Murió Carl Reiner, una leyenda de la comedia de Hollywood, a los 98 años

El actor, director, productor y guionista estadounidense Carl Reiner, leyenda de la comedia hollywoodense, creador de The Dick Van Dyke Show y que se mantuvo activo en la industria hasta el año pasado, falleció anoche a los 98 años en su casa de Beverly Hills.

Según publicó este martes la revista especializada Variety en base a declaraciones de la asistente de Reiner, el comediante murió por causas naturales. Reiner ejerció la profesión durante más de siete décadas, y destacó ya en los 60 y los 70 como director y guionista.

Fue uno de los creadores de The Dick Van Dyke Show, programa de comedia por el que ganó tres de sus nueve premios Emmy de la Academia de Televisión de EEUU, formó parte de la compañía del show de scketches Caesars Hour y dirigió elogiadas películas como ?¡Oh, Dios mío!? (1977), The Jerk (1979) o Hay una chica en mi cuerpo (1984).

En las últimas décadas, y ya convertido en una institución del género, abandonó el rol de realizador pero siguió sumando trabajos como actor y guionista.

Participó en la trilogía de La gran estafa de Steven Soderbergh como miembro de aquel equipo de asaltantes que lideraban George Clooney y Brad Pitt, y tuvo papeles recurrentes en sitcoms como Two and a Half Men y Hot in Cleveland

Además, hasta el año pasado era habitual escucharlo como actor de voz en series y películas animadas como Padre de familia, American Dad, King of the Hill, Bobs Burgers y las películas de Toy Story.

Padre del también actor, guionista y director Rob Reiner, también mantuvo hasta el último día una fuerte presencia en Twitter; una tribuna que aprovechó hasta ayer mismo para criticar la gestión de Donald Trump, al que calificó como un un hombre de negocios en bancarrota y corrupto que no tenía ninguna calificación para ser el líder de ningún país civilizado.