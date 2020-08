¡Nada la para! Lali Espósito filma para Netflix y prepara un disco desde Madrid

Días atrás, Lali Espósito se mostró sentada en la puerta del tráiler que le sirve de camerino mientras filma “Sky Rojo”. Sin barbijo, aunque no lo crean. A esta altura, la actriz y cantante ya está aclimatada a las recomendaciones y los protocolos de filmación en Madrid, donde está rodando esta serie para Netflix.

Cuando llegó a la capital española, a finales de mayo, desafiaba el miedo que reinaba en todo el mundo: con miles de aeropuertos suspendidos y un panorama incierto, bajó del avión dispuesta a conquistar Europa. No es que a ella le falte actitud en sus múltiples proyectos, pero sabe que éste podría significar su internacionalización definitiva y además la oportunidad de que la fichen para proyectos más allá de Latinoamérica.

“I’m back Madrid”, escribió en ese momento, inaugurando lo que sería un diario de viaje en su Instagram, donde la siguen casi ocho millones de personas. Ahí la vemos tomar sol, disfrutar de una tarde con tragos, ensayar sus coreografías e incluso reflexionar sobre lo que le está aconteciendo profesionalmente. ¿Está pasando por su mejor momento? Qué duda cabe.

Lo curioso es que los días de rodaje, que se han dilatado por la situación que todos sabemos, no le impiden que también pueda dedicarle tiempo a su carrera musical, que está bastante lejos de estancarse.

Una ficción que dará que hablar

“Sky Rojo” es la serie que estaba filmando antes de que se decretara la cuarentena. En marzo, cuando en dicho país comenzó el brote y tuvieron que cortar las grabaciones, Lali regresó a Buenos Aires para pasar el aislamiento social obligatorio.

La historia que filma junto a la actriz española Verónica Sánchez y la cubana Yany Prado será un thriller de acción que contará la vida de tres trabajadoras sexuales que huyen del club nocturno en el que vivían tras herir a su proxeneta y dejarlo con medio cuerpo paralizado. Sin poder recurrir a la policía, y con sicarios siguiéndolas, las muchachas tendrán dos opciones: huir, o enfrentar a sus perseguidores. “Una historia de cacería, en medio de la problemática de la trata de personas”, promocionan.

El rodaje comenzó en noviembre de 2019 y tuvo lugar en Madrid y Tenerife. La serie tendrá dos temporadas de ocho capítulos cada una. Completan el elenco Asier Etxeandia (“Velvet”, “Dolor y gloria”), Miguel Ángel Silvestre (“El corredor de la muerte”) y Enric Auquer. Los directores de la ficción son Eduardo Chapero-Jackson (“Tiempos de guerra”) y Javier Quintas (“Mar de plástico”).

Después de haber participado en la comedia romántica “Permitidos” (2016) y de haber tenido un fantástico protagónico en la dramática “Acusada” (2018), este proyecto podría lanzarla como una de las actrices más cotizadas de iberoamérica (un privilegio del que gozan pocos como Darín, Sbaraglia, Roth y de la Serna).

Ella sabe el reto, y por eso compartió el pasado 13 de julio una reflexión en su Instagram: “Estoy en un momento de mi vida y mi camino artístico donde mi prioridad es reinventarme -escribió-. Poner sobre la mesa lo vivido e intentar entender hacia dónde quiero ir y quién soy HOY. Pero sobre todo conectarme con el DESEO más profundo. Escrito parece fácil pero no lo es para nada . A veces me siento perdida, confundida, sin rumbo, desilusionada, medio loca, ‘sapo de otro pozo’ y acelerada. ¡Sí! Ya sé, no suena agradable. Pero es importante pasar por acá para reafirmar-me ciertas cosas”, reflexionó. “Si hay algo que me guió toda mi vida fue la intuición” .

Celebró también que su primer show vía streaming haya marcado récords de audiencia para una artista latina. “Lejos de alimentar mi ego esto me demuestra qué es lo realmente importante . Y mi intuición y mi corazón me dicen que lo importante siempre, en definitiva, es ser yo misma”, lanzó.

Su música: lo realmente importante

En vísperas de su cuarto disco de estudio, Lali confesó que está llena de dudas e incertidumbres respecto a su futuro, pero a la vez también con muchas certezas. “Con canciones que me encantan y que tengo muchas ganas de que escuchen”, escribió.

Una de ellas fue “Lo que tengo yo”, que lanzó el 21 de mayo y que se convirtió en una de las canciones más elegidas para hacer videos en la juvenil red social TikTok.

Y otro de esos temas que la traen ansiosa es “Fascinada”, un single que lanzará oficialmente mañana 5 de agosto y que anticipa su nuevo material. El afiche promocional la muestra llena de grandes lentejuelas brillantes, en un ambiente de colores marítimos que nos meten en el clima del videoclip, grabado en las aguas transparentes y playas exclusivas de Marbella. “La maravilla de conocer España rodando”, festejó.