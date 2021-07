Murió Raffaella Carrà: el día que la diva italiana cantó en Mendoza y quedó enamorada

A los 78 años murió la cantante italiana Raffaella Carrà, una de las más famosas artistas que ha dado Italia al mundo. Conocida por sus pegadizas canciones, su estilo pop reconocible y su sexy impronta, la diva conoció Mendoza en 1979, dio un recital y deslumbró en el estadio Malvinas Argentinas.

Carrà visitó Mendoza a fines de septiembre de 1979. Los Andes estuvo allí para charlar con ella.

“Mi canto es una expresión más de mí misma. La artista y la mujer. son prácticamente la misma persona. Siempre me muestro como realmente soy y me transformo cuando subo al escenario...”. Con sencillez y gestos expresivos, Raffaella Carrà dialogó con los periodistas minutos antes de partir hacia su primera actuación ante los mendocinos.

La propia Raffaella inició la conversación refiriéndose a la situación, que había vivido en el momento de su arribo al hotel de lo cual hacernos mención en nota aparte.

Afirmó al respecto: “Hoy me encuentro en un día muy particular. Lo mismo me pasó en Santiago del Estero. El amontonamiento de gente da miedo a cualquier persona, sobre todo a una mujer. Por culpa de dos o tres personas, se arruina un día que comenzó muy lindo, con el saludo que recibí en las calles de San Juan y al ingresar a Mendoza. El público argentino es maravilloso, pero por culpa de situaciones como la vivida hoy, siento un gran dolor en el corazón. Son momentos muy duros de soportar”.

Raffaella Carrà: el día en que la diva visitó Mendoza - Archivo Los Andes

Luego de referirse a la cálida acogida recibida en la vecina provincia, señaló que dadas las características de sus espectáculos necesitaba un público un poco preparado para lograr algo realmente interesante.

A continuación, un fragmento de la entrevista a Los Andes:

- ¿Cómo se autodefine Raffaella?

- Yo no me podría definir, es muy difícil autodefinirse en pocas palabras es un poco de oír que soy una mujer temperamental. Pero no puedo señalar mis virtudes y defectos, que son muchos. Pienso que soy una persona bastante positiva al fin. Y aunque no parezca, esta noche, de muy buen humor.

- ¿Se considera una mujer simple?

- Yo creo que ese es uno de los secretos de mi éxito. Pero simplicidad no es tontería, sino preferir siempre lo natural y espontáneo. Yo me muestro como me siento, no puedo ser diferente.

-¿Qué diferencia hay entre la Raffaella mujer y artista?

- Soy diferente solamente cuando subo a un escenario, pues la gente no tiene culpa si estoy enfadada. Con la música, con la fuerza y la concentración, logro olvidar mis problemas. Yo tengo que hacer olvidar al público sus preocupaciones, pero antes debo solucionar los míos. Entre la artista y la mujer no hay tanta. diferencia, somos muy parecidas. Yo no cambio, es el público el que me ve diferente. Ser artista es parte mi personalidad, cantar es una forma más de expresarme.