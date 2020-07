“Mucho, mucho amor”: Walter Mercado le dio su último show a Netflix

Todos vimos alguna vez a Walter Mercado. Al menos una vez. Ya sea haciendo zapping o sorprendiéndonos con un meme inspirado en él, caímos al menos una vez en la vida en las redes fascinantes de este astrólogo estrafalario. Un personaje lleno de matices que clamaba a gritos un documental: un material que buceara en su vida privada, en su juventud, en por qué se alejó de un día para otro de la televisión, y en tantas cosas más.

A esto, e incluso a más, responde “Mucho, mucho amor”, disponible en Netflix, en donde los directores Cristina Costantini y Kareem Tabsch reconstruyen parte de su vida fuera de serie. Y la mejor definición del trabajo también podría venir de la máxima con la que Mercado se despedía de su audiencia zodiacal en su programa de tevé: está hecho con “mucho, mucho amor”.

Quien le ponga play a este documental revelador asistirá a un perfecto collage de archivos, que se remontan a su infancia carenciada en Puerto Rico. Vemos un ir y venir de gestos teatrales, de capas decoradas con pesadas piedras preciosas (que a la larga afectaron su columna), un desborde de joyas y excentricidades de todo tipo. Un collage que nos devuelve un personaje cariñoso y entrañable.

Porque, hay que decirlo, el documental no sería lo que es si el propio Walter Mercado, durante su último año de vida (falleció el 2 de noviembre pasado), no hubiera abierto las puertas de su casa y su corazón a les realizadores. Ellas le retribuyeron con un documental que revela mucho, pero que tampoco se ahoga en los momentos escabrosos de su vida, como cuando en los ’90 fue la cara visible del servicio de astrología telefónica más grande del mundo (algo que rayaba claramente en la estafa).

Se habla de su sexualidad, por supuesto, y se escabulle en zonas grises para no definirse como homosexual, aunque hoy él ya sea un símbolo del movimiento queer y el no binarismo. También se dan las dos versiones del contrato ladino que su ex mánager, Bill Bakula, le hizo firmar, y por el cual perdió por varios años la libertad de usar su propio nombre frente a las cámaras.

Después de la última emisión de su famoso programa, en 2006, Walter Mercado se aisló en su casa y abandonó la vida pública. Las imágenes también nos llevan, con mucho tacto por parte de los documentalistas, al interior de su vida ermitaña.

“Mucho, mucho amor” llegó pocos meses después de la partida de Mercado, por lo que es también un inesperado homenaje a la gran figura que fue. Aunque nunca llegó a ser conocido masivamente en Argentina, aunque pasara eventualmente por el living de Susana Giménez, no deja de ser interesante para los usuarios de Netflix, que descubrirán a un personaje extraordinarios, de esos que no se repiten en décadas.

“Mucho, mucho amor”. Estados Unidos. 2020. 96 min. Dirección: Cristina Costantini, Kareem Tabsch. Disponible en: Netflix. Nuestra opinión: muy buena.