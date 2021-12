Netflix le abre la puerta a las actrices que dirigen: los casos de Halle Berry, Rebecca Hall y Maggie Gyllenhaal

No hay una Ley de Cupo Femenino en la dirección de cine, pero la presencia de mujeres en ese terreno es sorprendentemente avasallante. Y por supuesto que lo celebramos.

En diciembre, de siete estrenos exclusivos de Netflix, cuatro son dirigidos por mujeres: “El poder del perro”, de Jane Campion; “El cassette de los recuerdos”, de Valerie Weiss; “Imperdonable”, de Nora Fingscheidt y “La hija oscura” (o “La niña perdida”), de Maggie Gyllenhaal.

Algunas son firmas colosales, como el caso de Campion, nominada al Oscar y ganadora de la Palma de Oro por “The piano” (1993). Otros son nombres nuevos. Y otros son, llamativamente, nombres que ya conocemos de la industria por sus actuaciones, pero que debutan en la dirección.

Es muy probable que haya sido el movimiento #MeToo el encargado de dar creciente confianza no solo a directoras que debutan con una ópera prima, sino a actrices que se sienten respaldadas y con un contexto favorable para dar su propia voz cinematográfica. Animarse, en este caso, es enriquecerse como artistas.

Algunas en este sentido tomaron la delantera. En los noventa, Jodie Foster. Hace diez años, Angelina Jolie, quien debutó dirigiendo en 2011 “In the Land of Blood and Honey” y cuya “First They Killed My Father” (“Primero mataron a mi padre”, en Netflix) logró considerable popularidad y un buen puñado de nominaciones y premios. Reese Witherspoon, la actriz más rica de Hollywood, se volcó por el lado de la producción, y Greta Gerwig despegó como musa de Noah Baumbach (su marido) pero independizó su vuelo artístico con “Lady Bird” y “Mujercitas”, ambas de gran repercusión y notables elencos.

Pero Netflix, siempre atento a las exigencias del mercado y de los premios internacionales, no quiere quedarse atrás, y por ello avanzó con la producción de contenidos originales de mujeres actrices y directoras o, al menos, el derecho exclusivo de distribución. A continuación los tres casos de noviembre y diciembre.

1- Rebecca Hall

“Vicky Cristina Barcelona”, “El gran truco”, “Frost/Nixon - La entrevista del escándalo”, “Iron Man 3″, “Holmes and Watson” y “Godzilla vs. Kong” son algunas de las películas, viejas y recientes, en las que ha trabajado como actriz.

Siempre ecléctica, confesó que no es mucho de hacer planes a largo plazo. Su versatilidad da prueba de ello: dos meses antes de que el tanque de los dos súpermonstruos llegara a las salas este año, dio a conocer su ópera prima “Passing” (“Claroscuro”, desde el 10 de noviembre en Netflix) en el Festival de Sundance, la meca del cine indie nortemaericano.

La dirección la lleva en los genes, pues es hija de Peter Hall, cineasta y legendario productor teatral fallecido en 2017. Según contó en entrevistas, él mismo fue quien la disuadió a iniciar una carrera en la dirección.

La historia de “Passing” se basa en una novela homónima de Nella Larsen publicada en 1929 y cuenta un hecho poco conocido de la historia social estadounidense: el caso de mujeres negras que tenían la piel lo suficientemente clara como para “cruzar la línea” y vivir como mujeres blancas. Ruth Negga y Tessa Thompson interpretan a dos amigas de la infancia que un día, en la Nueva York de los años 20, vuelven a verse y se dan cuenta que tienen vidas completamente distintas.

“Las dos pueden pasar por blancas, que era una práctica común si tenías la piel lo suficientemente clara”, explicó Hall. “Una de ellas cruzó completamente la línea de color, viviendo como blanca con un marido blanco racista y la otra vive en Harlem y se enorgullece de ser negra”.

2- Halle Berry

Quizás sea el caso más notorio, puesto que ella es una mujer consagrada de Hollywood (fue la primera actriz negra en ganar un Oscar). Además, tiene la particularidad de que “Herida” (desde el 24 de noviembre en Netflix) no solo marca su debut como directora, sino que también protagoniza su propia película. Su interpretación de la boxeadora Jackie Justice podría valerle otro premio de la Academia.

Es un drama que no se agota en el ring, como otras películas de boxeadores, sino que hay un universo que se abre al tratar el caso de su maternidad, pues ha perdido la custodia de su hijo. Jackie Justice, al mismo tiempo, quiere volver a retomar su carrera deportiva.

Al tomar la dirección del proyecto, que no fue pensado originalmente para que lo dirigiera ella, hizo cambios drásticos en el guion, que sin dudas lo enriquecen. Cambió el rol protagonista, que estaba escrito para una mujer blanca veinteañera, por una mujer negra quien ya tiene experiencia en el ring y que además tiene un hijo.

“No podía quitarme el guion [de Michelle Rosenfarb] de la cabeza así que pensé que quizá era posible adaptarlo a una mujer negra de mediana edad [Berry tiene 55 años], alguien que lucha por una última oportunidad en lugar de otra oportunidad”, explicó Berry.

Para dirigir “Herida” se inspiró en los clásicos de este subgénero, como “Toro salvaje”, “Million Dollar Baby” y “Rocky”. Además, fue tan duro su entrenamiento físico que llegó a romperse dos costillas, algo que incluso usó para componer mejor este personaje, habituado al dolor y los desafíos.

La película fue un éxito: logró el número 1 de lo más visto en 21 países y significó unas 50 millones de horas de reproducción para la plataforma en la primera semana.

Es más, Halle Berry ya firmó un contrato de asociación con Netflix, en el que de cara a los próximos años actuará y dirigirá varios contenidos.

3- Maggie Gyllenhaal

La actriz, de amplísima trayectoria en Hollywood y nominaciones al Oscar y los Globos de Oro, llegará a Netflix con su ópera prima el 31 de este mes. Se trata de “La hija oscura” (“The Lost Daughter”), sobre el bestseller de la misteriosa escritora italiana Elena Ferrante.

Olivia Colman, una de las actrices más cotizadas del momento, interpreta a una mujer que, durante unas vacaciones de verano, se obsesiona con otra mujer y su hija, lo que provoca que los recuerdos de su propia maternidad temprana vuelvan a desvelarla. También están Jessie Buckley, Dakota Johnson, Peter Sarsgaard, Oliver Jackson-Cohen, Paul Mescal y Ed Harris.

Tuvo su estreno mundial en el Festival de Venecia, donde la directora se llevó un galardón por Mejor Guion.

Gyllenhaal, hermana de Jake, nunca ha dejado de pronunciarse en contra de la desigualdad de género en la industria y en ocasiones también denunció los estereotipos de Hollywood. Como cuando en 2015 contó públicamente que había audicionado para un papel en el que tenía que interpretar a una amante de un hombre de 55 años y no se lo dieron por considerarla vieja: tenía 37 años.