Moda funcional: ¿cuáles son los accesorios que no pueden faltar en tu guardarropa esta temporada?

Comienzan los primeros fríos y corriendo salimos en busca de un abrigo, suéter o pantalón que acompañe nuestro outfit. Aunque lejos de eso, tenemos las últimas tendencias al alcance de la mano.

El lema de esta temporada: Moda funcional. Es un hecho, año a año se complementan nuevos estilos y accesorios con temporadas pasadas que continúan manteniéndose a flote. Así es que con la llegada del otoño, los años ’70, ’80 y ’90 volvieron a aflorar en materia de moda.

El pasado siempre fue mejor. Así dice la frase, que parece trillada aunque resulta ser más cierta de lo que creemos. Ese abrigo de la abuela, ese bolso de mamá o aquel chocker que compramos hace algunos años serán los elementos claves para armar tu guardarropa de esta temporada.

Colores y telas

La gama cromática que se emplea en esta época del año es clásica. Negro, marrón, gris, beige, verde militar y terracota encabezan la lista de los más elegidos, aunque esta vez el lila también se posiciona entre los colores que tendrán cierto revuelo en las prendas de moda.

Los gorros de peluche o con pelo serán de los más utilizados en esta nueva temporada. .

Por su parte, el cuadrille y las prendas con relieve son una bomba. En sacos, zapatos o bolsos, veremos gran variedad de estampados que combinan el diseño con la textura de las telas, algo que normalmente no tiene demasiado lugar.

Los chalecos, ponchos y prendas tejidas regresan con todo. Ya sean en vestidos, conjuntos o chaquetas, el tejido se consagra como el estilo más elegido para combatir el frío pero siempre a la moda.

Accesorios infaltables

Cada año, los complementos que acompañan a las prendas que elegimos para vestir son una gran odisea. Bijou, gafas, bufandas, gorros o bolsos acompañan y completan un conjunto de ropa que puede pasar de insulso a increíble con solo agregar un par de detalles.

Exploramos las grandes pasarelas del mundo para apreciar los accesorios y complementos que los diseñadores han elegido para acompañar esta nueva temporada otoño-invierno.

Guantes de todo tipo para complementar un outfit perfecto. .

Uno de los accesorios más llamativos en las pasarelas de Nueva York, Londres, Milán y Paris fueron los guantes. Por un lado, se piensa que tiene sentido el uso de esta prenda por la situación sanitaria que atravesamos. De igual manera, ya sea en un look elegante o para un look urbano, hay una variedad de diseños, materiales y estampados para complementar nuestro outfit.

Los bolsos grandes o bandoleras se vuelven a sumar a la tanda de accesorios indispensables, aunque ahora la clave está en saber combinarlas. En este caso, varias propuestas han mostrado complementos como este del mismo material que la prenda principal.

Otro de los elementos que no podemos dejar pasar son los cinturones. Anchos y de colores estridentes que contrasten completamente con la vestimenta son una bomba. Un conjunto en gris o negro, o incluso un vestido largo estampado, acompañado de un cinto anaranjado será una verdadera revelación.

Cintos anchos en colores clásicos o llamativos para complementar la vestimenta. .

Por otra parte, los gorros tejidos vuelven a ser tendencia una vez más. Tricotados de punto grueso, lo suficientemente grandes como para que hagan ese efecto caído, serán una de las prendas más prácticas y cálidas que encontraremos en el placard. En colores básicos como negro o gris, o tonos más arriesgados como el lila o rojo, tendremos un accesorio que complementará y dará por terminado un outfit.

Además y siguiendo con la tendencia, los gorros de pelo se encuentran entre los más elegidos. En forma de gorra o diferentes modalidades, el gorro “ruso” tendrá gran protagonismo y puede combinarse en looks totalmente de este material o bien contrastar con un look más clásico.

En el cuello, la muñeca o la cabeza, los pañuelos se conviernes en tendencia.

Finalmente y claro está, no puede faltar algo que acompañe la zona de la barbilla y el cuello. Los pañuelos han logrado alcanzar gran protagonismo en este sentido principalmente porque se utiliza de un y mil formas. En el cuello, atado en la muñeca, acompañando un bolso, en la cintura o para recoger el cabello, el pañuelo es una de esas prendas que no pasa de moda y siempre tendremos a mano para completar un look casual.

Los zapatos más codiciados

Otra de las principales inquietudes a la hora de comenzar una nueva temporada es: ¿qué me pongo en los pies? Tras un año de pandemia, donde poco importaba la vestimenta que utilicemos por estar aislados en la comodidad del hogar, comenzaron a cambiar por completo las prioridades a la hora de elegir nuestras prendas.

Los borcegos son un clásico de la temporada otoño-invierno. .

Esta nueva temporada de otoño-invierno apunta mucho más a este lema que mencionamos anteriormente: moda funcional. Y regresando de a poco a la idea de retomar una vida normal donde podemos darnos el espacio para salir a disfrutar, tendremos diseñadores que comienzan a incluir nuevamente la formalidad en los pies.

Hoy por hoy, unas buenas botas bajas suman mucho más a un look que un zapato de tacón, por su funcionalidad y su comodidad, que permiten a la mujer ser más proactiva y sentirse cómoda a la vez que segura de sí misma.

En las grandes pasarelas encontraremos de todo. Desde botas ceñidas a la pierna y con monograma de Gucci para evocar lo mejor del estilo ecuestre hasta tacones con talón descubierto muy al estilo de Tom Ford.

Las plataformas y zapatos de tiras regresan con todo, ya que muchos diseñadores se atreven a anticiparse a un mundo en el que podamos salir.

Las zapatillas blancas son el clásico calzado que ya no puede faltarnos. Complementa un look casual o aporta un toque más informal. .

Las texanas se mantuvieron intactas desde el verano y continúan entre las tendencias. Con vestidos cortos o texanas que lleguen hasta la rodilla, tendremos un calzado cómodo y muy canchero. Incluso podemos animarnos hasta a un taco aguja o unas texanas altas que darán un estilo más formal a nuestro outfit.

Las botas de goma de caña corta, tachas, elásticos, aparecen entre las opciones que moldean y generan diseños más atractivos para este tipo de calzado. Cómodas y súper fáciles de combinar con diferentes estilos, son una opción segura para días de mucho frío o lluvia.

Los borcegos son sin dudas una de las opciones seguras del invierno. Ideales para combinarlos son jeans, vestidos sueltos, leggings o un outfit compuesto por vestido y camisola.

Las texanas además de ser súper cómodas y cálidas, complementan el look con un estilo más canchero. .

Por último los zapatos cómodos para caminar te asegurarán la calma que necesitabas. Las sneakers serán una de las piezas fundamentales para combinar lo urbano-formal acompañado de la comodidad del día a día. Ya sean lisas, de cuero o charol, las zapatillas con plataforma serán un accesorio seguro de nuestro guardarropa.