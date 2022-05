“Ofrendas para el Universo”, el nuevo disco del músico mendocino Emanuel Bonaccorso

Emanuel Bonaccorso es un músico mendocino radicado en Buenos Aires, que recientemente editó su tercer material “Ofrendas para el Universo”, que tendrá su versión en físico pero que desde ayer se puede escuchar en las plataformas digitales. Definido como un trovador y un tejedor de canciones, este artista que acerca los mundos de su Valle de Uco natal con la capital del país, presenta su nuevo trabajo compuesto de 11 canciones en las que invita a poner la esperanza en la vida.

Emanuel Bonaccorso

Emanuel Bonaccorso se define como un buscador de poesías y melodías, creando metáforas e imágenes con otras resonancias de la realidad, por momentos oscuras como el desconsuelo y otras luminosas como los que viven en el presente.

Por este motivo, “Ofrendas para el Universo” es un disco de canciones que coquetean con la tonada cuyana, la chacarera, el blues, el pop y hasta algunos matices afro. La instrumentación colorea estas piezas con cuerdas y metales, más allá de la sólida base de guitarra, percusión y bajo.

De esta manera el músico nos invita,desde la música y la poesía, a redescubrir la esperanza, no como una vida después de la vida, sino naufragando a expensas de ésta, en un mar donde proliferan las orillas. Dice el artista: “La concepción de este disco me llevó a encontrarme con las páginas infinitas del espacio y el tiempo y por ello, no hubo mejor opción que la ofrenda para poder seguir el camino”.

Emanuel Bonaccorso nació en La Consulta, San Carlos, provincia de Mendoza y está radicado desde el 2010 en Buenos Aires. Comenzó su incursión en el arte desde muy temprana edad en los años ‘80, perteneciendo al Coro de Niños del Valle de Uco. A mediados de los ‘90 fue parte de la primera banda de rock en su pueblo natal. Luego, con los años, integró diferentes agrupaciones de música alternativa de la provincia de Mendoza.

Emanuel Bonaccorso

Al llegar a Buenos Aires, comenzó tocando sus canciones en peatonales y estaciones de subte. Cautivando la escucha de la gente que va de paso, vende en formato físico más de 6800 réplicas de sus trabajos discográficos, pudiendo así vivir de su música. Al mismo tiempo, se presenta en diversos bares y centros culturales. Tiene tres discos editados: La sombra de mi alma (2008), Espiral (2015) en formato DVD y el flamante Ofrendas para el Universo (2022), que cuenta con 11 canciones de su autoría y la colaboración de un equipo de 20 personas (entre músicos, técnicos y diseñadores). Su segundo disco es presentado a sala llena en Mala Vida (San Telmo) en 2015.

Con sus canciones ha recorrido Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Uruguay y gran parte de Argentina. Ha compartido escenario con numerosos cantautores y músicos consagrados como Jorge Fandermole, Sandra Mihanovich y Alejandro Lerner. También ha sido finalista con la canción “Cerquita de lo más Cercano” en el certamen internacional “Una Canción por la Paz” en homenaje a Facundo Cabral donde, de cuarenta y seis cantautores y cantautoras, fueron seleccionados dos a la final. Antes de la pandemia, organizó el ciclo «La Rola», evento que enarbolaba la canción en español con contenido poético y donde participaron cancionistas de América Latina, África y Europa.

Su nuevo trabajo, “Ofrendas para el Universo” también será presentado en vivo el 8 de julio en el Auditorio Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional, donde también se podrá adquirir el disco en formato físico, acompañado de un vino de varietales elaborados en su Mendoza natal, con un código QR para acceder a la escucha del disco.

Emanuel Bonaccorso

Ficha técnica

Emanuel Bonaccorso: Letra y Música y arreglos. Guitarra electroacústica, de nylon y sampler.

Mauricio Miranda Echeverry: Arreglos y Producción. Guitarra eléctrica, electroacústica de nylon y de metal.

Manuel Prado: Batería

Oscar Retta: Percusión, piano y violín. Colaboración en producción.

Gustavo Troilo: Bajo.

Daniel Oroño: Primera guitarra en “Luna creciente” y colaboración en producción.

Jorge Troyano: Primera guitarra en “Romance del otoño sancarlino”

Dina Diaz: Coros.

Paola Mosquera: Arreglos corales.

Agustina Ferro: Trombón.

Ramiro Lesbegeri Pinillos: Trompeta.

Octavio Bianchi Godoy: Violín.

Gustavo Barahona: Violín.

Alex Musatov: Viola.

Regina Manfredi: Cello.

León Pablo Maturana: Drum Doctors.

Javier Coy: Colaboración en Producción.

Javier Mazarrol: Ingeniero de Grabación y Mezcla.

Carlos Laurenz: Ingeniero de Mastering.

Diego Comerci: Asistente de Grabación.

Maximiliano Schamun: Arte de Tapa.

Grabado en Fort Music entre principios de 2020 y mediados de 2021.