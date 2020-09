“Mulán” y “Tenet”: ¿cómo les fue a los tanques que desafiaron la pandemia?

Septiembre empezó caliente en la industria del cine: “Tenet” y el live-action de “Mulán” se estrenaron casi en sintonía en gran parte del mundo, retomando así a duras penas el calendario de estrenos de los grandes tanques. Cada una hizo una jugada distinta, en medio de una pandemia que está lejos de aletargarse y que continúa paralizando a gran parte del cine.

El blockbuster del director Christopher Nolan, un mimado de los productores, llegó a cuanto cine abierto encontró en este entorno tan incierto: en nuestro país a ninguno, por supuesto, pero en el resto del mundo encontró cobijo en las marquesinas de unas 21 mil salas. Por otra parte, el refrito del clásico animado de Disney se dividió entre algunos cines orientales y el streaming Disney +. Los resultados, por lo que se sabe hasta ahora, no han sido catastróficos para ninguno, pero sí insuficientes: hasta que la situación no se normalice, la industria va a tener que buscar una solución alternativa a este parate.

Los dos termómetros

El caso de “Mulán” fue muy arriesgado: después de tres fechas postergadas, Disney decidió llevarla directamente a su servicio streaming, pero con un costo diferenciado de 30 dólares por fuera del abono mensual. Una decisión polémica, visto que pretendía recaudar en la tarifa de un contenido streaming el equivalente a lo que recaudaría si una familia entera acudiera a una sala de cine.

Disney+ llegará a Latinoamérica el 17 de noviembre próximo, pero seamos francos y realistas: hasta esa fecha, es muy probable que los usuarios interesados en este live-action ya hayan pirateado el contenido. Sobre todo si hacemos las cuentas de lo que saldría alquilarla en nuestro país (unos 3.900 pesos según las normas cambiarias de esta última semana y con la cotización oficial).

Aunque todavía no hay datos oficiales difundidos por la plataforma, es muy poco probable que la recaudación sea satisfactoria, pues “Mulán” será recordada por ser la más cara de los remakes de la factoría (200 millones de dólares) y por haber causado mucho rechazo entre los fans de la primera hora, quienes criticaron cómo la adaptación transformó un fresco producto animado en una avalancha de correcciones políticas.

De hecho, Disney prefirió reservar el estreno en sala de “Mulán” exclusivamente para algunos países orientales, esperando mayor empatía con la historia. Después de pasar por los Emiratos y Tailandia, y cosechar poco más de seis millones de dólares, llegó a las salas chinas, donde tuvo una recepción bastante fría. La presencia en el elenco de estrellas de ese país como Gong Li, Jet Li o Donnie Yen no bastaron para convencer al público, que le dio a los productores el primer fin de semana del estreno la magra suma de 23 millones de dólares. Muy lejos de lo que se esperaba: en total, hasta ahora, solo recaudó en salas 37,6 millones de dólares. Un virtual fracaso, hasta que se sepa qué pasó en el streaming.

Un descorazonado Jason Reed, uno de los productores de la película, dialogó con Yahoo Finance y evaluó que “es un poco desasosegante ser parte de esta disrupción”, en referencia a los traspiés del estreno. Mirando hacia adelante, manifestó que “una de las complicaciones futuras va a ser cómo vamos a fijar las métricas para determinar los éxitos”.

Por su parte, “Tenet” logró buenos índices los primeros días. Fue promocionada como la gran oportunidad para regresar a las salas: algo que sucedió a medias. En Estados Unidos, de hecho, la recaudación arrojó serias dudas sobre el futuro de la película, porque aunque se vio en unos 2.800 cines según Forbes, en Los Ángeles y Nueva York las salas aún permanecen cerradas. Un autocine de LA fue donde se registró la taquilla más optimista.

Hasta ahora, unos 207 millones de dólares es lo que ha recaudado esta película, que costó unos abultados 200 millones: cubrió el costo, sí, pero aun así está muy por detrás de lo que se esperaba. Y además, pone en duda la viabilidad de algunos tanques que esperan estacionados en el limbo de la pandemia.

Un año perdido

¿Qué pasará, por ejemplo, con la “Mujer Maravilla 1984”? La fecha volvió a aplazarse y, en lugar de estrenar el 2 de octubre en Estados Unidos, lo haría el 25 de diciembre.

Disney, en cambio, está muy lejos del optimismo navideño. Aunque ya tiene lista “Viuda Negra”, la primera película sobre ese personaje que interpreta Scarlett Johansson, no se anima a lanzarla al mercado. De hecho, volvió a retrasarse, del 6 de noviembre al año para el que viene. Ciertamente Marvel (que forma parte del conglomerado de Disney) no quiere repetir la osadía de “Mulán”, pues el presupuesto -aunque no hay cifras oficiales- oscila entre los 150 y 200 millones de dólares. Lanzarla directamente al streaming, o exhibirla en un país con sus plazas más importantes clausuradas, sería un sacrificio.

Dentro de Disney también se debate en torno a “Soul”, la nueva joya de Pixar, cuyo estreno estaba previsto para el 19 de junio en Estados Unidos y ahora se espera para el 20 de noviembre en ese mismo país. La empresa anunció además que la segunda entrega de “Avatar” llegará a las salas un año después de lo planeado, en diciembre de 2022, y la última de “Star Wars” lo hará recién en diciembre de 2023.

En noviembre también se vería en los cines “James Bond: No Time to Die”, y en diciembre llegarían “Top Gun 2” y “Dune”, otro de los tanques más esperados, en el que Denis Villeneuve (“Prisoners”, “Blade Runner 2049”, “La llegada”) vuelve sobre una sci-fi que David Lynch supo filmar en 1984.

Postergaciones, cancelaciones, fracasos y malas decisiones que se traducen en millones de dólares de pérdida. Está claro que este año pasará a las páginas de historia como una verdadera catástrofe para el cine. Detrás de los barbijos, los peces gordos de Hollywood discuten no solo sobre el futuro de este modelo de entretenimiento, que ya había sido acorralado por las plataformas streaming, sino también sobre la continuidad de este viejo modelo de negocio.