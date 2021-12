Murió a los 78 años Michael Nesmith, el histórico cantante y guitarrista de “The Monkees”

La música está de luto. Michael Nesmith, reconocido cantante y guitarrista de la banda de rock y pop de los 60 The Monkees, murió a los 78 años por causas naturales en su casa de California, Estados Unidos.

El también actor había ofrecido un último concierto hace menos de un mes con su excompañero y ahora único sobreviviente de los Monkees, Micky Dolenz, como parte de lo que sería una gira de despedida que tenía previsto realizarse durante el 2022, según destaca el sitio Variety.

The Monkees

Nesmithsaltó a la fama en 1966 con el lanzamiento de una sitcom titulada The Monkees -una suerte de Beatles “prefabricados”- en la señal NBC, donde se reunió con Dolenz, el bajista Peter Tork y el baterista Davy Jones.

La serie se extendió hasta 1968, con el término de su segunda temporada, cuando la banda ya había grabado seis álbumes de estudio y se había convertido en un producto más grande y más consumido que el programa de televisión que les dio vida.

Sus dos primeros discos, “The Monkees” y “More of the Monkees”, se transformaron en los número uno de los rankings de rock y pop de la época y conservaron ese lugar en las listas durante 31 semanas consecutivas entre 1966 y 1967.

Entre sus más grandes hits se destaca “I’m a Believer”, un clásico compuesto por el reconocidísimo Neil Diamond que luego fue reversionado por el grupo californiano Smash Mouth para la banda sonora de la exitosa película de animación “Shrek” (2001).

“Last Train to Clarksville”, “Pleasant Valley Sunday” y “Daydream Believer” son otras de las canciones de su repertorio que alcanzaron una enorme popularidad entre el público joven de la época, cuyo fanatismo crecía sin parar alimentado por cada transmisión de la serie.

Sin embargo, tras la salida de Tork del cuarteto y una breve supervivencia de sus tres integrantes, Nesmith también decidió desvincularse para continuar su trayectoria musical con los grupos de country-rock The First National Band y The Second National Band, antes de lanzarse definitivamente como solista.

En 1974 el artista nacido en Houston incursionó en el rubro multimedia con la fundación de su compañía, Pacific Arts Corp., con la que obtuvo en 1982 el primer Grammy entregado en la categoría de Mejor video musical por su colección “Elephant Parts”, un trabajo de una hora de duración que mezclaba sketches paródicos y canciones.

Desde ese momento, Nesmith siguió realizando shows y grabaciones de manera esporádica junto a sus antiguos compañeros de The Monkees y de sus otros proyectos, aunque durante sus últimos años se dedicó casi exclusivamente a revisitar sus trabajos solistas en distintas presentaciones en vivo.