Modo malla: lo que viene y lo que continúa para este verano atípico en materia de tendencias

Para muchas personas encontrar la malla ideal puede ser un trámite un tanto engorroso. El confort, la calidad, los colores y el precio son los puntos a tener en cuenta, a la hora de renovar una prenda clave para pasar el verano fresco.

Los planes de vacaciones no abundan, pero unos días de pileta o frente al mar son la escapada perfecta para poner nuestro cuerpo al sol y lucir el traje de baño que va con vos.

La malla enteriza, un modelo para todas

Las últimas temporadas se notó como el traje de baño de una pieza volvió a ser tendencia y moda. La malla enteriza, para muchas era sinónimo de mujer madura o que no quería mostrar el cuerpo. Lo cierto es que las principales marcas ponen su acento en las prendas de una pieza, en la que podemos encontrar mayor variedad, estilos y estampas.

“La tendencia que viene hace unos años es la malla enteriza, pero algunas mujeres siguen prefiriendo la bikini, sobre todo las mujeres jóvenes que toman sol y les gusta mostrar más es cuerpo. Lo bueno de las mallas enterizas es que hay más opciones de talles, tanto para mujeres delgadas como para mujeres con curvas, porque se usa”, comenta Paula Soto del local MDV en Palmares Open Mall.

El traje de una pieza pisa con fuerza y es una opción para mujeres de distintas edades, con modelos que se adaptan al cuerpo.

Pero a veces la expectativa que ponen las mujeres en encontrar el traje de baño ideal no se cumple con lo que el mercado propone. Hoy la mirada es más inclusiva y las marcas confeccionan talles grandes, para mujeres con más curvas.

“En el caso de Miro Sol, una marca afianzada en el mercado que se dedica exclusivamente a esta prenda, tiene una línea de productos para distintas edades. Modelos menos cavadas, trajes de baños forrados, y con un sistema de tele de contención para achicar el talle. Es una línea que se dedica a eso y apunta a un traje de baño para una mujer madura, que a veces no consigue malla. Los talles llegan al 56”, apunta Soto.

El 2020 es muy particular para la industria de la moda, donde algunas marcas no cuentan con stock y no se arriesgan a pensar en una colección que marque tendencia. En líneas generales, nos encontramos con trajes de baño en gama de colores clásicos y vivos, diseños que juegan con algunos detalles como los vuelos o las tiras, pero no hay una tendencia puntual.

“Este año no hay pocas tendencias. Hay muy poca ropa en el mercado, porque los talleres funcionaron a medias, no hay telas, entonces hubo problemas para la confección de las prendas. Y hay marcas que tienen un stock reducido. Las marcas no han podido hacer una colección de tendencias por la pandemia, y nos encontramos con modelos y estilos muy similares a los años anteriores”.

Los estampados y modelos de las mallas de dos piezas son similares a las temporadas anteriores. Vuelos, rayas, flores son parte de la tendencia.

Por eso continúan el estilo botánico con las flores, los colores fuscias, y las rayas o el clásico blanco y negro infalible.

“Las estampas van desde las flores, se usa el naranja, el fucsia, los azules, verdes. El animal print es un clásico, el blanco y negro son paletas que siempre están. Las tendencias esta temporada no es tan marcada como otros veranos, la gente compra lo que necesita o un regalo, por eso no es un año en pensar una colección para la temporada”.

La marca Mamy Blue tiene una línea de trajes de baño ideal para mujeres que buscan comodidad, sin tener un cuerpo 90 60 90.

Para ellos vuelven los ’80

Los hombres también buscan confort, estilo y calidad a la hora de comprar una malla para el verano. Una prenda multifacética en el estilo urbano, con la posibilidad de usarlo en la pileta, la playa o la ciudad.

Un estilo que se quedó out este año es la malla por debajo de la rodilla, que marcó la tendencia varios veranos y se animaron a usar tanto jóvenes como hombres maduros.

Para lo que resta del 2020 y el verano del 2021, los hombres deberán hacerse la idea de comprar un traje de baño tipo short por arriba de las rodillas, que propone una reminiscencia de los ’80.

“Esta temporada las mallas vienen con muchos estampados y son short más cortos. La bermuda debajo de la rodilla o arriba no va más. Ahora viene el short parecido al deportivo”, detalla Gabriela Capo de Macowens de Palmares Open Mall y Devre en Portal de Los Andes.

La tendencia en trajes de baño para hombres es bien marcada. Volvió el short estilo deportivo, con estampas geométricas.

También las estampas y colores son más jugadas. A la malla lisa que va con todo, se suman las flores, estampas geométricas con rombos o rayas, en tonos alegres que llaman la atención y marcan un estilo al vestir para el hombre actual.

“Hay muchos estampados en colores azules, con flores, estampas geométricas, lizos. A los hombres les gusta la moda y estampas de este verano, y ya se hicieron la idea de renunciar a la malla larga que fue furor en un momento. También buscan la relación precio y calidad, un punto que algunas marcas mantienen”.