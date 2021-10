Nonpalidece presenta su nuevo disco y celebra 25 años de puro reggae

Sin prisa, pero sin pausa, Nonpalidece supo aprovechar el momento de explosión del reggae y hoy transita 25 años de camino en la música nacional, siendo una de las bandas más importantes del género y convocantes en toda América Latina.

Con un recreo obligado por la pandemia, el grupo que nació en Tigre a mediados de los ‘90 comandado por Néstor Ramljak hoy vuelve a los escenarios, con la adrenalina de un adolescente. La alegría no es menor, su presentación esta noche en Mendoza coincide con el lanzamiento de su sexto disco homónimo, que hace unas horas se lanzó en todas las plataformas digitales.

“Teníamos un plan que no pudimos ejecutarlo como queríamos, porque los planes pueden fallar y la intención era llegar a Mendoza vamos con el disco recién salido del horno”, comenta el vocalista de la banda, que esta noche y mañana sábado ofrecerá un concierto en el teatro Plaza de Godoy Cruz.

“Slogan” y “Vuela Alto”, single que cuenta con la participación de Juanchi Baleirón (Los Pericos) fueron parte de los adelantos que salieron el año pasado del reciente álbum que cuenta con diez canciones propias y acaban de estrenar el tema “La Alegría Manda”, junto al cantante de Freestyle Stuart.

Pero este nuevo trabajo no es un disco más. Tras el éxito de “Activistas” (2013), álbum que los llevó por distintos escenarios de Europa y Latinoamérica, hoy Néstor Ramljak, Facundo Cimas en bajo, Germán Bonilla en batería, Bruno Signaroli en guitarra, Agustín Azubel en saxo tenor, Martín Mortola en teclado y Ariel Sciacaluga en percusión revitalizan su estilo en un puñado de canciones empapadas de actualidad y el sonido más puro del reggae.

-Pasaron varios años para que volvieran a editar un disco.

-Sí. Lo que nos pasó es que el último salió en diciembre de 2013 y es un disco que lo tocamos mucho y viajamos mucho con ese material. Fuimos a Europa por primera vez o Chile que nunca habíamos ido. Y la realidad es que antes de la pandemia hacíamos entre ochenta y cien shows al año, tocando todos los fines de semanas. Y todos tenemos otras actividades, entonces cuando llegas de gira te dedicas a estar con la familia, a otras cosas y no te pones a grabar. Y así se fue dilatando, aunque lanzamos tres singles en el medio.

Ahora logramos concretarlo y tiene que ver con el encierro que sufrimos por la pandemia. Y en realidad teníamos programado un spot para grabar. Y entre tanto incertidumbre nos pusimos a armar el disco, no como nos hubiese gustado, en la sala todos juntos, sino cada uno en casa. Y con lo que teníamos como base más lo que fue surgiendo grabando en formato trío. Y salió el disco, compuesto y grabado en la pandemia.

-¿La mayoría de las canciones ya estaban escritas?

-No había textos, pero sí algo de música, algunas bases. La parte rítmica estaba bien grabada, pero sumamos arreglos. Pero los textos fueron escritos el año pasado, no sé si literalmente hablan de ese presente, pero las sensaciones del encierro y todo lo que vivimos está en las canciones. Creo que la canción más literal sobre la pandemia es “Slogan”, porque empieza: “Toda esta presión por algún lado va a estallar”.

-Cada estilo y géneros tiene su momento de explosión, algo que ocurrió con el reggae. Después de 25 años juntos ¿Tuvieron un momento de decir hasta que llegó la banda?

-Sí. No tuvimos momentos de dudas si éramos escuchados, o nuestra capacidad de convocatoria había bajado. Lo que sí sucedió es que hace 25 años tocamos ininterrumpidamente. Nosotros contamos la vida de la banda desde el primer concierto, que fue en el ‘96. La banda fue cambiando con sesionistas, pero el núcleo duro somos los siete y a muchas bandas no les sucede que conservan la misma formación. Hubo un momento de mayores roces, en situaciones de convivencia y terminas viendo más a la gente de la banda que a tu propia familia. Se planteó un parate en función de conservar la paz. Y este disco tiene que ver con la sanación, de esas relaciones que estaban desgastadas. Y nos volvimos a encontrar como amigos, a poder hablar puertas adentro y reencontrarse en tantos años de amistad. Nos merecíamos ese momento y siento que este disco viene a cicatrizar un poco todo eso, porque nos puso en otra frecuencia, estamos entusiasmados, como adolescentes; con el disco, con salir a tocar.

Además somos una banda autogestiva y eso nos une para hacer todo. Somos independientes no porque estemos en contra de las multinacionales o las compañías. Sinceramente nunca nos vinieron a golpear la puerta. O cuando pasó ya estábamos en una situación que no valía la pena cambiar el rumbo.

-¿Hay alguna incursión sonora en este nuevo material?

-El disco es de un reggae clásico, de reggae roots. Pero siempre tuvimos claro en forjar nuestra propia identidad dentro de la influencia. Es un disco clásico y tiene dos invitados, uno es Stuart, el ganador del encuentro de Freestyle. Descubrí su trabajo y me gustó lo que hacía, le escribí y le propuse una participación en el tema “La Alegría Manda”, el tema que sale junto con el lanzamiento y un video.

Y además participa Juanchi que es un amigo. Con todo Los Pericos tenemos una relación de muchos años, imaginate que nuestro segundo disco lo grabamos en su estudio y siempre fueron muy generosos con nosotros. Y fue re loco porque le escribí a Juanchi para que tocara algo con nosotros y fue una cuestión de amistad y de compartir. Entonces tocó la guitarra en el tema

-Se han sabido mantener como una de las bandas con mayor convocatoria, ¿sintieron el cambio en el público?

-Logramos hacer un recambio del público que no escucha tanto reggae o no curte el género como nosotros, pero entiendo que les gusta la banda, lo que pasa en los conciertos. Porque si no es inexplicable como llenamos el Luna Park y número que no se manejaban en el reggae. Entonces nos empezó a escuchar más gente del público clásicos del reggae. Y eso está bueno porque comulgan con la banda y como siempre afianzamos la identidad lírica y musical. Eso hace conectar al público, y claro que se suma gente más joven y los que nos siguen siempre, pero a todos los abrazamos por igual.

La Ficha

NONPALIDECE EN MENDOZA

Días y horario: hoy (agotado) y sábado 2 de octubre, a las 22.

Lugar: Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz).

Entradas: $1500 y $1800. En hausticket.com, boletería del teatro, Boleterías del Teatro (Colón 27, Godoy Cruz), Mantis Paradise (Galería Independencia, L 32, Ciudad), Happy Farm Grow (San Martín 1269, Godoy Cruz) y Siempre Deportes (Serpa 392, Luján).