Netflix compensa la larga lista de eliminados con una gran oferta de nuevos estrenos

Luego del anuncio de todas las supresiones que la plataforma va a sacar de circulación, ofreció una ofrenda de paz con una larga lista de series y películas que ahora van a estar disponibles. Aunque dolieron las que se fueron, las nuevas opciones prometen mucho, con increíbles películas como “Orgullo y Prejuicio”, “Belleza americana” y la ganadora del Oscar “Parasite”, así como escándalos con la tercera temporada de “Keeping up with the Kardashians” y la temporada 16 de “Grey’s Anatomy”.

La gran N tiene también nuevas e interesantes propuestas. Cómo “Lejos”, la serie protagonizada por la ganadora del Oscar Hillary Swank, y “Ratched”, la nueva serie psicológica producida por el creador de American Horror Story, Ryan Murphy. Entre las películas, está el esperado estreno de “El diablo a todas horas” (16 de septiembre) y “Enola Holmes”, protagonizada por la famosa “Eleven” de “Strangers Things”, Millie Bobby Brown.

Series:

Top Chef, temporada 3 y 4 (1 de septiembre)

Grey’s Anatomy, temporada 16 (1 de septiembre)

Keeping Up with the Kardashians, tercera temporada (1 de septiembre)

Lejos (4 de septiembre)

The Gift, temporada 2 (10 de septiembre)

Close Enough (14 de septiembre)

Las crónicas del taco, temporada 2 (15 de septiembre)

Símbolos, temporada 2 (16 de septiembr)

Criminal: Reino Unido, temporada 2 (16 de septiembre)

Baby, tercera temporada (16 de septiembre)

100 días para enamorarnos (17 de septiembre)

Ratched (18 de septiembre)

Sneakerheads (25 de septiembre)

Country-Ish (25 de septiembre)

Películas:

Escuela de Rock (1 de septiembre)

Belleza americana (1 de septiembre)

Parasite (1 de septiembre)

Django sin cadenas (1 de septiembre)

Freaks: eres de los nuestros (2 de septiembre)

Amor garantizado (3 de septiembre)

Tornado (4 de septiembre)

Pienso en el final (4 de septiembre)

Orgullo y prejuicio (4 de septiembre)

Annabelle 2 (7 de septiembre)

The Post: Los oscuros secretos del Pentágono (8 de septiembre)

Corazón loco (9 de septiembre)

Guapis (9 de septiembre)

El diablo a todas horas (16 de septiembre)

Lady Bird (22 de septiembre)

Enola Holmes (23 de septiembre)

El sorprendente Hombre Araña (30 de septiembre)

Documentales: