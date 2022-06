Nahuel Pennisi: “La música logra movilizar a la gente”

Con la calidez que lo caracteriza, Nahuel Pennisi transita un gran momento de su camino musical. Con su disco “Renacer” comenzó la recta final de una serie de presentaciones por diferentes ciudades, que lo lleva a un formato íntimo.

Después de visitar Mendoza como parte de varios festivales, el músico se presentará por primera vez en el teatro Plaza, esta noche con el concierto “A Solas”, en el que repasará las canciones de su último álbum y su repertorio más popular.

Los últimos años de su carrera lo sorprendieron con grandes oportunidades, en las que compartió su trabajo con Abel Pintos, entre otros destacados artistas. Y recientemente la versión cuartetera de “Universos Paralelos” junto con La Konga consiguió un grado de popularidad que lo posiciona en un excelente momento de su camino.

Todo de la mano de un grato presente familiar, con el nacimiento de su hija Alma en febrero pasado y la compañía de sus seres queridos en todos sus proyectos.

“La familia es lo más importante, es el impulso, es el envión anímico que me hace feliz todos los días. Son los que sostienen todo lo que voy viviendo y son imprescindibles. Es lindo compartir todo con ellos y que me aguanten porque están mucho tiempo solos. Por eso lo disfruto tanto, porque su compañía también me permite crecer con la música. Al no tener una rutina es importante un poco de estabilidad para compartir con ellos, llevar a los chicos al jardín, compartir con ellos. Ya vendrán esos momentos, pero estoy agradecido a la música y a la vida por todo lo que estoy viviendo.

La música como destino

Signado por la música desde pequeño, forjó un estilo personal tanto en el canto como guitarrista, que logró trascender de a poco; primero como artista callejero hasta lograr participar en los festivales folclóricos más importantes del país.

Su último disco “Renacer” logró una nominación a los premios Grammy Latinos y logró récord de escuchas en las plataformas. Ahora prepara el lanzamiento de un nuevo trabajo, donde busca incursionar en nuevos estilos, sin perder la esencia.

-¿Ya comenzaste a grabar el nuevo disco?

-Sí, ya tenemos algunas canciones, con muchas expectativas y ganas. Seguramente para agosto lo van a escuchar. Estoy grabando una canción nueva y a la espera de que salga, porque es un tema que me gusta mucho. Y mientras tanto yendo por donde la música me lleve, con estos conciertos a solas que me hacen muy bien, feliz de llegar a Mendoza por primera vez en este formato. Porque siempre fui a festivales o fiestas, pero está bueno tocar en un teatro, con un concierto más íntimo, más familiar.

-¿Vas a experimentar con otros géneros y ritmos en tu próximo disco?

-Tiene que ver con abrir el espectro musical, pensando en lo popular, pero que tenga que ver con mi identidad. Hay muchos ritmos que vengo escuchando hace muchos años, que si bien no los toco en mi repertorio, me familiarizo con ellos. Por ejemplo, el cuarteto de La Konga, si bien fue sorpresivo todo lo que pasó, con el cuarteto tengo una relación de muchos años, escuchando a referentes del estilo. O también otros estilos como el rock, me gustaría experimentar desde mi adn, desde mi impronta por esos lugares y nunca perder lo que me trajo hasta acá, lo genuino y lo que trato de llevar en la música.

El cantautor y guitarrista llega con un concierto íntimo al teatro Plaza.

-”Universo paralelo” con La Konga es un suceso.

-Sí, impresionante. Justamente tocamos en el Gran Rex con los chicos y fue una energía muy fuerte, la gente canta esta canción desde adentro y es algo que se siente y llega. Asique muy contentos por lo que está pasando.

-¿Te sorprende lo que sucede con cada canción en la gente?

-Muchísimo. Porque siento que una canción relata algo que pasamos en algún momento de la vida y poder cantarlo todo juntos. Y justamente con “Universos paralelos” hacerlo con una música bien movida, que te invita a bailar, creo que la forma de expresar cambia y uno canta desde otro lugar.

La verdad que la gente se identifica con las canciones, recibís muchas historias de familias que por ejemplo se reencontraron con esta canción. Me contaron de un padre que hacía mucho tiempo no veía a su hijo y escuchó esta canción y eso le permitió encontrarse con él nuevamente. Son historias fuertes, que son hermosas pero a la vez te sorprenden porque la música logra movilizar a la gente. Entonces el deber del artista es buscar canciones que tengan que ver con eso.

-¿La paternidad te ha inspirado a escribir alguna canción?

-Justamente le decía a los chicos de la banda, que escribir para mis hijos es muy difícil porque me termina invadiendo la emoción. Me invade tanto que no puedo escribir, seguramente en algún momento va a llegar. Lo sigo intentando y es increíble porque si tengo que escribir de otra cosa que se me venga a la cabeza puedo hacerlo. Pero de ellos es el más difícil.

-El rock es parte de tu vida, ¿hay algún artista con el que quieras compartir tu trabajo?

-Con el rock me pasa que lo admiro muchísimo y me divierte mucho escucharlo, yo crecí con el rock porque mis viejos siempre escuchaban. Por ahí pienso en la posibilidad de hacer algo con Ricardo Mollo, lo admiro, es un gran músico. También admiro mucho a los chicos de La Bersuit, también León Gieco más allá que es popular. Tuve la alegría de grabar con los chicos de Kapanga y no me lo esperaba. Pero sería lindo con Ricardo, hace tiempo lo vengo pensando y seguramente se va a dar. Además es una buena persona y creo que eso es lo más importante, que el arte y la personalidad sean una sola cosa.

-¿Tenés algún anhelo pendiente?

-No me lo puse a pensar. Pero en algún momento poder tocar en algún teatro importante, un Gran Rex o Luna Park. Pero sé que falta tiempo, trato de tomármelo con mucha calma. También me gustaría recorrer otros lugares del país, donde la gente más necesita la música, donde los artistas no suelen ir. A mí me gusta ir a cantar, porque siento que la gente lo valora de otra manera. Me pasó en este tiempo que fuimos a lugares en Buenos Aires que la gente se emociona mucho. Y también recorrer otros países para llevar lo que me gusta y representar a mi país.

La Ficha

NAHUEL PENNISI CONCIERTO A SOLAS

Día y hora: hoy, a las 22.

Lugar: Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz).

Entradas: en Entradaweb.com.ar y boletería.