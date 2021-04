Noelia Custodio llega a Mendoza con su show de stand up “Algo Satánico”

Fue cuando comenzó a ver shows de Stand Up que supo que algo había en ella que podía funcionar, que quizás había encontrado su vocación. Con su carrera de locución en mente, Noelia comenzó a subirse al escenario y contar anécdotas, chistes, historias. No pensó que finalmente sería esa su gran pasión.

Hoy, después de casi una década de que comenzó su carrera en los escenarios, trae a Mendoza su último show Algo Satánico. “Es un show que prepare en pandemia, trate de cambiar la mayoría de los chistes porque de alguna manera no me causaba nada de gracia lo que hacía antes de la pandemia. Cambio mucho la cabeza de la gente, la manera de mirar, de pensar, de reír, ahora miras una publicidad y decís ‘uh re covid eso” , cuenta la comediante de 31 años.

Ya viene de hacer “Stand Up para diez”, ahora comenzó a hacer su gira con “Algo Satánico” donde visitará varias provincias del país y el próximo mes estará con Charo López haciendo un show por streaming.

Pero, ¿por qué Satánico? “Le puse así porque la pandemia es algo satánico, pero creo que a mí me gusta mucho el cine de terror, la comedia en lo terrorífico y creo que son dos géneros que se combinan, si no evolucionan se quedan en lo viejo.”

Aunque dejando de lado la pandemia, de alguna manera lo satánico y terrorífico forma parte de su repertorio, un tema recurrente en su humor y que ahora también traslado a su canal de Youtube donde junta ya 163 mil seguidores.

“Youtube es el espacio ideal porque de alguna manera había cosas de terror y miedo que me causaban gracia pero que no podía decir en el escenario porque eran largas, no tenían remate o no iban a ningún lado. En Youtube los videos no tienen que terminar de ninguna manera, lo que importa es el contenido más que el final. En el escenario es lo contrario, ahí te vas con el mejor chiste y los aplausos.”

Esta noche a las 21 y 00 en el Teatro Selectro estará presentando su show de Stand Up “Algo Satánico”.

Del Stand Up al mundo de Internet

Desde muy joven supo que el humor iba a ser su salvación. Como muchas veces lo ha contado, ser mujer y no contar con un cuerpo hegemónico era un blanco fácil para el bullying, aunque fue su perfil humorístico lo que la ayudo en gran parte a llevar las etapas más difíciles y críticas.

Ya cuando termino de cursar la secundaria en el colegio católico María Auxiliadora, se dio cuenta que ese humor que la identificaba podría ser la respuesta. Fue por una amiga que se prendió la lámpara y abrió el camino del Stand Up en su vida y ya no hubo vuelta atrás. Se convirtió en un ícono de la comedia argentina y fue sumando seguidores a lo largo del país.

Y si bien siempre se desenvolvió muy bien en la presencialidad, su desafío fue comenzar en la radio, donde ya hace 4 años que trabaja. Combinando ambas facetas de su carrera y humor, hace poco más de un año que comenzó su carrera en Youtube donde la comedia y la no-inmediatez fueron los factores principales.

-¿Cómo logras dividir este rol del Stand Up en vivo con el perfil de una youtuber?

-Hace 9 o 10 años que hago Stand Up así que eso lo tenía más de taquito, estoy acostumbrada al vivo, a la respuesta inmediata. La radio me ayudo a laburar sin la respuesta inmediata de la gente, cuando empecé a laburar en radio buscaba un feedback mas presente porque estaba acostumbrada a esa inmediatez de esa risa de una multitud. Entonces creo que entre a radio y el escenario, Youtube cierra bastante eso, digo algo y no espero el feedback, me fijo en la edición.

-¿Cómo vivis el mundo de las críticas?

-Soy una nena gorda de hace mil años, la crueldad no es algo que me pueda afectar. Y más si viene de Youtube, esta persona me critico pero ¿qué hace esa persona? Me pasó en el stand up siempre que alguien que no lo hace viene y me quiere corregir, salí de acá. Me parece que las críticas son validas, pueden decirte que no les gustó y me parece más valido a alguien que viene con una corrección.

-Hay una cuestión con la corrección política, ¿cuáles son tus límites con el humor o con qué temas no te metes?

-Los temas que no me meto son los que no me causan gracia, la vara es muy mía, no busco ver qué le molesta a la gente. La charla de los límites del humor es eterna, los límites te los pone la gente y si vos tenes ganas no los escuchas, no hay un ente censurador. Por lo que yo escucho se puede decir de todo, un creador de contenido no tiene mucho de qué quejarse en cuanto a censura más que la monetización, eso no significa que te silencien sino que no podes hacer plata con eso. Youtube es bastante ortiva con la monetización pero no te baja videos, eso es muy difícil.

-¿Ha salido alguna propuesta desde Youtube como relacionado a la televisión?

-Nunca me han propuesto y no tengo mucho lugar. Aparte hay algo de pasar de internet a la televisión que por ejemplo vos no podes hacer los mismos chistes en internet que en la televisión, entonces cuando pasas a la tele cualquier cosa que hayas hecho en internet va a repercutir. Podes ser muy bueno en internet y de repente pasas a la tele, entonces como cualquiera harías y contarías el mismo humor y hay una confusión muy grande con esto de ‘mira lo que dijo este chabón’, cosa que en internet se dice todo el tiempo. La tele tiene otro lenguaje, se maneja todo distinto, es muy careta, es un ambiente que no se puede hablar de drogas, de prostitución pero es algo que está todo el tiempo. Es muy difícil conectar gente de internet con la tele, te tenes que quedar con una de las dos me parece. Es muy difícil la tele para hacer chistes.

Comenzó su canal de Youtube en el 2020 y ya suma más de 163 mil seguidores.

-Si aparte esta todo el tema de la cancelación.

-Me parece que hay un movimiento que se dio cuenta que la cancelación no va a ningún lado, vos cancelas a alguien y a la semana tiene más seguidores. Entonces ¿qué estamos cancelando? Te paras en una superioridad horrorizándote por lo que vos también hacías, es el reflejo de uno mismo. Hay cosas más graves e incluso ahora se ponen en esta postura de ‘bardeo a alguien y lo estoy cancelando’ y no, lo estas bardeando, no hay poder para cancelar. ¿Por qué no puedo bardear sin cancelar como en los viejos tiempos? (ríe).

-¿De dónde nace la Noelia que hoy vemos arriba del escenario?

Me di cuenta que se podía hacer stand up cuando vi que Wainraich lo podía hacer, vi su show y dije ‘che yo quiero hacer esto’, estaba por entrar a estudiar locución, pensé que me podía ayudar con la radio y al final fue al revés, empecé a hacer stand up y me iba bien a nivel respuesta así que deje la carrera.

-¿Cómo fue encontrarse en un ambiente que anteriormente estaba apropiado por hombres?

-Y yo tarde muchos años en ganar plata con el stand up, las mujeres ganaban menos y encima soy gorda, siempre te cuesta más, el camino va a ser más lento y también transar con cierto sector que era horrible. Obviamente tuve flaqueos de que quería dejarlo porque no iba nadie, pero por suerte esa crisis la pase y no me auto percibo como que tengo mucho público, pero si tengo una buena cantidad de gente que va a verme y me hace feliz. Esta bueno lo que he construido, siempre supe que iba a ser lento el camino pero son cosas que están a la vista.

-¿Cómo es tu relación con la marihuana? ¿Se sigue señalando a aquel que consume y lo dice abiertamente?

-Yo creo que si se sigue señalando pero nunca estuve en ambientes donde no podía mostrar la marihuana. Por eso me parece raro cuando la gente no lo muestra, aunque entiendo que algunos trabajan con marcas. Yo no laburo con muchas marcas y con las que trabajo normalmente tienen que ver con la marihuana. Es una cagada igual porque estaría bueno visibilizarse como usuario, uno no siempre tiene que poner la cara por lo que consume. Yo hace muchos años consumo y siempre lo mostré, nunca termine de darme cuenta que ahora me conoce más gente, yo lo tomo con total naturalidad. Me parece la mejor forma de mostrar cómo funciona el cannabis, yo lo utilizo de una forma recreativa y lo recreativo si queres, filosóficamente hablando, es medicinal también. La marihuana ayuda mucho con la ansiedad y el dolor, mucha gente lo usa de forma medicinal, nadie dice que te cure pero hay propiedades que te ayudan a que tu cuerpo se sienta mejor.