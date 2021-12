Netflix: tres series y películas que no podrás ver más a partir de diciembre

Llega el último mes del año y así como muchas cosas nuevas se palpitan con un nuevo comienzo, otras empiezan a despedirse para quedar en el pasado. Así lo hacen las plataformas de streaming cada mes, cuando su catálogo cambia y se impregna de nuevos contenidos, a la vez que despide a otros.

Netflix es uno de los principales espacios de difusión de contenidos en materia de series y películas del mercado. Y así como ya presentó su lista de novedades para este mes de diciembre, también anunció cuáles son los contenidos que ya no podrán verse en su plataforma.

Aquí repasamos tres contenidos que han logrado gran popularidad en la plataforma y que abandonan, finalmente, su puesto en el catálogo.

El infiltrado del KKKLan

La cinta ganadora al Oscar protagonizada por John David Washington y Adam Driver relata la historia de Ron, un hombre negro que se convierte en el primer policía negro de Colorado Springs, pero sus superiores no lo reciben con agrado.

Ron y su compañero Flip, judío, afrontan una misión casi suicida: infiltrarse en el Ku Klux Klan local y desmantelarlo.

Este drama con toque de comedia pone a los protagonistas en una situación límite, donde formarán parte de aquello que quieren desmantelar.

La cinta estará disponible para verse en la plataforma hasta hoy.

Lost & Found Music Studios

Un local de música en vivo, estudio de grabación, Lost & Found es un lugar increíble donde los jóvenes músicos aspiran a ser grandes. Los miembros se sumergen en la música, escriben canciones, graban pistas y forman bandas con la esperanza de convertir su pasión en una profesión.

Sin embargo, si hacerlo en la industria de la música no era lo suficientemente difícil, estos artistas aspirantes también tienen que lidiar con los muchos problemas que enfrentan los adolescentes, la presión de sus compañeros, las vidas en sus hogares, y tratar de encajar.

Esta serie juvenil que cuenta con dos temporadas en la plataforma ha contado con gran repercusión de parte del público. La serie estará disponible hasta hoy en la plataforma.

Asesino serial con Piers Morgan

Las series que narran historias de asesinos en serie tienen gran repercusión en el catálogo de Netflix. En este recuento de asesinos seriales, Piers Morgan se aventura tras las rejas y se sienta para conversar con ellos, hombres que llevaron a cabo algunos de los crímenes más indescriptibles e inimaginables.

Uno de los entrevistados es Mark Riebe, condenado por el asesinato de una joven madre, aunque terminó confesando el asesinato de doce mujeres más. También viajará a Kansas para entrevistar a Lorenzo Gilyard, condenado a seis cadenas perpetuas, y por último entrevistará a Alex Hernández, quien aterrorizó “El Bronx” a fines de los ochenta.

La serie estará disponible en la plataforma hasta el 10 de diciembre.

El resto de las series y películas que son eliminadas del catálogo

1 DE DICIEMBRE

· ¡Asu Mare! 2

· 300

· 300: El nacimiento de un Imperio

· Set Off

· Un juego contra el destino

· Reckoning

· Across Grace Alley

· Be Somebody

· Black Butler

· Point Break: Sin límites

· Ciegos, sordos y locos

· Difícil de matar

· Don’t go breaking my heart 2

· Mi nombre es Doris

· She remembers, He forgets

· La caída del Halcón Negro

· Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal

· Jack Reacher: Bajo la mirada

· Lagrimas de Sol

· Mad Max: Fury Road

· Nekfeu - Estrellas Errantes

· Nota de Mil Rupias

· The Amazing Spider-Man 2: La amenaza de Electro

· El Juez

· El Violinista

· One Direction: This Is Us

· Operación Regalo

· Break Up 100

· Gente, lugares y cosas

· Cuatro hermanos

· Richard Pryor: Live in concert

· Sabotage

· Shaft

· The Bronze

· The Little Mermaid

· Triple Tap

· Triumph in the Skies

· Visaranai

· Zig y Sharko

2 DE DICIEMBRE

· Temple

3 DE DICIEMBRE

· Lost & Found Music Studios

· Tom y Jerry: La película

· El infiltrado del KKKLan

5 DE DICIEMBRE

· Ted Bundy: Extremadamente cruel, malvado y perverso

6 DE DICIEMBRE

· Bob’s Broken Sleigh

· No Game, No Life: Zero

9 DE DICIEMBRE

· Hermano de Jorel

· Mariah Carey’s: Merriest Christmas

10 DE DICIEMBRE

· Asesino serial con Piers Morgan

· Khair y Baraka

· Z4

· Máquinas Mortales

15 DE DICIEMBRE

· Clarence

· Ice Fantasy

· Steven Universe

· Hora de Aventura

· Escandalosos

· El Increíble mundo de Gumball

· La Liga de la Justicia

20 DE DICIEMBRE

· Sonic Boom