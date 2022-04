“Noche en el Mar”, una nueva obra en la cartelera mendocina

Dos mujeres que sin proponérselo abrieron camino en un universo de hombres. En los ‘90 no era común ver una mujer al volante en un colectivo o transporte público. Aunque una de ellas llegó a ese puesto y de ahí la posibilidad de otras tantas que se animaron.

Inspirada en el caso de las primeras mujeres conductoras de troles de Mendoza, la actriz y directora Jorgelina Jenón pensó en dos personajes femeninos que dieran inicio a la historia de su nueva obra. Así nació “Noche en el Mar”, la comedia dramática que estrena hoy en la sala Ana Frank y traza una historia de poder y vínculos en una empresa de transportes.

El mar como destino

Un lugar en común en la sala de choferes encuentra a Rita y Costarica, en una rutina exigente entre horarios y salidas de los troles. Es ahí donde empiezan a construir un sueño en común. Un juego de poder entre Gloria y Cacho, desencadena situaciones que revelarán lo que realmente ocurre en la empresa.

Atravesada en relaciones de subsistencia, en ascensos y descensos, detrás de todo esto, los personajes hablan de su soledad y de la búsqueda del propio deseo. Lo que cada uno de ellos oculta para llegar a donde están ahora, los condena a un final inesperado y la noche en el mar se desvanece.

“La historia nació como un ejercicio de escritura, y pensé en dos personajes conductoras de trole, inspirado en los años ‘90 cuando aparecieron las primeras mujeres que conducían el transporte público. Y desde ahí partió la historia, para luego desarrollar qué sucede en una institución cuando estas mujeres llegan al lugar de descanso, y se produce toda la trama de relaciones, el poder que hay entre la cadena de mando en una empresa”, detalla la directora Jorgelina Jenón Aimar.

Interpretada por China Gonzales, Laura Masuti, Cristian Di Carlo y Celeste Rodríguez de Mesa, la trama de la obra toca el costado humano de los personajes, sus soledades y la distinta visión que les despierta el mar como una metáfora de escape, a esa rutina que los agobia.

“La historia va creciendo en una trama de poder y tiene algo de idiosincrasia nuestra, en el sonido del trole, el boleto que te daban en los viajes, o nombrar los recorridos de la ciudad, o la típica situación que se rompía el trole y se bajaban a arreglar las lanzas. Viajamos en el tiempo y la obra plantea esas costumbres”, comenta la directora.

Tras la escritura de la obra que le llevó varios meses, desde el año pasado el elenco comenzó a trabajar en el proyecto, que plantea un relato realista pero que da lugar a la metáfora y el misterio a través de lo que oculta cada personaje, en un ámbito de trabajo.

“La obra va teniendo muchos juegos de tensión, que suceden en las instituciones o empresas. Donde todo es un juego de poder, para ir escalando en puestos de trabajo y lo que hacen para llegar. Pero en esa parte oculta sucede una tragedia, que le da un desenlace a la historia. Además no tiene una puesta hiper realista, porque los personajes están caracterizados. Es algo más grotesco, para que el personaje se abra y muestre lo orgánico, con un texto más visceral. Y ese contraste me gusta, por eso no es tan realista”.

La Ficha

NOCHE EN EL MAR

Dramaturgia y dirección: Jorgelina Jenón Aimar.

Actúan: China Gonzales, Laura Masuti, Cristian Di Carlo y Celeste Rodríguez de Mesa.

Día y hora: hoy, a las 21.30. Repite sábado 23 de abril.

Lugar: sala Ana Frank (Maipú 252, Ciudad).

Entrada: $500. Reservas: +54 261 5728689.