Moda: los básicos abrigados y versátiles para un invierno en casa

La Pandemia trajo cambios en los hábitos cotidianos y con ellos la moda acompañó la necesidad de los consumidores. En la actualidad, cuando pensamos en comprar vestimenta prima el uso y el confort por encima de lo chic.

Lo cierto es que este invierno no solo el frío nos invita a quedarnos más tiempo en casa, sino que el home office, las restricciones en la vida social y la escuela virtual son parte de las actividades que hoy hacemos puertas adentro, por lo que buscamos sentirnos cómodos.

En esta nota te proponemos algunas prendas básicas para sumar a tu look, usarlo en casa, lucir a la moda y versátiles para lograr un look urbano.

Prendas de algodón y lana son la clave para vestiar con estilo en casa. Gentileza.

Maxi buzos: abrigados y confortables

Los buzos, con o sin capucha, fueron una prenda por años solo deportiva y de sport. Por suerte esa mirada cambió por completo y hoy los fashionistas combinan la prenda hasta con sacos de vestir.

Holgado, abrigado y siempre vigente los buzos esta temporada son una prenda fetiche indistinta de género y edad. Además del clásico buzo de algodón con puño en la cintura, hoy la estrella es el Maxi Buzo.

Abrigados y con capucha, lo podes combinar en algodón o polar. Gentileza.

Largo por debajo de la cadera, en distintos materiales como algodón, peluche o plus, estampado o liso, es ideal para combinarlo con calzas, jeans o pantalones de gabardina. Y no solo te permite estar cómoda y abrigada bajo cuatro paredes, sino que la versatilidad que hoy tiene esta prenda te da un look canchero para una reunión o simplemente salir de compras.

Lo ideal es tener un color clásico, en la gama de los tierra o el infalible negro y gris, que jamás perderán vigencia ni estilo.

Ponchos: una prenda criolla y con carácter

Si hay una prenda que nos distingue en el mundo son los ponchos. Atrás quedaron los ponchos con guarda pampa o lana pesada; en la actualidad el modelo se llevó a distintos géneros y desnaturaliza los prejuicios de verlo como una prenda para vestir en ocasiones o de mujer.

De lana, lanilla o algodón, además de abrigarte, te permiten tener un estilo elegante y confortable . Ideal para lucir en una teleconferencia o cuando te sacas el pijama y querés cambiarte de look, aunque te quedes en casa.

Una prenda versátil y con estilo para sumar esta temporada. Gentileza.

Incluso los sweaters recrearon este modelo con mangas y es una excelente alternativa que no pasa de moda con las temporadas.

La clave es no tener prejuicios y usarlos para todo. Visten de día como de noche y son un aliado elegante para las bajas temperaturas. Los de algodón o lanilla son perfectos para la vida en casa y la mujer actual. Lo importantes es encontrar los detalles y la calidad de la prenda, pero una vez que te lo pongas, no lo vas a dejar de usar.

Un modelo para un look moderno y entrecasa. Gentileza.

Pantalones de algodón y lana, los aliados del invierno

¡El joggings es un camino de ida! Una frase que bien le cabe al pantalón estrella para estar en casa. Fue concebida como una prenda deportiva, pero ahora el diseño lo convirtió en un modelo versátil, práctico y súper chic.

El típico pantalón de algodón con puños hoy se modernizó y en su versión babucha lo encontramos en distintos géneros y cortes . Con bolsillos, anchos, estampados o lisos, es un modelo justo para el look de entre casa y urbano. Con zapatillas o borceguíes, el pantalón de jogging y babucha es otro in de la temporada, tanto para jóvenes y adultos, como para hombres y mujeres, que buscan confort y estilo.

Las babuchas de algodón marcan tendencia. Gentileza.

Los géneros son diversos, pero la lanilla panal de abeja o el algodón son los dos predilectos de este invierno. Aunque su versión en bengalina, gabardina elastizada o cuero ecológico son iguales de cómodos y entran en un look de noche.

También el estilo width (ancho) es furor en los pantalones. Tipo palazo o mom con reminiscencias de los ’90, en jean o gabardina es un corte ideal para los que buscan confort y moda. Al igual que los pantalones anchos de lanilla no marcan las curvas y permite un outfit clásico y chic, para combinar con un sweater, camisa o buzo.

Un género ideal para el invierno en pantalones anchos. Gentileza.

Pies abrigados y un caminar entre nubes

El calzado no es algo menor aunque estemos en casa. Para lo que hacen home office y pasan muchas horas sentados frente a la computadora, la inercia del cuerpo hace que las extremidades se enfríen y es ahí donde un calzado abrigado soluciona el problema.

Clásicas y confortables, en la actualidad hay varios modelos para elegir. Gentileza.

Hoy las clásicas pantuflas con corderito por dentro se modernizaron y hay un sinfín de modelos para elegís, con el propósito de no solo usarlas al levantarse, sino llevarlas todo el día puestas, incluso para hacer las tareas domésticas.

Una versión canchera y práctica son las famosas pantubotas. De gamuza por fuera y corderito por dentro, con suela de plástico, este modelo es ideal para no perder comodidad y sentir tus pies abrigados adentro y fuera de casa . Perfectas para lucir todo el tiempo, las podés combinar con un look sport o un jeans para salir. Lo mejor es su horma ancha que se adapta a cualquier pie.

Es el calzado ideal para los que sufren del frío y necesitan un zapato cómodo. Gentileza.

A la hora de elegir un modelo hay que tener en cuenta la suela del calzado. Se recomienda elegir pantuflas y pantubotas de suela ancha y de plástico antideslizante. De esa manera, los pies se protegen del frío más rápido y también evitan la suciedad del calzado.