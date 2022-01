Nahuel Pennisi habla de su gran presente: “Me encuentro en un muy buen momento musical”

Viene de brillar en el Festival de Jesús María, como uno de los artistas principales de la grilla. Nahuel Pennisi sigue paso a paso haciendo camino en la música popular y en el folclore.

Después de un fin de año agitado, con grandes presentaciones y nuevo single, el artista vive con gran alegría lo que vendrá. La música, la vuelta de los conciertos y su vida personal sostienen un presente prometedor.

“Lo de Córdoba fue una experiencia hermosa, es un festival que seguía de chico y ahora estar actuando es un sueño cumplido. El año pasado toqué mucho, te vas fogueando con cada presentación y me encuentro en un muy buen momento musical”, sostiene el músico antes de viajar a Mendoza, donde se presentará esta noche en el Encuentro de las Naciones en Junín.

-Sin posibilidad de cantar en vivo, también te volcaste al streaming, ¿cómo lo viviste?

-Obvio que uno tenía que seguir con lo que tenías a mano. Claro que no es lo mismo, no están los aplausos ni el contacto con la gente. Pero lo viví como la posibilidad de conectar con uno mismo, porque cuando haces un concierto están pendiente que a la gente le guste, que se escuche bien. En cambio en un evento por streaming tenes la posibilidad de conectar con uno y que la gente vea eso y que la pase bien del otro lado. Yo la pasé muy bien, hice un homenaje a Silvio Rodríguez en junio del 2020 que fue una experiencia muy linda.

Pero se extrañaba mucho volver a los escenarios. Y ahora se volvió con otro valor, con mucho más entusiasmo, más energía. Y creo que tanto la gente como los artistas estamos disfrutando del reencuentro. Los artistas nos llenamos de energía con el público y ellos con la música en vivo, tiene que ver con lo que necesitamos. Estuvimos encerrados mucho tiempo, entonces cuando volvió se disfrutó el doble. Todos los artistas que me encuentro en los festivales lo están disfrutando mucho y ojalá que se sostenga.

En pareja con Mayra Deleo, el cantante es padre de Mateo y en febrero espera la llegada de su hija Alma.

-¿Cómo vivís la pronta llegada de tu segunda hija?

-Re contento. En febrero llega Alma, queda muy poquito. Estamos emocionados, con mucha expectativa y se agranda la familia una vez más. El hermano está un poco celoso, lo normal. A veces me pide que saque la mano de la panza a la mamá. Un bebé es el centro de atención y son los celos naturales, pero nuestros ideales como familia tienen que ver con el amor de los hermanos, el compañerismo. Es una cuestión lógica, pero se van a llevar muy bien.

-¿La paternidad te despertó algo diferente en lo artístico?

-La paternidad te lleva a lo más cercano de la plenitud, porque uno se siente realizado, más allá que los tiempos y la vida cambian. Lo más importante termina siendo la vida de un hijo y les pasó a nuestros padres cuando nacimos. Eso me marcó mucho, me sentí hijo cuando fui padre, un poco sentirse del otro lado. Pero un hijo te madura las emociones, una canción toma otra dimensión a partir de que uno es padre. Y eso intento plasmarlo en las canciones y es parte del buen momento que estoy viviendo con la música.

En 2020, Nahuel Pennisi lanzó su último disco “Renacer”, que fue nominado a los Premios Grammy Latinos a “Mejor álbum folclórico”, cuya presentación fue en diciembre pasado en el teatro Ópera.

Además debutó en el cine interpretando el tema “El circo de la realidad”, versión del tema de Pedro Guerra, que es la canción de la cinta “La panelista, el circo de la realidad” protagonizada por Florencia Peña.

“Es una canción que se hizo para la película. Participar fue una alegría porque era mi primera vez en el cine. Una canción que trata una realidad que no podemos obviar. Hay exageraciones por un lado, o subestiman por otro. Mi realidad es diferente al resto y así vamos jugando cada uno con su realidad. Y lo más importante es ponerle música y darle esa cuota de honestidad, porque en una canción se puede decir más que con las palabras. A mí me cuesta mucho expresar como estoy y es más fácil cantar una canción, que diga lo que me pasa. La música es un canal que te lleva a cualquier tipo de emoción y hay muchas maneras de expresar lo que nos pasa. Algunos tenemos la posibilidad de transmitirlo con el arte y hay otros que son un poco más fríos, pero que lo demuestran con gestos”.

-¿Qué tenés planeado para el año?

-Después de los festivales tengo ganas de comenzar a grabar el disco nuevo, ya que hay necesidad de renovar el repertorio, de mostrarle a la gente lo que uno va aprendiendo y creciendo. Y la idea es trabajar con nuevos compositores, nuevos autores y estilo, abrir un poco la cancha. Y eso tiene que ver con la transformación que uno tiene. Vas evolucionando y tenés que estar al pie del cañón, trabajar para que se pueda lograr.

-¿Con qué artista o autor te gustaría trabajar?

-Hay muchos que admiro, pero sería lindo componer con el Colo Vasconcellos, con Fandermole, tengo admiración por León Gieco, sería lindo encontrar una simbiosis compositiva. Hay que ver por dónde nos lleva el destino, la vida, las propuestas. Pero lo importante es tener claro el objetivo que es el disco, y espero que para fin de año esté listo.

La Feria de las Naciones con pase sanitario

Hoy comienza la XVII Edición del Encuentro de las Naciones, en el Parque Recreativo Dueño del Sol en Junín.

Como es tradición además de música en vivo estará el patio gastronómico con más de dieciocho colectividades, stand de artesanos y un patio de cocina de autor.

Hoy la grilla está marcada por la participación de Los Chimeno, Los Mendukos y Flor Paz, entre otros artistas provinciales, mientras que el cierre estará a cargo de Nahuel Pennisi.

En tanto, el domingo 16, también desde las 21, se presentarán Los Cantores del Alba, junto a reconocidos artistas de la región, el grupo musical Ahyre y el cierre será con toda la fiesta que proponen Los Caligaris.

Como medida sanitaria, se pedirá a los concurrentes el pase sanitario, con el esquema de vacunación completo. Se tomará en cuenta dentro del esquema completo de vacunación aquellas personas que hayan recibido la primera y segunda dosis de la vacuna contra el CoVID-19, como mínimo con 14 días de antelación a la actividad o evento.

La Ficha

XVII ENCUENTRO DE LAS NACIONES

Días y horario: hoy y domingo 16 de enero, a las 21.

Lugar: Parque Recreativo Dueño del Sol (Los Geranios 5573, Junín).

Entrada: un envase plástico para reciclar.