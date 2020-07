Murió Juan Carlos Ricci, reconocido actor de “Los simuladores”

El espectáculo argentino está de luto al conocerse el fallecimiento de Juan Carlos Ricci. El reconocido actor murió a los 70 años.

Ricci tenía una amplia trayectoria en cine y televisión cuando le llegó la popularidad gracias a su trabajo en Los Simuladores.

La triste noticia la comunicó la Asociación Argentina de Actores, institución a la que pertenecía desde 1974.

Ricci tenía una carrera de más 40 años en el espectáculo argentino. Se destacó en Un año sin amor, Tacos altos, Gracias por el fuego, Sentimental, Paño verde, Perros de la noche, Héroes y demonios, Matrimonio, Samy y yo, Los Superagentes contra todos, Las aventuras de Parchís, Extrañas salvajes, La muerte de Sebastián Arache y su pobre entierro, entre muchos otras películas películas.

También fue parte de éxitos televisivos como Hombres de honor, Amor mío, Mi familia es un dibujo, Mujeres asesinas, Malandras, Se dice amor y, su rol más destacado, Los simuladores.

Falleció Juan Carlos Ricci. Su papel más recordado fue en Los Simuladores.

En la tira de Damián Szifrón para Telefé, que fue protagonizada por Federico D’Elía, Diego Peretti, Alejandro Fiore y Martín Seefeld, fue un personaje clave como ayudante e integrante de la brigada B del popular equipo.

Ricci también integró la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (SAGAI). Además fue un activo militante de los derechos de los actores argentinos.

Su compañero de Los Simuladores, Federico D’Elia, le dedicó unas conmovedoras palabras a través de las redes sociales: “Sorpresivamente nos dejó el Flaco Ricci. No se dan una idea la tristeza que me produce, era casi un hermano para mi viejo. Y esta cuarentena de mierda no nos permite despedirlo como se merece... Beso grande a Graciela y a Leandro. Se te va a extrañar Flaquito”.