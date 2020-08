“Nueve Reinas” cumple 20 años y la “farsa argentina” sigue vigente

“¿Tenés la película en la cabeza?”, le preguntaron desde el diario La Capital de Rosario a Ricardo Darín, en ocasión de los 20 años de “Nueve Reinas”. Y él fue muy conciso con la respuesta: “Yo la tengo en la médula, no en la cabeza”, aseguró sobre el filme, que llegó a las salas un 31 de agosto del 2000 y que se puede volver a ver en Cine.ar Play.

No queda mucho por decir de la obra maestra de Fabián Bielinsky, que a estas alturas ya es un clásico del cine nacional. No hay argentino que no la haya visto, y son muchos los que lo han hecho más de una vez. Es de esas películas que, pese a que nos las sepamos de memoria y las enganchemos mil veces en la tevé, nos seguirán diciendo cosas nuevas.

Darín, quien interpretaba a Marcos, reflexionó al respecto: “Aparte de haberla visto muchas veces, y mirá que es raro porque a mí no me gusta colgarme de trabajos en los que participé, pero ésta es una película en la que siempre me pasa algo muy significativo: y es que si de repente paso por un canal que la están dando me quedo enganchado sea donde sea. Y no sólo envejece bien, sino que se resignifica todo el tiempo. Sobre todo, lamentablemente en nuestro país, que nosotros somos cíclicos y volvemos a pasar por los mismos lugares y tropezamos con la misma piedra, yo creo que eso la va a convertir -si ya no la convirtió- en una especie de clásico”, dijo al mencionado medio.

En un flash retrospectivo, recordemos que Ricardo Darín hizo una inolvidable dupla con Gastón Pauls, secundados por Leticia Bredice, Tomás Fonzi, Roly Serrano, Gabriel Goity y Leonardo Sbaraglia, entre otros. Todos bajo el “mando” de Bielinsky, fallecido el 28 de junio de 2006.

Nueve Reinas

Y aunque pasen los años y festejemos aniversarios, algunos dirán que hay cosas que no cambian. Darín, quien personificó al “chanta por autonomasia”, lamentó ese estancamiento de nuestros valores: “Entre un chanta y un boludo, el argentino se queda siempre con el chanta, porque la frase es ‘qué bien la hizo’. (...) A nosotros, si nos apuran un poco, siempre elegimos a un pícaro y no a un tipo honesto, sencillo”.

Ante la pregunta inevitable de si hoy hubiera sido posible hacer “Nueve Reinas”, por su producción y su guion, que tenía frases hoy inadmisibles (como “putos sobran, lo que faltan son oferentes”), aseguró que no. “Pero vos fijate que Bielinsky - agregó- no hace distinciones, él apunta a otra cosa, lo que quiere decir es que todo el mundo tiene un precio y para eso utiliza esa frase límite. De todos modos yo creo que la película no se puede aggiornar. Hemos fantaseado a lo largo del tiempo con remakes, continuaciones, series, y yo la verdad que nunca me quise meter porque cuando ves un cuadro que está bien pintado no lo toques, dejalo como está. Vos fijate lo gracioso del caso, yo leí en su momento más de una crítica, no fueron muchas por suerte, pero algunas hablaban de que la película hacía apología del delito y eso es ser mas papista que el Papa, cuando en realidad es todo lo contrario: ‘Nueve reinas’ desenmascara a los chantas, porque fijate que el chanta número uno, que es mi personaje, es el que termina perdiendo. Entonces ¿cómo va a ser una apología si termina mordiendo el barro? Eso depende de algunos genios que se creen que saben de cine o de crítica”, apuntó Darín.