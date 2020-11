La historia de una mujer que no supera a su ex pareja y hará lo imposible por separarla de la actual es algo bastante cliché. Ahora, cuando esa obsesión llega a límites extremos, hablamos de otro tema.

Ya el título del filme resulta bastante sugerente, anticipando algo de lo que veremos en el desarrollo de la historia. La ex, la actual, el novio y su hija, todos envueltos en un conflicto que lleva a un desenlace atroz.

Julia Banks (Rosario Dawson) luego de terminar su antigua relación donde la violencia y el maltrato eran protagonistas, conoce a David (Geoff Stults) y vive el sueño que siempre buscó. Se comprometen y se mudan juntos, y hasta ahí todo parecía color de rosa, una relación sana y un futuro feliz.

Todo cambia cuando aparece en escena Tessa, interpretada por Katherine Heigl, la ex esposa de David y madre de su pequeña hija. Alta, rubia, alineada y perfecta, se niega a perder al padre de su hija y empieza a hacer lo posible por separarlos cuando se entera de su compromiso.

Esta rabia, celos y falta de aceptación por la situación, llevarán a Tessa al límite de lastimar a todas las personas que ama.

Con sus toques de suspenso y una historia entretenida, se podrá el juego el pasado de Julia y esos fantasmas la perseguirán hasta la locura. En ningún momento la historia se torna aburrida, aunque le faltan momentos de climax.

Personalmente, no hay papel que haya visto de Katherine Heigl en donde no esté obsesionada con el matrimonio o su pareja, así que no me resultó para nada sorprendente verla en esta postura y hacer lo necesario para obtener lo que quiere. Le queda bien y si debo rescatar interpretaciones, claramente es la suya y la de Dawson.

En cuanto al resto de sus componentes, el montaje y la música dejan bastante que desear. En cada escena donde la tensión sube o el suspenso se hace presente, siempre falta un poco más para alcanzar el objetivo, dejando bastante que desear.

Si hablamos de thrillers, debo decir que he visto muchos mejores, aunque la producción de Di Novi no está tan mal. En resumidas cuentas, es un filme que puede ser entretenido, aunque no mucho más que eso.

Mío o de nadie (Título original: Unforgettable). Estados Unidos. 2017. 100′. Dirección: Denise Di Novi. Elenco: Rosario Dawson, Katherine Heigl, Geoff Stults, Cheryl Ladd. Disponible en Netflix. Nuestra opinión: buena.