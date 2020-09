Murió por coronavirus Bruce Williamson, ex lider del legendario grupo “The Temptations”

En las últimas horas, el ex cantante del grupo de soul “The Temptations”, Bruce Williamson, murió a los 49 años en su casa de Las Vegas, por complicaciones derivadas de una infección por coronavirus contraída tras una operación de vesícula, informó su hijo.

El legendario cantante murió el domingo por la noche en el Hospital Mountain View de Las Vegas, confirmó su mánager, Anta Ealy, a USA TODAY. A Bruce Williamson le diagnosticaron COVID-19 a finales de agosto, semanas después de que le extirparan la vesícula biliar.

“No hay palabras en el mundo que puedan expresar lo que siento en este momento”, escribió Bruce Alan Williamson Jr., el hijo del cantante, en un emotivo post en Facebook el lunes. “Te quiero papá, gracias por ser increíble, gracias por ser amoroso, gracias por ser quien eres... Nos encontraremos de nuevo”.

“Lamentamos la pérdida de uno de nuestros hermanos”, dijo el lunes el original de Temptation Otis Williams al medio estadounidense en una declaración. “Una vez que eres un Temptation, siempre eres un Temptation”.

El lunes, el hijo de Williamson publicó un video en vivo de sí mismo con el título “Hurt is not the word for it”, en el que cantaba canciones gospel y recordaba a su padre. “Mi padre era un gran tipo”, dijo.

Nacido en Compton, Williamson se unió The Temptations en 2007 y continuó cantando con ellos hasta 2015. Reemplazó a G.C. Cameron en el icónico grupo de Motown, formado en 1959 en Detroit, famoso por sus amados éxitos de los años 60 como “My Girl” y “Ain’t Too Proud to Beg”.

En 2013, Williamson dijo a Las Vegas Black Image que el miembro de Temptations Ron Tyson lo preparó durante más de una década para convertirse en miembro del grupo, pero el miembro fundador Otis Williams estaba inicialmente en contra de la idea “porque pensaba que yo era demasiado gordo y demasiado joven”. Pero Williamson “nunca perdió el sueño de querer ser un Temptation”, dijo en una entrevista en 2016 con Chapter & Verse Network. “Pero no quería ser una imitación o alguien que se hace pasar por mis predecesores. Quería ser yo mismo”.

En 2007, Otis finalmente cedió y Williamson se unió a la banda reemplazando al tenor G.C. Cameron. La nueva formación grabó ese mismo año un álbum de versiones de soul, “Back to Front”, y en 2010 publicó el disco “Still Here”, poco después de perder a uno de sus miembros, Ali-Ollie Woodson, tras una larga batalla contra la leucemia.

En febrero de 2013, The Temptations recibió el premio Grammy Lifetime Achievement Award. Otis Williams, Dennis Edwards y los hijos de Eddie Kendricks, David Ruffin, Melvin Franklin y Paul Williams asistieron a la ceremonia para aceptar los seis galardones.

En 2018, tras la salida de Bruce Williamson en 2015, quien alegó problemas de peso y su deseo de volver al gospel, The Temptations lanzó su último trabajo hasta la fecha, All the Time. El 19 de junio pasado anunciaron que Mario Corbino entraba como nuevo integrante de la banda en reemplazo de Larry Braggs, y que el grupo se pondrá a trabajar en un nuevo álbum cuando termine la pandemia de coronavirus.