuentame Como Pasó”, el más reciente de ellos, emitido por la TV Pública, ganador de un Premio Tato a mejor ficción diaria de drama.

Además, a principios de este año participó de una nueva serie que se transmitirá por Star+ el próximo año. Se trata de una co-producción española argentina.

Luego de tres años de trabajo, Olivia presenta su disco con "Esto" como himno principal.

“Se llama ‘Limbo’ y fue una experiencia súper linda porque es un proyecto distinto a lo que venía haciendo. También este viraje de la televisión a las plataformas, hubo una transformación muy grande.”

Protagonizada por la actriz española Clara Lago, Olivia cuenta sobre su papel en esta serie. “Es la historia de una joven que tiene dos universos muy marcados: sus amigos y su universo familiar, el cual es muy estructurado y de donde ella se quiere separar.”

Ella pertenece a la familia de la actriz principal, y aunque el proyecto la tentó por el lado profesional, también lo hizo en lo personal. “La historia tiene que ver con este proceso que yo transité, esta búsqueda de ella y su propia identidad.”