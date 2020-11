Dinamarca es uno de los principales exportadores de pieles de visón del mundo y produce aproximadamente 17 millones de pieles al año. Kopenhagen Fur, una cooperativa de 1.500 criadores daneses, representa el 40 % de la producción mundial de visones. La mayoría de sus exportaciones van a China y Hong Kong.

En las últimas horas se anunció que en el país nórdico17 millones de visones serán sacrificados tras detectarse una versión mutada del coronavirus que puede propagarse a los humanos, según los científicos del país Europeo.

Según estimaciones del Gobierno, sacrificar los 15 millones de visones del país podría costar hasta 5 mil millones de coronas (785 millones de dólares). El jefe de la policía nacional, Thorkild Fogde, dijo que “debería suceder lo antes posible”.

Muchas son las estrellas del mundo del espectáculo que prefieren los abrigos de piel. Sin embargo, son muchas las personas que se manifiestan en contra del uso de pieles como indumentaria. El hecho es que muchos famosos han llevado el uso de pieles al extremo y también se han tenido que enfrentar a las consecuencias.

Por ejemplo la famosa Kim Kardashian. La estrella del reality show ‘Keeping up with the kardashians’ publico una foto de su hija North West luciendo un abrigo de piel cuyo precio fue estimado en alrededor de 1,500 dólares. La pequeña North en ese momento todavía no cumplía tres años y ya vestía prendas que han causado mucha polémica.

Anna Wintour, la legendaria editora de la revista Vogue Estados Unidos, es amante de las pieles y no solo le encantan, sino que no está dispuesta a dejar de usarlas. En 2005, activistas le lanzaron un pastel de tofu al rostro en represalia a la publicación de anuncios de prendas de piel y la negación de dar un espacio al mensaje de PETA (Personas por el Trato Ético de los Animales) dentro de la famosa revista. Quince años después, Anna continúa vistiendo este tipo de prendas.

Getty images

En cuanto a los famosos argentinos, fueron muchos los que generaron polémica por el uso de este tipo de abrigos. No hace mucho tiempo fue Nicole Neumann la que saltó a la yugular de Ricardo Fort, cuando este subió una foto donde lucía un atuendo de piel. Al empresario la indignación de Nicole y de las asociaciones protectoras de animales le dio pie para arrancar un ataque desmedido contra la rubia y una defensa al uso de pieles como atuendo.

Lo otra que fue víctima de críticas fue Gimena Accardi que después de postear una foto donde tenía un abrigo peludo recibió una lluvia de tuits con gente indignada. Ni lerda ni perezosa, la actriz contestó a las recriminaciones con una aclaración: “no es piel de verdad, es sintética”.

Antiguamente, las prendas de piel eran uno de los componentes indispensables del fondo de armario. Era una vestimenta ideal para combatir las bajas temperaturas y con el paso de los años, se convirtió en sinónimo de glamour y alto estatus social.