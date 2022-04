Nicolas Cage reveló cuál fue el motivo por el que rechazó los papeles protagónicos de Matrix y El señor de los anillos

Las prioridades para los actores de Hollywood suelen ser diversas a la hora de comenzar con un nuevo proyecto y Nicolas Cage reveló cuál es la suya.

Y éstas mismas lo llevaron al actor a dar un paso al costado frente a dos de las producciones más exitosas de la historia del cine.

En primer lugar, el actor había sido elegido por Lana y Lily Wachowski para interpretar al icónico personaje de Matrix, Thomas Anderson, más conocido como Neo. Sin embargo, Cage decidió rechazar el papel y seguir adelante con otros proyectos.

Cage fue llamado a protagonizar Matrix y El señor de los anillos.

No pasó demasiado tiempo para que el gran Peter Jackson le ofreciera tomar uno de los papeles más importantes de su legendaria saga El señor de los anillos, colocándolo en el papel del heredero al trono de Gondor, Aragorn.

Pero de la misma manera, Cage decidió darle una respuesta negativa, rechazando así dos de los papeles hoy más icónicos del cine.

¿Por qué Nicolas Cage rechazó ambos papeles?

El actor se encuentra promocionando su nueva película The Unbearable Weight of Massive Talent, una comedia donde Cage se interpreta a sí mismo en una versión ficticia.

En la cinta, Cage busca incansablemente el siguiente papel que lo colocará en el mapa, descuidando su familia y, en especial, a su hija de 16 años (en la película interpretada por Lily Sheen).

Sin embargo, no se trata más que de una ficción. Porque el actor ha revelado cuál es el motivo por el cual siempre decide aceptar o rechazar un personaje.

"No hay una versión de Nic Cage que no pusiera a la familia primero sobre la carrera".

“En primer lugar... no hay una versión de Nic Cage en la realidad que no quiera pasar tiempo con sus hijos”, dice. “No hay una versión de Nic Cage que no pusiera a la familia primero sobre la carrera. Rechacé El señor de los anillos y rechacé Matrix porque no quería ir a Nueva Zelanda durante tres años o Australia durante tres años porque yo necesitaba estar en casa con mi hijo Weston, eso es un hecho”, declaró el actor en su entrevista con People.

“Así que hay una gran disparidad entre ese Nick Cage en Massive Talent y el Nic Cage sentado frente a ti en este momento”, agregó.

Además, el actor ha admitido que se toma su carrera bastante light y se permite burlarse de sí mismo, algo que le ha permitido mantener los pies sobre la tierra.

“Siempre me digo a mí mismo: ‘Nunca tuve una carrera, solo trabajo’. Lo que quiero decir con eso es que a veces, y no mencionaré nombres, pero cuando entras en esta percepción de uno mismo con mentalidad profesional, puede ser una pendiente resbaladiza, y puede llevar a cosas en las que comienzas a creer en tu propio mito y empiezas a tomarte a ti mismo demasiado en serio”.