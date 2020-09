“Monólogos vivos”: el humor resiste y abre un ciclo desopilante en el Selectro

Al mejor estilo comedia de pie o stand up pero sin público y online esta noche estrena “Monólogos vivos. Relatos de sobrevivientes”, el ciclo creado y producido por Tres Australes Productora y el Teatro Selectro, para continuar ofreciendo propuestas humorísticas en tiempos de pandemia y con las salas cerradas.

A lo largo de cuatro sábados, distintos actores y comediantes mendocinos relatarán historias y personajes, en monólogos que fueron previamente grabados en el escenario de la sala de Ciudad y los interesados podrán comprar su pase a través de la página del teatro.

El actor Rodrigo Casavalle inaugura el encuentro, con una serie de historias de superhéroes. Superman y Batman se encontrarán en el teatro y desorientados por la situación irán relatando algunas experiencias de su vida actual y pasada.

“En este caso elegí a Superman y Batman. No tienen idea de lo que pasa, fueron a actuar al teatro y se encontraron con una cámara a la que le tienen que hablar. Además de otras experiencias está el contexto de la pandemia y hacen alusión a cómo los afecta siendo superhéroes. Por ejemplo, no pueden volar. Superman no puede tocar el cielo con las manos”, cuenta Rodrigo Casavalle sobre los textos y personajes que se desprenden de su unipersonal “Monólogo Heroicos” y que hoy se adaptan a las circunstancias.

Pero aunque parezca sencillo, el grabar un espectáculo de stand up sin público resulta todo un desafío para los comediantes que acostumbrados al feedback con la platea, tienen que manejar los tiempos del relato para que no pierda comicidad.

“Esto es teatro y hablarle a la gente del otro lado de la pantalla es medio raro, pero tiene sus ventajas. Nadie te devuelve risas ni aplausos y el ego te lo tenés que inventar vos. Como no existe el ida y vuelta con el público, el ritmo lo tenés que manejar solo en el escenario, mantener esos tiempos en la cabeza y llevarlo solo, es una forma nueva de trabajo, pero no deja de ser un desafío. Además en este formato la improvisación no está presente y tenés que respetar el guión”, advierte el actor que se sirve de la improvisación para crear sus historias y se suma a la posibilidad de actuar en streaming.

Enfundado en los trajes de los superhéroes más famosos mostrará su realidad en este hilarante y ocurrente espectáculo humorístico, con el tono cómico y ácido que caracteriza a Casavalle en sus interpretaciones.

“Monólogos vivos” continuará durante los tres sábados siguientes y contará con la actuación de Daniel Quiroga, Natacha Vásquez Dip y Jessica Echegaray. Historias de vida para reír, amores, anécdotas familiares, la nueva y la vieja normalidad.

Para adquirir los tickets los interesados deben ingresar a www.teatroselectro.com.ar. La preventa sale $300 (hasta agotar stock) y la entrada general tiene un valor de $500 con una pinta de cerveza de regalo en Pirca o 200 pesos de descuento en Club Roll. Con la compra de la entrada, minutos previos al show, les llegará un correo con el link que habilita la transmisión. Cabe aclarar que una vez estrenado cada uno de los espectáculos podrán verse durante 48 hs.

Una serie web casera

Declarada la cuarentena, Rodrigo Casavalle vio interrumpida una gira teatral por el sur del país y en un sinuoso viaje finalmente en abril regresó desde Ushuaia a Mendoza. Aquí había dejado la casa que alquilaba, porque tenía planeado mudarse por un año a Buenos Aires.

Nada de eso sucedió y le pidió a su amigo Francisco Páez asilo por unos días en su casa. Fue ahí, en pleno aislamiento que surgió la idea de filmar “Un tiempito”, la serie web de diez capítulos que basada en la realidad cuenta la experiencia de dos amigos que a raíz de la pandemia comienzan a convivir.

“La serie va muy bien, la recepción de la gente es buena y se van sumando al canal. Además han colaborado un montón de gente, actúan actores conocidos como Gastón Paul, Mirtha Busnelli, Pablo Piccotto, Martín Pugliesse y eso la enriquece más. Porque más allá que está filmada adentro de una casa se disparan historias. Empezamos con ideas sueltas hasta que escribimos el guión y comenzamos. Y tenemos la ayuda de productores audiovisuales que se sumaron al proyecto”.

Cada jueves a las 21, “Un tiempito” estrena un capítulo en su canal de Youtube y propone entre diez y quince minutos una historia de dos amigos que sobreviven a la convivencia y se desarrollan distintas historias, con el humor delirante que caracteriza a Casavalle y Páez, quien debuta como actor en su propia serie web.

La Ficha

Monólogos Vivos

Actúan: Rodrigo Casavalle, Natacha Vásquez Dip y Jessica Echegaray y Daniel Quiroga.

Estreno: hoy, a las 21.

En www.teatroselectro.com

Entrada: $300 (preventa) $500 (general).