“Mira, la chica del tren” en Netflix: cómo es la versión india de la novela de Paula Hawkins

La semana pasada llegó a Netflix la versión india de “La chica del Tren ”. Una historia de suspenso que ha ganado lectores y espectadores a lo largo del mundo y que, en esta oportunidad, narra la vida de Mira, una joven que tras perder a su primer hijo en un accidente cae en el alcohol.

Basada en la obra literaria de la británica Paula Hawkins, este filme de suspenso recorre diferentes matices y tramas. Y aunque se diferencia de la historia original en varios aspectos, sigue la idea principal.

Tras la pérdida de su embarazo, Mira se separa de su marido y comienza a consumir alcohol, lo que la lleva a perder la vida que ella anhelaba. Entonces conoce a Nusrat y Anand, a quienes ve día a día desde el tren, hasta que ese destello que generaban en Mira se pierde. Será la muerte de Nusrat lo que generará una serie de problemas que llevarán a la protagonista a desconfiar hasta de ella misma.

Primero y principal, esta adaptación de Ribhu Dasgupta no se asemeja mucho a su historia original. Detalles insulsos que no suman nada a la historia, relaciones fantasiosas que sería mejor quitarlas, una banda sonora que no acompaña en nada al suspenso del filme. Definitivamente, es el claro ejemplo de que menos es más.

Las actuaciones por momentos son buenas y por otros son realmente exageradas. Rescato a Parineeti Chopra quien le da vida a Mira Kapoor, quien sabe abordar el personaje que se le encomendó y transmite suspenso e intriga al espectador.

La realidad es que para los seguidores del best seller y los de su primera adaptación, esta producción india no tiene más que aportar y hasta resulta ser un fracaso en continuar el drama de su autora. En fin: si no vas a hacer una adaptación mejor a la que ya existe, no la hagas.

La ficha

“Mira, la chica del tren” (título original: “The girl on the train”). India. 2021. 120′. Dirección: Ribhu Dasgupta. Elenco: Parineeti Chopra, Aditi Rao Hydari, Kirti Kulhari, Avinash Tiwary, Tota Roy Chordhury. Disponible en Netflix. Nuestra opinión: Mala.