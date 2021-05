Murió Kevin Clark, reconocido actor de “School of Rock”

Kevin Clark, mejor conocido por tocar la batería en la película “School of Rock”, murió después de ser atropellado por un automóvil mientras andaba en bicicleta en el barrio de Avondale, Chicago.

El joven tenía 32 años cuando fue embestido por un Hyundai Sonato, mientras se dirigía a su casa. Los paramédicos lo encontraron en Logan Boulevard y lo llevaron de urgencia al Illinois Masonic Medical Center donde murió pasadas las 2:00 AM, según informaron desde el Departamento de Bomberos de Chicago y la Oficina del Médico Forense del condado de Cook. La conductora del automóvil era una mujer de 20 años quien recibió varias citaciones de la policía.

Falleció Kevin Clark, el actor de "School of Rock" .

Clark, nacido en Highland Park, Illinois, tenía solo 12 años cuando consiguió el papel de Freddy en School Of Rock, protagonizada por Jack Black como el falso maestro suplente Dewey Finn. Luego de esta actuación, no apareció en más películas: “No era actor, no pensaba en ser actor”, dijo su madre Allison Clark.

Un amigo que tocaba el piano le había recomendado a Clark que asistiera a las audiciones luego de ver un anuncio: “Buscando niños de 10 a 12 años que puedan tocar un instrumento en una película con Jack Black”.

El propio Black compartió una foto con Clark en las grabaciones de esa película, así como una imagen más reciente: “Noticias devastadoras. Kevin se ha ido. Demasiado pronto“, escribió el actor.

Rivkah Reyes, quien interpretó a la bajista Katie en “School of Rock”, escribió en Twitter que “nunca olvidaría tus abrazos y tu risa y la alegría en tu rostro cuando nos encontráramos en Chicago. Gracias por estar para mi como ese hermano mayor que nunca tuve“.

Al momento de su triste fallecimiento, Clark estaba abocado a la música. Su proyecto más reciente era “Jessie Bess and the Intentions”, banda con la que había debutado el sábado pasado con un show en vivo. “Era solo un niño de 32 años. No tiene sentido” sentenció su madre.