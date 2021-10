Murió James Michael Tyler, el actor que interpretó a Gunther en “Friends”

Falleció este domingo el actor James Michael Tyler, conocido por interpretar a Gunther en la mítica serie “Friends”. El artista murió con 59 años luego de una larga lucha contra el cáncer de próstata.

“Era una persona increíble que pasó sus últimos días ayudando a los demás. Dios te bendiga James, Gunther vive para siempre”, escribió en su cuenta de Twitter Kevin Bright, uno de los directores de la serie.

En diálogo con el sitio TMZ, el representante de Tyler dijo que el actor falleció pacíficamente en su casa en Los Ángeles.

En junio de este año, el actor, que interpretó al gerente de la cafetería Central Perk y eterno enamorado de Rachel, reveló que los médicos se mostraron optimistas cuando lo diagnosticaron por primera vez, pero que el cáncer comenzó a “mutar” al comienzo de la pandemia de Covid-19.

“Me perdí de ir a una prueba, lo cual no fue algo bueno. Entonces, el cáncer decidió mutar en el momento de la pandemia y así progresó”, dijo.

En el especial de la comedia, que se emitió en HBO Max en mayo, los protagonistas Courteney Cox, David Schwimmer, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y Matthew Perry charlaron con Tyler a través de Zoom.

Gunther, junto a Ross

“Quería ser parte e inicialmente iba a estar en el escenario, al menos, con ellos, y poder participar en todo. Fue agridulce, la verdad. Estaba muy feliz de ser incluido en la reunión, pero fui yo quien decidió no hacerlo físicamente y hacer una aparición en Zoom, básicamente, porque no quería que verme fuera una decepción, ¿sabes?... No quería que fuera como, ‘ah, y por cierto, Gunther tiene cáncer’”, explicó.