Nail Art y las últimas tendencias 2022

El Nail art es una expresión en ingles que hace referencia a una tendencia de la moda relativa al manicure, que pisa cada vez mas fuerte y con diseños cada vez más locos y originales.

Hoy por hoy el Nail Art es un completo arte, y manejarlo no es tan sencillo. El uso de sistemas de gel, de maquinarias patrones y lamparas por ejemplo hacen cada vez más que los diseños sean completas obras de arte y cada día más perfectas.

Por eso visité a Jaz Dew una especialista en nail art en Mendoza que comenzó este arte hace cuatro años después de tomar varios cursos de maquillaje, manicura e incluso el arte de tatuar y eso le dió más profesionalismo en cuanto al trazo. Si bien dibuja desde pequeña su pasión por dibujar en uñas la llevo a perfeccionarse cada vez más y hoy con 23 años es la más solicitada por las mendocinas para hacerse los diseños más originales y todos a mano alzada.

El arte para todos los gustos

Con una paz que la caracteriza Jaz me cuenta que las clientas piden desde los diseños más locos y originales, hasta lo más simple y sencillo con algún toque para que no pase desapercibido, pero obviamente ella ama dibujar y mientras mas grande sea el desafío mejor.

Tendencias Nail Art el cuadro de van gogh por @Jazmindew_nails

Tendencias Nail Art Venom de Marvel por @Jazmindew_nails

Algunos de los diseños inspirados en Japón, China y Rusia que son tendencia en todo el mundo y que cada vez le piden más.

Cuando he visitado su taller apuesto siempre a diseños originales pero más tranquilos, me gusta expresar mi estado de ánimo en mis uñas y también según la ocasión (navidad, verano, invierno, etc). Jazmín me comentaba que el momento que esta viviendo la clienta y el estado de ánimo se refleja mucho en el diseño que decide hacerse. Te muestro algunos de los diseños que me realizó a mi.

La tendencia en la forma

También la forma de la uña juega un papel muy importante, por eso te dejo estas ideas de formas según tus manos para que pruebes diferentes opciones. En cuanto al largo, hay quienes aman larguísimas uñas de varios centímetros y otras como yo que siempre prefiero un largo regular que me permita sentirme cómoda.

Si bien cada modelo va según cada mano, el modelo almendra sigue siendo tendencia

Ahora Jazmin además abrió su propio centro de estética llamado Queendom donde ofrece servicios de depilación definitiva, lifting y extensiones de pestañas, peluquería y el famoso servicios de manicura y nail art, y pronto vamos a estar sorteando vauchers en nuestro instagram @estilo_losandes, no te lo pierdas.